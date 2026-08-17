Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa: Alles, was ihr zum Premier-League-Spiel wissen müsst

Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion und Aston Villa stoßen am 23. August 2026 um 13:00 Uhr GMT an (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

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Feuerwerk am 1. Spieltag im Amex

Brighton & Hove Albion eröffnet seine Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Aston Villa im American Express Stadium. Da beide Klubs hohe Ambitionen auf die Qualifikation für Europa und nationale Stabilität hegen, bietet ein Auftaktsieg an der Südküste die unmittelbare Gelegenheit, für die lange Ligasaison ein psychologisches Ausrufezeichen zu setzen.

Die dominanten Heimsiege der Seagulls in der Vorbereitung sorgen für Schwung im Sommer

Brighton geht nach einer beeindruckenden Serie in der Vorbereitung ins Auftaktwochenende. Nachdem das geplante Freundschaftsspiel gegen den FC Annecy Ende Juli abgesagt worden war, feierten die Seagulls drei aufeinanderfolgende Siege im eigenen Stadion. Den August eröffneten sie mit einem 4:3 gegen den Ligue-1-Klub RC Straßburg, darauf folgte ein souveränes 3:0 gegen die AS Roma, ehe sie ihre Vorbereitung am 15. August mit einem abgeklärten 1:0 gegen Bologna abschlossen.

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Die anspruchsvollen Tests der Villans gegen Europas Elite

Aston Villa geht nach einem intensiven Sommerprogramm in den 1. Spieltag, das die Kadertiefe des Teams in mehreren Wettbewerben auf die Probe stellte. Das Team von Unai Emery holte in Testspielen souveräne Siege gegen Walsall (5:0), Indonesia XI (3:1) und BG Pathum United (3:1). Im weiteren Verlauf bekam es Villa jedoch mit starker Konkurrenz auf hohem Niveau zu tun und verlor enge Partien gegen Bayern München (2:1), Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup (2:1) und Borussia Mönchengladbach (2:1) im letzten Härtetest am 15. August.

Direkter Vergleich: Eng umkämpfte Duelle an der Küste

Die jüngsten Duelle zwischen Brighton und Aston Villa waren durchweg enge und taktisch geprägte Partien. Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 setzte sich Villa im Villa Park dank eines Eigentors in der 86. Minute knapp mit 1:0 durch. Da beide Teams auf schnelle Verlagerungen über die Außen und strukturiertes Pressing setzen, verspricht der Saisonauftakt am Sonntag ein Spiel mit geringen Unterschieden zu werden, in dem ein einziger Fehler entscheidend sein könnte.

Teamnews & Kader

Brighton-Trainer Fabian Hurzeler muss in dieser Partie auf mehrere Profis verzichten. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba und Yankuba Minteh werden alle als verletzt geführt, und vor dem Anpfiff wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt. Nähere Informationen werden näher am Spiel ergänzt.

Aston-Villa-Coach Unai Emery steht vor eigenen Personalproblemen. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi und Alejandro Garnacho fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bekannt gegeben, und die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie vorliegen.

Form

Brighton reist mit einer starken Form aus der Vorbereitung an und gewann vier seiner letzten fünf Pflicht- und Testspiele. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Manchester United im letzten Premier-League-Spiel der vergangenen Saison. Das Team von Hurzeler erzielte in seinen vier Testspielsiegen 12 Tore, darunter zwei 4:3-Erfolge in Serie gegen Straßburg sowie ein 3:0 gegen Roma, und kassierte in diesen vier Spielen nur drei Gegentore.

Die jüngste Bilanz von Aston Villa erzählt eine andere Geschichte. Das Team von Emery gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, ein 3:1 gegen BG Pathum United in Thailand. Niederlagen gab es gegen Real Sociedad, Bayern München, Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup und Borussia Moenchengladbach, wobei Villa in diesen vier Pleiten neun Gegentore kassierte und selbst nur fünf Tore erzielte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Aston Villa Brighton im Villa Park in der Premier League mit 1:0 besiegte. Davor empfing Brighton Villa im Dezember 2025 in einem spektakulären Sieben-Tore-Spiel, das Villa nach einem Rückstand im American Express Community Stadium mit 4:3 gewann. In den vergangenen fünf Premier-League-Duellen hat Villa mit drei Siegen gegenüber zwei von Brighton die Nase vorn, bei einem Unentschieden. Villa erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, Brighton kam auf sieben.