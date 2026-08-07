Manchester United und Arsenal haben Scouts entsandt, um ein brasilianisches Juwel in den Reihen des ukrainischen Klubs Schachtar Donezk zu beobachten – in einem Spiel, in dem der junge Spieler mit einem Hattrick die Aufmerksamkeit mehrerer europäischer Spitzenklubs auf sich zog.

Der 20-jährige Brasilianer Kauã Elias erzielte in der zweiten Halbzeit drei Tore: eines per Kopf, ein weiteres mit dem linken und ein drittes mit dem rechten Fuß. Damit führte er Schachtar Donezk zu einem deutlichen 5:1-Sieg über Kudrivka in der Partie, die am vergangenen Montag in der ukrainischen Stadt Lwiw ausgetragen wurde.

Lesen Sie auch

Nummer 3: Wer ist der geheime FIFA-Mann, der Infantinos Thron erschütterte?

Forderungen im spanischen Parlament, Marokko von der Ausrichtung der WM 2030 auszuschließen

Laut der britischen Zeitung „The Sun“ befanden sich die Scouts von Arsenal und Manchester United auf den Rängen, um Elias aus nächster Nähe zu beobachten, während auch der italienische Klub Milan und der portugiesische Klub Porto die Entwicklung des brasilianischen Stürmers verfolgen.

Der Spieler zeigte während der Partie seine Fähigkeiten als kompletter Stürmer: Er kann mit beiden Füßen agieren, ist bei hohen Bällen gefährlich und verfügt über Ruhe und Entschlossenheit im Strafraum. Elias hat zuvor Brasiliens Nachwuchsauswahlen vertreten, während Schachtar seinen Wert auf rund 30 Millionen Pfund Sterling beziffert.

Es ist unwahrscheinlich, dass Schachtar bei zunehmendem Interesse an dem Spieler seine finanziellen Forderungen senkt, zumal sein Vertrag mit dem ukrainischen Klub bis zum Jahr 2029 läuft.

Der brasilianische Stürmer hingegen hätte nichts gegen einen Wechsel in eine der großen europäischen Ligen einzuwenden, sollte er ein Angebot mit einem für seine Laufbahn passenden sportlichen Projekt erhalten, so „The Sun“.