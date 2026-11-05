Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 6. Nov. 2026 - 12:30 Eintracht Stadion

Eintracht Braunschweig empfängt Energie Cottbus im Eintracht Stadion zum Duell der 2. Bundesliga. Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen.

Für Braunschweig ist die Ausgangslage nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen angespannt. Lars Kornetkas Mannschaft steht auf Tabellenplatz 15 und hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur zwei Siege geholt – zuletzt setzte es eine 3:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld.

Energie Cottbus reist als Tabellenvierzehnter an und liegt damit nur einen Platz vor dem Gastgeber. Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte mit seinem Team zuletzt nicht überzeugen: Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Lausitzer lediglich drei Punkte.

Das jüngste Ligaspiel der Cottbuser endete 1:1 gegen FC Heidenheim – ein Ergebnis, das die Unbeständigkeit der Mannschaft widerspiegelt. Wollitz wird seine Elf auf einen Gegner einstellen, der trotz eigener Schwächephase im Eintracht Stadion schwer zu bespielen ist.

Dieses Duell zweier Klubs aus der unteren Tabellenhälfte hat direkten Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf beider Teams. Wer die drei Punkte holt, verschafft sich wichtigen Spielraum im Abstiegskampf.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Live-Übertragung des Spiels.

Themen der Woche: Was war bei Braunschweig und Energie Cottbus los?

Eintracht Braunschweig kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Ligapartie endete mit einer 3:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Zuvor gelang ein 2:0-Auswärtssieg bei Hannover 96 sowie ein 1:0-Heimerfolg gegen Holstein Kiel. Braunschweig erzielte in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte sieben.

Energie Cottbus weist aus den letzten fünf Pflichtspielen null Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete 1:2 gegen VfL Bochum, davor gab es ein 1:1 gegen FC Heidenheim. Cottbus traf in diesen fünf Partien fünfmal und ließ sieben Gegentore zu.

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Form

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Bilanz direkte Duelle

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Die Tabellen