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Frankreich Ligue 1
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Stade Francis le Blé
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Brest gegen Lyon heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Brest - Lyon
Brest
Lyon
Frankreich Ligue 1

Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Brest gegen Lyon heute live in der Ligue 1 sehen könnt.

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Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10
Stade Francis le Blé

Brest empfängt Lyon am Sonntag, dem 8. November, im Stade Francis-Le Blé in Brest. Nach einer turbulenten Woche für die Gäste verspricht die Ligue-1-Partie zusätzliche Spannung.

Lyon reist mit Interimstrainer Jorge Maciel in die Bretagne, nachdem Paulo Fonseca den Klub mitten in der Saison verlassen hat, um Sporting in Portugal zu übernehmen. Maciel, zuvor Fonsecas Assistent, übernimmt vorerst, während der Klub nach einer dauerhaften Nachfolge sucht.

Brest steht in der Ligue 1 auf Platz elf und geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Die Mannschaft von Julien Lachuer schlug zuletzt Lorient mit 2:0, blieb insgesamt aber unbeständig: In den vergangenen fünf Spielen gab es nur einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Der Tabellenviertel Lyon hat mit einer langen Verletztenliste zu kämpfen, auf der Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton und Pavel Sulc stehen. Maciel muss eine Mannschaft stabilisieren, die am Donnerstag in der Europa League 1:1 gegen Real Sociedad spielte.

Die Gäste verfügen dennoch über viel Qualität. Corentin Tolisso, Julien Duranville und Tanner Tessmann dürften alle zum Einsatz kommen. Trotz der Unruhe im Klub hat Lyon in den vergangenen fünf Spielen acht Tore erzielt.

Brest muss verletzungsbedingt auf Raphael Le Guen und Brendan Chardonnet verzichten. Das bereitet vor einem Spiel, das der Klub gewinnen will, um in der Tabelle zu klettern, zusätzliche Sorgen in der Defensive.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Brest gegen Lyon live zu sehen.

Teamnews & Kader

Brest vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Brest crest
Brest
B29
Aufstellung
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
E. SelvikE. SelvikG. LlorisG. LlorisL. TousartL. TousartK. LalaK. LalaB. LockoB. LockoK. DoumbiaK. DoumbiaMama BaldéMama BaldéPathé MboupPathé MboupH. MagnettiH. MagnettiJ. ChotardJ. ChotardL. AjorqueL. AjorqueD. GreifD. GreifF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameAbnerAbnerR. KluivertR. KluivertC. TolissoC. TolissoN. NarteyN. NarteyT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheJ. DuranvilleJ. DuranvilleK. MerahK. Merah
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
Brest

Startelf

Lyon

Trainer

  • J. Lachuer
  • J. Maciel

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