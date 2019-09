Brescia vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so wird die Serie A übertragen

Wer zeigt / überträgt Brescia vs. Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel gibt's alle Infos zur Übertragung der Serie A.

Serie A, 5. Spieltag: Juventus Turin gastiert am Dienstagabend bei Brescia Calcio. Anstoß der Partie im Stadio Mario Rigamonti ist um 21 Uhr .

Gelingt es in dieser Saison, zum neunten Mal in Folge italienischer Meister zu werden? Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo ist dafür bereits gut in die neue Spielzeit gestartet. Nach vier Spielen ist Juve noch ungeschlagen - bei drei Siegen und einem Remis.

Zuletzt setzte sich Juventus knapp mit 2:1 vor heimischem Publikum gegen den Hellas Verona durch. Brescia, das sich im Mittelfeld der Tabelle befindet, gewann am Wochenende ebenfalls - mit 1:0 gegen Udinese Calcio.

Siegt Juventus Turin auch unter der Woche im Auswärtsspiel gegen Brescia? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der heute live im TV , im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem geben wir Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn bekannt.

Brescia vs. Juventus Turin: Das Duell in der Serie A im Überblick

Brescia vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wer ist am Dienstagabend mit seinen Kameras live vor Ort, wenn Brescia auf Juventus Turin trifft? Wer zeigt das Duell in der Serie A im LIVE-STREAM? In diesem Abschnitt bekommt Ihr die Antworten.

DAZN zeigt / überträgt Brescia vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM

DAZN ist am Dienstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Serie A live auf Euren Bildschirmen erleben wollt. Nur der Streamingdienst zeigt in zahlreiche Spiele der Serie A in voller Länge im LIVE-STREAM - so auch Brescia vs. Juventus.

Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr geht DAZN auf Sendung. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Sekunde zwischen Brescia und Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN .

Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung des Einzelspiels:

Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Christian Bernhard Der direkte Weg zum Spiel im LIVE-STREAM: www.dazn.com

Ihr habt bei DAZN heute Abend die Wahl, ob Ihr Brescia vs. Juventus Turin lieber live im Einzelspiel oder in der GoalZone sehen wollt. Die GoalZone ist die beliebte Konferenzschaltung des Streamingdienstes. Am Dienstagabend überträgt DAZN in einer GoalZone die Serie A , LaLiga und die Spiele des englischen Ligapokals.

Hier gibt's alle Informationen zur GoalZone am Dienstag:

Start der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Der direkte Weg zur GoalZone: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt Brescia vs. Juventus Turin heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ihr wollt die Serie A heute Abend live sehen und Brescia vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - und am besten nichts dafür bezahlen? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst schenkt allen seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch einfach und schnell einen kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes sowie Brescia vs. Juventus Turin heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN . Doch damit nicht genug: DAZN ist die Nummer eins der Livesport-Übertragungen. Über 8.000 Live-Events zeigt der Streamingdienst pro Jahr in voller Länge!

Serie A, LaLiga, Champions League und Europa League, Bundesliga , Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe: All das bekommt Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf Brescia vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes für die Geräte Eurer Wahl:

Brescia vs. Juventus Turin heute live im TV verfolgen - geht das?

Wird das Duell zwischen Brescia Calcio und Juventus Turin live im TV übertragen? Könnt Ihr das Duell in der Serie A mit DAZN live auf Eurem Fernseher schauen? Hier gibt's die Erklärung.

DAZN zeigt / überträgt Brescia vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Wollt Ihr Brescia vs. Juventus Turin live im klassischen TV-Programm verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Warum? DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN jedes Livesport-Event ausschließlich im LIVE-STREAM .

Ihr müsst aber dennoch nicht darauf verzichten, Brescia vs. Juventus Turin auf Eurem Fernseher erleben zu können. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. DAZN bringt Euch Brescia vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Bock auf Brescia vs. Juventus Turin live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann aufgepasst. So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Brescia vs. Juventus Turin mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Brescia vs. Juventus Turin heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Chance, das Aufeinandertreffen in der Serie A zwischen Brescia und Juventus Turin heute im LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch:

Keine Chancen, keine Treffer, keine Entscheidung: Mit unserem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten voll auf der Höhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Informationen rund um die Partie zwischen Brescia und Juve. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Brescia vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Gonzalo Higuain, Paulo Dybala und Co: Mit welcher Startaufstellung geht Juventus Turin in die Partie gegen Brescia Calcio? Wer steht für die Hausherren in der Anfangself? Eine Stunde vor dem Anpfiff des Serie-A-Duells erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

Brescia vs. Juventus Turin: Die Bilanz

BRESCIA (insgesamt bislang 46 Duelle) JUVENTUS TURIN 4 Siege 27 15 Unentschieden 15 27 Niederlagen 4 32 Tore 77

