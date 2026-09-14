Brighton & Hove Albion gegen Arsenal: Alles, was ihr zum Premier-League-Vorbericht wissen müsst

Brighton & Hove Albion gegen Arsenal: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion und Arsenal stoßen am 19. September 2026 um 15:00 GMT an (11:00 Uhr EST / 16:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST).

Brighton empfängt das makellose Arsenal an der Südküste

Brighton & Hove Albion kehrt ins American Express Stadium zurück und empfängt am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 Tabellenführer Arsenal. Nach einem torreichen Auswärtssieg auf nationaler Ebene will das Team von Fabian Hürzeler den Heimvorteil nutzen, um dem Titelkandidaten den ersten Ausrutscher der Saison zuzufügen. Für Arsenal von Mikel Arteta ist die Reise in den Süden nach aufeinanderfolgenden Siegen in nationalen und europäischen Wettbewerben ein wichtiger Test, während das Team seine makellose Premier-League-Bilanz bewahren will.

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Brightons Fünf-Tore-Kantersieg in Coventry

Brighton & Hove Albion geht mit viel Schwung in den Samstag, nachdem das Team am 4. Spieltag (13. September) einen dominanten 5:0-Auswärtssieg gegen Coventry City gefeiert hat. Charalampos Kostoulas eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, ehe Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk und Yasin Ayari nach der Pause nachlegten und eine gnadenlose Vorstellung abrundeten. Das Ergebnis baut auf dem 1:1 zu Hause gegen Leeds United am 3. Spieltag auf und zeigt, dass Brighton trotz der Pokalverpflichtungen unter der Woche über reichlich Offensivkraft verfügt.

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Arsenals Doppelschlag nach der Pause lässt Sunderland untergehen

Arsenal reist voller Selbstvertrauen an die Südküste, nachdem das Team am 4. Spieltag (12. September) einen hart erkämpften 2:0-Auswärtssieg gegen Sunderland im Stadium of Light gesichert hat. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Joker Bruno Guimarães in der 58. Minute den Bann, bevor Bukayo Saka mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 2:1 gegen Chelsea und dem 1:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Napoli zeigt Artetas Kader weiterhin bemerkenswerte taktische Kontrolle und defensive Disziplin.

Kann Brightons hohes Energielevel Arsenals stabile Abwehr knacken?

Frühere Duelle an der Südküste boten oft hohes Tempo und dynamische taktische Ausrichtungen. Brightons flüssige Kombinationen im Mittelfeld um Pascal Groß und Yasin Ayari sollen Arsenals zentrale Struktur aufbrechen. Arsenal wiederum wird auf die kreativen Bewegungen von Martin Ødegaard und Bukayo Saka setzen, um Brightons Abwehr zu überwinden. Da schon früh in der Saison wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Samstag hochklassige Premier-League-Dramatik ab dem Anpfiff.

Teamnews & Kader

Fabian Hurzeler geht mit einer langen Ausfallliste in dieses Spiel. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna und Evan Ferguson fallen allesamt aus, wodurch Brightons Kader auf mehreren Positionen ausgedünnt ist. Nähere Informationen zu ihrer Verfügbarkeit werden näher am Anstoß ergänzt.

Bei Arsenal bleibt William Saliba außen vor, was derzeit die einzige bestätigte Verletzungssorge im Kader von Mikel Arteta ist. Ansonsten wird erwartet, dass Arsenal bei der Auswahl aus dem Vollen schöpfen kann.

Form

Brighton geht in starker Form in die Partie und hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt war das 5:0 gegen Coventry City, zudem gewann das Team 4:0 gegen Aston Villa und setzte sich in der Qualifikation zur Conference League mit 4:0 gegen Tromsoe durch. Die Seagulls haben in diesen fünf Spielen 13 Tore erzielt und acht kassiert, auch wenn die 3:4-Niederlage bei Chelsea Schwächen in der Defensive offenlegte.

Arsenal hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, ohne einen Punkt abzugeben. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0 in Sunderland, dazu kommen Siege gegen SSC Napoli mit 1:0 in der Champions League, gegen Chelsea mit 2:1, gegen Aston Villa mit 1:0 und gegen Coventry City mit 3:0. Arsenal hat in diesen fünf Partien sieben Tore erzielt und in den vergangenen drei Pflichtspielen kein Gegentor kassiert.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im März 2026 statt, als Arsenal im American Express Community Stadium mit 1:0 gewann. Davor besiegte Arsenal Brighton im Dezember 2025 in der Premier League zu Hause mit 2:1 und setzte sich im Oktober 2025 auch im Carabao Cup mit 2:0 durch. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt Arsenal auf drei Siege, Brighton auf keinen, dazu gab es zwei Unentschieden.