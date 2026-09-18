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Premier League
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Brighton & Hove Albion gegen Arsenal: Alles, was ihr vor dem Premier-League-Duell wissen müsst

Brighton - FC Arsenal
Premier League
Brighton
FC Arsenal

Umfassende Spielvorschau auf Brighton & Hove Albion gegen Arsenal in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell am Samstagnachmittag im American Express Stadium.

Brighton & Hove Albion vs. Arsenal: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 5
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion und Arsenal treffen am 19. September 2026 um 15:00 Uhr GMT aufeinander (11:00 Uhr EST / 16:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST).

Die Seagulls empfangen die makellosen Gunners an der Südküste

Brighton & Hove Albion kehrt ins American Express Stadium zurück und empfängt am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 Tabellenführer Arsenal. Nach einem torreichen Auswärtssieg in der Liga will das Team von Fabian Hürzeler den Heimvorteil nutzen, um dem Titelanwärter den ersten Ausrutscher der Saison zuzufügen. Für Arsenal von Mikel Arteta ist die Reise in den Süden nach aufeinanderfolgenden Siegen in nationalen und europäischen Wettbewerben ein wichtiger Test, da die Mannschaft ihre makellose Premier-League-Bilanz wahren will.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Das 5:0 der Seagulls in Coventry

Brighton & Hove Albion geht mit viel Schwung in den Samstag, nachdem die Mannschaft am 4. Spieltag (13. September) einen dominanten 5:0-Auswärtssieg gegen Coventry City eingefahren hat. Charalampos Kostoulas eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, ehe Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk und Yasin Ayari in der zweiten Halbzeit nachlegten und damit einen gnadenlosen Auftritt abrundeten. Das Ergebnis baut auf dem 1:1-Heimremis gegen Leeds United am 3. Spieltag auf und zeigt, dass Brighton trotz der Pokalbelastung unter der Woche reichlich Offensivkraft besitzt.

Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FCGetty Images

Das Offensivduo von Arsenal nach der Pause bringt Sunderland zu Fall

Arsenal reist mit viel Selbstvertrauen an die Südküste, nachdem die Mannschaft am 4. Spieltag (12. September) einen hart erkämpften 2:0-Auswärtssieg gegen Sunderland im Stadium of Light geholt hat. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach der eingewechselte Bruno Guimarães in der 58. Minute den Bann, bevor Bukayo Saka mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 2:1-Sieg gegen Chelsea und dem 1:0-Auswärtserfolg in der Champions League gegen Napoli demonstriert Artetas Kader weiterhin bemerkenswerte taktische Kontrolle und defensive Disziplin.

Kann Brightons hohe Intensität Arsenals stabile Abwehr knacken?

Die bisherigen Duelle an der Südküste boten oft temporeiche Aktionen und dynamische taktische Ausrichtungen. Brightons flüssige Kombinationen im Mittelfeld unter der Führung von Pascal Groß und Yasin Ayari sollen Arsenals Zentrum auseinanderziehen. Gleichzeitig setzt Arsenal auf die kreative Bewegung von Martin Ødegaard und Bukayo Saka, um Brightons Defensive zu überwinden. Da schon früh in der Saison wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Samstag Premier-League-Drama auf höchstem Niveau ab dem Anpfiff.

Mögliche Startaufstellungen

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Teamnews & Kader

Brighton vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariMalick Junior YalcouyéMalick Junior YalcouyéD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaR. CalafioriR. CalafioriB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardC. TzolisC. TzolisM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Brighton

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • Fabian Hürzeler
  • M. Arteta

Fabian Hurzeler muss vor diesem Spiel eine lange Ausfallliste verkraften. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna und Evan Ferguson fallen allesamt aus, wodurch Brightons Kader auf mehreren Positionen ausgedünnt ist. Nähere Updates zu ihrer Verfügbarkeit werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei Arsenal fehlt William Saliba weiterhin, was derzeit die einzige bestätigte Verletzungssorge im Kader von Mikel Arteta ist. Ansonsten wird erwartet, dass Arsenal für die Auswahl aus dem Vollen schöpfen kann.

Form

BHA

BHA - Form

TRO
S4-0
CHE
N4-3
LEE
U1-1
COV
S0-5
MUN
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

AVL
S0-1
CHE
S2-1
NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Brighton reist in starker Form an, mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war das 5:0 gegen Coventry City, außerdem gewann die Mannschaft 4:0 gegen Aston Villa und setzte sich in der Qualifikation zur Conference League mit 4:0 gegen Tromsoe durch. Die Seagulls erzielten in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierten acht, wobei die 3:4-Niederlage bei Chelsea eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive offenbarte.

Arsenal hat alle fünf vergangenen Spiele gewonnen, ohne einen Punkt abzugeben. Das jüngste Resultat war ein 2:0 bei Sunderland, außerdem schlug die Mannschaft SSC Napoli in der Champions League mit 1:0, Chelsea mit 2:1, Aston Villa mit 1:0 und Coventry City mit 3:0. Arsenal erzielte in diesen fünf Begegnungen sieben Tore und blieb in den letzten drei Pflichtspielen ohne Gegentor.

Direkter Vergleich

Head to Head

BrightonUnentschiedenFC Arsenal
0
2
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im März 2026 statt, als Arsenal im American Express Community Stadium mit 1:0 gewann. Zuvor setzte sich Arsenal im Dezember 2025 in der Premier League zu Hause mit 2:1 gegen Brighton durch und besiegte die Mannschaft im Oktober 2025 auch im Carabao Cup mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Arsenal auf drei Siege, Brighton auf keinen, dazu gab es zwei Unentschieden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
4
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
4211109+17
U
N
S
S
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
U
U
U
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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