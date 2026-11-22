So sehen Sie Brentford gegen Everton mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 23. Nov. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Brentford empfängt Everton in der Premier League im Gtech Community Stadium in London. Für beide Teams ist es das erste Spiel nach der Länderspielpause.

Das Team von Keith Andrews will wieder konstanter werden. Es hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und steht nach Niederlagen gegen Brighton und Liverpool im Tabellenmittelfeld.

Brentford steht zudem vor schwierigen Personalentscheidungen. Igor Thiago ist gesperrt, und eine lange Verletztenliste schränkt die Möglichkeiten des Teams auf dem gesamten Platz ein.

Everton reist in besserer Verfassung nach Westlondon. Das Team von David Moyes hat seine letzten drei Spiele gewonnen, darunter ein 3:1 gegen Coventry City und ein 1:0 bei Newcastle United.

Für Moyes gab es zuletzt einen persönlichen Meilenstein: Sein 593. Spiel als Trainer des Klubs war ein Rekord für Everton. Jack Grealish trainiert nach einmonatiger Abwesenheit wieder mit und ist zurück im Kreis der Mannschaft. Der Trainer achtet allerdings darauf, keinen einzelnen Spieler hervorzuheben.

Bei den Gästen steht auch die Torwartfrage im Hintergrund. Um Englands Nummer eins wird lebhaft diskutiert, und Jordan Pickford dürfte hier im Tor stehen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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