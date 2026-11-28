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Wann ist Anstoß bei Braunschweig gegen VfL Wolfsburg?

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 07:30 Eintracht Stadion

In der 2. Bundesliga empfängt Braunschweig den VfL Wolfsburg. Gespielt wird im Eintracht Stadion in Braunschweig, und die Partie bringt ein Duell zweier Teams zusammen, die zuletzt in unterschiedlicher Verfassung auftraten.

Braunschweig geht als Tabellenzwölfter in das Spiel. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka mit 2:1 beim 1. FC Nürnberg, nachdem es zuvor ein 0:0 gegen Energie Cottbus und eine 1:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld gegeben hatte.

Wolfsburg reist als Tabellenvierter an. Das Team von Tobias Strobl feierte am vergangenen Wochenende einen 3:0-Erfolg gegen Holstein Kiel und blieb in drei der letzten fünf Partien ohne Gegentor.

Daheim will Braunschweig die Serie aus Licht und Schatten beenden. Die Form der vergangenen Wochen war wechselhaft, und gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte braucht es Konstanz.

Wolfsburg hat dagegen im Ligabetrieb zuletzt gepunktet, musste sich aber in Berlin gegen Hertha BSC und im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg geschlagen geben. Auswärts in Braunschweig wartet nun eine Aufgabe, bei der die Gäste ihre Defensivstabilität bestätigen wollen.

Wie Sie die Begegnung verfolgen können und welche Daten zur Partie vorliegen, lesen Sie im Folgenden.

Was war zuletzt bei Braunschweig und VfL Wolfsburg los?

Braunschweig holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team am 21. November mit 2:1 beim 1. FC Nürnberg. Zuvor gab es ein 0:0 gegen Energie Cottbus und eine 1:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Gegen Hannover 96 gelang Ende Oktober ein 2:0. Insgesamt steht ein Torverhältnis von 6:8 zu Buche, wobei ein Testspiel gegen Paderborn (1:4) mitgezählt ist.

Wolfsburg kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen. Am 21. November gewann die Mannschaft mit 3:0 gegen Holstein Kiel, zuvor folgte ein 2:0 gegen Osnabrück. Auf die 1:2-Niederlage bei Hertha BSC folgte das 2:3 im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Das Torverhältnis lautet 10:5, dazu zählt ein 2:0 im Testspiel gegen Union Berlin. Drei Spiele blieben ohne Gegentor.

Wie stellen Braunschweig und VfL Wolfsburg auf?

In welcher Form sind Braunschweig und VfL Wolfsburg?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wie stehen Braunschweig und VfL Wolfsburg in der Tabelle?