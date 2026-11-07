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Premier League
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Brighton & Hove Albion gegen Brentford heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Brighton - Brentford
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Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Brentford live sehen können.

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Spielvorschau

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Premier League - Spielwoche 10
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion empfängt Brentford im American Express Community Stadium zu einem Premier-League-Spiel, das in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Fabian Hürzeler geht nach einem souveränen 1:0-Auswärtssieg am Donnerstag bei Getafe in der Conference League in guter Verfassung in die Partie. Es war ihr fünftes Spiel in Folge ohne Gegentor in diesem Wettbewerb. Brighton hat zuletzt in mehreren Wettbewerben an Schwung gewonnen und steht derzeit auf Platz drei der Premier-League-Tabelle.

Malick Yalcouyé erzielte in Spanien den Siegtreffer: In der 64. Minute traf er per Kopf und erhöhte seine Ausbeute in dieser Saison auf vier Tore. Brighton hatte gegen das hartnäckige, tief stehende Getafe 61 Prozent Ballbesitz. Hürzeler lobte die mentale Stärke seines Kaders, der sich an einem anspruchsvollen Europapokalabend den Sieg erarbeitet hatte.

Brentford reist als Tabellensiebter ins Amex. Die Mannschaft von Keith Andrews zeigte in der Liga wechselhafte, mitunter aber beeindruckende Leistungen. Zuletzt gewann Brentford in der Premier League mit 2:0 gegen Nottingham Forest. Gegen Brighton will das Team nun ebenfalls ein Ergebnis erzielen. Der Gastgeber könnte von der Reise nach Madrid am Donnerstag noch etwas müde sein.

Andrews kann auf einen eingespielten Kader zurückgreifen, doch Brentfords Transferfenster im Januar sorgt bereits für Schlagzeilen. Der Klub hat klargestellt, dass Linksverteidiger El Hadji Malick Diouf trotz des berichteten Interesses von Chelsea und Liverpool im Winter nicht wechseln wird. Das unterstreicht die Ambitionen im Gtech Community Stadium.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung von Brighton gegen Brentford wissen müssen, darunter Informationen zum TV-Sender, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Teamnews & Kader

Brighton vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

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Aufstellung
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Brentford
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B. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliCostinhaCostinhaP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezChema AndrésChema AndrésY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperC. KostoulasC. KostoulasC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerV. JaneltV. JaneltD. OuattaraD. OuattaraMamadou SangaréMamadou SangaréY. YarmoliukY. YarmoliukK. SchadeK. SchadeI. ThiagoI. Thiago
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Brighton

Startelf

Brentford

Trainer

  • Fabian Hürzeler
  • K. Andrews

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