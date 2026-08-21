Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion und Aston Villa stoßen am 23. August 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST) an.

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Feuerwerk am ersten Spieltag im Amex

Brighton & Hove Albion eröffnet seine Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Aston Villa im American Express Stadium. Da beide Klubs hohe Ambitionen auf die Qualifikation für Europa und nationale Stabilität hegen, bietet ein Sieg am ersten Spieltag an der Südküste sofort die Chance, für die lange Ligasaison ein psychologisches Ausrufezeichen zu setzen.

Brightons dominante Heimsiege in der Vorbereitung sorgen für Schwung im Sommer

Brighton geht nach einer beeindruckenden Form in der Vorbereitung in das Auftaktwochenende. Nachdem das geplante Freundschaftsspiel gegen den FC Annecy Ende Juli abgesagt worden war, feierten die Seagulls drei Siege in Folge auf heimischem Boden. In den August starteten sie mit einem 4:3 gegen den Ligue-1-Klub RC Straßburg, danach folgte ein souveränes 3:0 gegen die AS Rom, ehe sie ihre Vorbereitung am 15. August mit einem abgeklärten 1:0-Sieg gegen Bologna abschlossen.

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Die anspruchsvollen Tests der Villans gegen Europas Elite

Aston Villa geht nach einem intensiven Sommerprogramm in den ersten Spieltag, das die Kadertiefe des Teams in mehreren Wettbewerben auf die Probe stellte. Das Team von Unai Emery holte komfortable Testspielsiege gegen Walsall (5:0), Indonesia XI (3:1) und BG Pathum United (3:1). Zum Ende der Vorbereitung bekam es Villa jedoch mit hochklassiger Konkurrenz zu tun und verlor knappe Partien gegen Bayern München (2:1), Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup (2:1) und Borussia Mönchengladbach (2:1) im letzten Härtetest am 15. August.

Direkter Vergleich: Eng umkämpfte Duelle an der Küste

Die jüngsten Duelle zwischen Brighton und Aston Villa waren durchweg enge, taktisch geprägte Partien. Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 setzte sich Villa im Villa Park dank eines Eigentors in der 86. Minute knapp mit 1:0 durch. Da beide Teams auf schnelle Verlagerungen über die Außen und strukturiertes Pressing setzen, verspricht der Saisonauftakt am Sonntag enge Abstände, in denen ein einzelner Fehler den Ausschlag geben könnte.

Voraussichtliche Aufstellungen

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Teamnews & Kader

Brighton-Trainer Fabian Hurzeler muss in dieser Partie auf mehrere Spieler aus dem Profikader verzichten. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba und Yankuba Minteh werden alle als verletzt geführt, und vor dem Anstoß wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt. Nähere Updates werden kurz vor dem Spiel ergänzt.

Aston-Villa-Coach Unai Emery steht ebenfalls vor Auswahlproblemen. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi und Alejandro Garnacho fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bekannt gegeben, und die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie vorliegen.

Form

Brighton reist mit einer starken Form aus der Vorbereitung an und gewann vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Manchester United im letzten Premier-League-Spiel der vergangenen Saison. Das Team von Hurzeler erzielte in seinen vier Siegen in der Vorbereitung 12 Tore, darunter zwei 4:3-Erfolge in Serie gegen Straßburg sowie ein 3:0 gegen Rom, und kassierte in diesen vier Partien insgesamt nur drei Gegentore.

Die jüngste Bilanz von Aston Villa erzählt eine andere Geschichte. Das Team von Emery gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, ein 3:1 gegen BG Pathum United in Thailand. Niederlagen gab es gegen Real Sociedad, Bayern München, Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup und Borussia Moenchengladbach, wobei Villa in diesen vier Niederlagen neun Gegentore kassierte und selbst nur fünf Treffer erzielte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Aston Villa Brighton in der Premier League im Villa Park mit 1:0 besiegte. Davor empfing Brighton Villa im Dezember 2025 in einem Sieben-Tore-Thriller, den Villa nach einem Rückstand im American Express Community Stadium mit 4:3 gewann. In den vergangenen fünf Premier-League-Duellen hat Villa mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Brighton und einem Unentschieden die Nase vorn. Villa erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, während Brighton auf sieben kam.