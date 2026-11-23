So seht Ihr Brasilien U17 gegen Tansania U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Brasilien U17 trifft in Gruppe I der U17-Weltmeisterschaft auf Tansania U17. Spielstätte und Stadt sind noch nicht bestätigt.

Brasilien geht in guter Form in die Partie. Die Mannschaft besiegte Irland U17 am 21. November mit 2:1 und steht an der Tabellenspitze.

Dieses Ergebnis verschafft den Südamerikanern eine gute Ausgangslage und die Tabellenposition, um das Geschehen in der Gruppe zu bestimmen. Für eine Mannschaft mit ihrem Ruf wäre alles andere als eine weitere überzeugende Leistung eine Enttäuschung.

Tansania U17 spielte am selben Tag 2:2 gegen Costa Rica U17. Es war der bislang letzte Auftritt der Mannschaft in diesem Wettbewerb.

Mit diesem Punkt steht Tansania auf Platz drei der Gruppe I. Gegen den Tabellenführer will die Mannschaft ein Ergebnis erzielen, mit dem sie in der Tabelle aufsteigen kann.

Die aktuellen Informationen zu Anstoßzeit, TV-Übertragung und Livestream findet Ihr unten.

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