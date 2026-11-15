"Brauchte Fußball-Deutschland sehr dringend": Christoph Kramer schwärmt in höchsten Tönen von Jürgen Klopp

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Ist Jürgen Klopp der Mann, den das DFB-Team so unbedingt gebraucht hat? Ein ehemaliger Nationalspieler gerät beim Bundestrainer ins Schwärmen.

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer hat sich begeistert von den ersten Entwicklungsschritten des DFB-Teams unter Jürgen Klopp gezeigt.

In einer Medienrunde im Rahmen des POWWOW Sports Festivals erklärte der ehemalige Bundesliga-Spieler, dass er sich mit dem eingeschlagenen Weg der Nationalmannschaft durchaus identifizieren könne. Der Bundestrainer habe in seinen ersten Amtswochen insgesamt einen sehr guten Job gemacht.

Seiner Meinung nach wäre es "in der aktuellen Phase das Wichtigste", dass das DFB-Team die Fans hinter sich bekomme und Identifikation bei diesen schaffe. Klopp würde dabei mit guten Beispiel vorangehen, etwa mit seiner lebhaften und offenen Kommunikation. "Jürgen Klopp gibt eine Million Interviews und eine Million davon sind gut", so Kramer.

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Auch auf sportlicher Ebene ließen sich erste Fortschritte erkennen. Trotz der beschränkten Trainingsmöglichkeiten sei die Nationalmannschaft "so weit, wie man auf dem Weg sein kann", befand der Ex-Profi. "Man sieht, dass etwas angestoßen wurde."

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Auch aufgrund seines überwiegend guten Standings in Deutschland habe Klopp nach seiner Berufung schnell eine Euphorie entfacht, die "Fußball-Deutschland sehr dringend brauchte". Eine gute Stimmung in und rund um die DFB-Elf sei in dieser Phase "viel mehr wert als ein knapper 2:1-Sieg", meinte Kramer.

DFB-Team braucht Sieg gegen die Niederlande

Nach bislang fünf Spielen unter Klopp stehen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. In der Nations League liegt das DFB-Team auf Tabellenplatz drei, kann mit einem Sieg am Montagabend gegen die Niederlande allerdings noch klettern und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

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Kramer kann dem 2018 erstmals ausgetragenen Wettbewerb nicht sonderlich viel abgewinnen: "Ich bin wahrscheinlich auch noch aus einer anderen Zeit. Ich weiß heute noch nicht, wie man da aufsteigt, absteigt oder wie man das Ding gewinnt. Es gibt dann irgendwann Halbfinale und Finale, das habe ich mitbekommen. Aber EM und WM sind doch wichtiger."