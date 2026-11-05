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Deutschland 2 Bundesliga
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Eintracht Stadion
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Braunschweig vs. Energie Cottbus heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Braunschweig - Energie Cottbus
Braunschweig
Energie Cottbus
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Braunschweig gegen Energie Cottbus. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Braunschweig vs. Energie Cottbus: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Eintracht Stadion

Eintracht Braunschweig empfängt Energie Cottbus im Eintracht Stadion zum Duell der 2. Bundesliga. Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen.

Für Braunschweig ist die Ausgangslage nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen angespannt. Lars Kornetkas Mannschaft steht auf Tabellenplatz 15 und hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur zwei Siege geholt – zuletzt setzte es eine 3:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld.

Energie Cottbus reist als Tabellenvierzehnter an und liegt damit nur einen Platz vor dem Gastgeber. Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte mit seinem Team zuletzt nicht überzeugen: Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Lausitzer lediglich drei Punkte.

Das jüngste Ligaspiel der Cottbuser endete 1:1 gegen FC Heidenheim – ein Ergebnis, das die Unbeständigkeit der Mannschaft widerspiegelt. Wollitz wird seine Elf auf einen Gegner einstellen, der trotz eigener Schwächephase im Eintracht Stadion schwer zu bespielen ist.

Dieses Duell zweier Klubs aus der unteren Tabellenhälfte hat direkten Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf beider Teams. Wer die drei Punkte holt, verschafft sich wichtigen Spielraum im Abstiegskampf.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Live-Übertragung des Spiels.

Themen der Woche: Was war bei Braunschweig und Energie Cottbus los?

Eintracht Braunschweig kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Ligapartie endete mit einer 3:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Zuvor gelang ein 2:0-Auswärtssieg bei Hannover 96 sowie ein 1:0-Heimerfolg gegen Holstein Kiel. Braunschweig erzielte in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte sieben.

Energie Cottbus weist aus den letzten fünf Pflichtspielen null Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete 1:2 gegen VfL Bochum, davor gab es ein 1:1 gegen FC Heidenheim. Cottbus traf in diesen fünf Partien fünfmal und ließ sieben Gegentore zu.

EBS

EBS - Form

SGE
N4-0
HSK
S1-0
GFT
N2-0
H96
S2-0
ABI
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
COT

COT - Form

FCP
U1-1
SVD
N3-1
FCN
U1-1
HDH
U1-1
BOC
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Braunschweig vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Kornetka

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Form

EBS

EBS - Form

SGE
N4-0
HSK
S1-0
GFT
N2-0
H96
S2-0
ABI
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
COT

COT - Form

FCP
U1-1
SVD
N3-1
FCN
U1-1
HDH
U1-1
BOC
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BraunschweigUnentschiedenEnergie Cottbus
1
3
1
Deutschland 3 Liga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
END
Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
3
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
106312413+1121
S
N
U
U
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
N
S
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
103341316-312
S
N
S
N
U
10
OsnabrückOsnabrückOSN
103251417-311
N
S
N
U
U
11
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
12
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
U
U
N
S
N
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
N
S
U
N
U
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
N
N
S
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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