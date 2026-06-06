Brasilien vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Brasilien trifft im letzten Freundschaftsspiel vor der WM 2026 auf Ägypten. Für die Seleção ist es die finale Generalprobe, bevor das Turnier in Nordamerika beginnt.

Brasilien reist allerdings mit einem erheblichen Personalsorgen nach Cleveland. Neymar wurde offiziell aus dem Kader gestrichen und bleibt im Trainingslager, um seine Verletzungsbehandlung fortzusetzen. Der Wettlauf gegen die Zeit geht weiter.

Die Seleção hat zuletzt mit einem 6:2-Kantersieg gegen Panama überzeugt und geht mit breiter Brust in dieses Spiel. Drei Siege aus den letzten fünf Partien unterstreichen die Formkurve des Rekordweltmeisters.

Ägypten steht ebenfalls unmittelbar vor dem WM-Auftakt. Die Pharaonen haben sich mit einem 1:0 gegen Russland gestimmt und treffen in der Gruppenphase auf Belgien, Neuseeland und Iran. Für Trainer Hossam Hassan ist dieses Spiel die letzte Möglichkeit, seinen Kader zu justieren.

Mit Mo Salah als Anführer und einem kompakten Defensivverbund hat Ägypten das Potenzial, den Brasilianern einen schwierigen Abend zu bereiten. Die Pharaonen haben zuletzt gegen Spanien ein torloses Unentschieden erkämpft, was ihre defensive Stabilität belegt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.

Das Spiel zwischen Brasilien und Ägypten beginnt am 07.06.2026, 00:00.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Ägypten heute live im Free-TV und Livestream?





Das Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Ägypten ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen.

Anstoßzeit Brasilien gegen Ägypten

Brasilien vs. Ägypten: Aufstellungen

Form

Brasilien kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 6:2 gegen Panama, davor folgte ein 3:1-Erfolg gegen Kroatien. Die einzige Niederlage der Serie kassierte die Seleção mit 1:2 gegen Frankreich. Insgesamt erzielte Brasilien in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sechs.

Ägypten weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Der letzte Auftritt war ein 1:0-Erfolg gegen Russland, zuvor spielten die Pharaonen 0:0 gegen Spanien. Beide Niederlagen erlitten sie beim Afrika-Cup gegen Nigeria und Senegal. In den fünf Spielen traf Ägypten fünfmal und ließ nur ein Gegentor zu.





Bilanz direkte Duelle

BRA Letztes Spiel ÄGY 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Ägypten 0 - 2 Brasilien 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Aus den verfügbaren Daten geht lediglich eine Begegnung zwischen beiden Mannschaften hervor. Im November 2011 gewann Brasilien ein Freundschaftsspiel in Ägypten mit 2:0. Weitere Duelle sind in der vorliegenden Datenbasis nicht erfasst.





Brasilien vs. Ägypten: Die Tabellen

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