Brighton & Hove Albion gegen Brentford mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion empfängt Brentford im American Express Community Stadium zu einem Premier-League-Spiel, das in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Fabian Hürzeler geht nach einem souveränen 1:0-Auswärtssieg am Donnerstag bei Getafe in der Conference League in guter Verfassung in die Partie. Es war ihr fünftes Spiel in Folge ohne Gegentor in diesem Wettbewerb. Brighton hat zuletzt in mehreren Wettbewerben an Schwung gewonnen und steht derzeit auf Platz drei der Premier-League-Tabelle.

Malick Yalcouyé erzielte in Spanien den Siegtreffer: In der 64. Minute traf er per Kopf und erhöhte seine Ausbeute in dieser Saison auf vier Tore. Brighton hatte gegen das hartnäckige, tief stehende Getafe 61 Prozent Ballbesitz. Hürzeler lobte die mentale Stärke seines Kaders, der sich an einem anspruchsvollen Europapokalabend den Sieg erarbeitet hatte.

Brentford reist als Tabellensiebter ins Amex. Die Mannschaft von Keith Andrews zeigte in der Liga wechselhafte, mitunter aber beeindruckende Leistungen. Zuletzt gewann Brentford in der Premier League mit 2:0 gegen Nottingham Forest. Gegen Brighton will das Team nun ebenfalls ein Ergebnis erzielen. Der Gastgeber könnte von der Reise nach Madrid am Donnerstag noch etwas müde sein.

Andrews kann auf einen eingespielten Kader zurückgreifen, doch Brentfords Transferfenster im Januar sorgt bereits für Schlagzeilen. Der Klub hat klargestellt, dass Linksverteidiger El Hadji Malick Diouf trotz des berichteten Interesses von Chelsea und Liverpool im Winter nicht wechseln wird. Das unterstreicht die Ambitionen im Gtech Community Stadium.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung von Brighton gegen Brentford wissen müssen, darunter Informationen zum TV-Sender, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

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