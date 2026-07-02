Brasilien gegen Norwegen – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

Brasilien gegen Norwegen startet am 5. Juli 2026 um 16:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Der fünfmalige Weltmeister will eine 24-jährige Durststrecke beenden

Wie Brasilien und Norwegen ins Turnier kamen

Mit Brasilien wird es nie langweilig. Der fünfmalige Weltmeister hat seit 2002 keinen Titel mehr gewonnen, doch unter Carlo Ancelotti hat die Mannschaft sich eine Chance erarbeitet. Gegen Japan geriet die Seleção zeitweise unter Druck, doch Arsenal-Stürmer Gabriel Martinelli erzielte in der 95. Minute das 2:1 und brachte den Einzug ins Achtelfinale unter Dach und Fach. Zuvor hatte Brasilien am ersten Spieltag jeweils 3:0 gegen Haiti und Schottland gewonnen und 1:1 gegen Marokko gespielt. Auf Carlo Ancelotti und sein Team warten nun größere Prüfungen. Der italienische Trainer setzt auf einen erfahrenen Kern in Abwehr und Mittelfeld und vertraut darauf, dass individuelle Klasse im letzten Drittel Spiele entscheidet. Vini Jr. traf in allen drei Gruppenspielen und bleibt entscheidend für den weiteren Turnierverlauf.

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Norwegen sorgte bei dieser Weltmeisterschaft für Unterhaltung. Die Fans unterstützten ihr Team lautstark, auf dem Platz fielen in vier Spielen 18 Tore. Trainer Ståle Solbakken schonte beim 1:4 gegen Frankreich mehrere Schlüsselspieler, die jedoch beim 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale zurückkehrten – dank eines sehenswerten Schusses von Antonio Nusa und des Siegtreffers von Erling Haaland in der 86. Minute.

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Das Neymar-Dilemma

Der in Brasilien polarisierende 34-jährige Stürmer Neymar von Santos stand trotz anhaltender Fitnessbedenken im Kader. Gegen Japan blieb er ohne Einsatz und kam bei diesem Turnier bisher nur zu 14 Minuten, in einer kurzen Phase gegen Schottland. Real-Madrid-Star Endrick am anderen Ende des Altersspektrums spielte gegen Haiti rund 30 Minuten und gegen Schottland kurz in der Schlussphase. Interessanterweise stand er in der zweiten Halbzeit gegen Japan auf dem Platz, was auf wachsendes Vertrauen von Ancelotti hindeutet. Der ebenfalls 19-jährige Bournemouth-Stürmer Rayan dürfte auf dem Flügel in der Startelf stehen. Da Lucas Paquetá fehlt, könnte auch Endrick von Beginn an spielen.

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Haaland-Statistik kaum zu glauben

Man-City-Torjäger Erling Haaland will seine bisherige WM-Bilanz von fünf Toren ausbauen. Arsenals Spielmacher Martin Ødegaard liefert ihm die meisten Vorlagen. In 132 Premier-League-Spielen erzielte der 25-jährige Stürmer 112 Tore – in der wohl härtesten Liga der Welt. Im norwegischen Trikot hat er 60 Tore in 53 Länderspielen erzielt.

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Erling trifft erneut auf einen seiner großen Rivalen

Wenn ein Spieler sich auf ein Duell mit Haaland freut, dann ist es Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhaes. Beide lieferten sich in den vergangenen Premier-League-Saisons mehrere enge Duelle, als Man City und Arsenal um die englische Meisterschaft kämpften. Bei der WM werden sie sich wahrscheinlich wieder in die Haare geraten. Diese Rivalität lebt von Kampfgeist und Respekt – und das gefällt den Zuschauern.

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Voraussichtliche Aufstellung Brasiliens

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Voraussichtliche Startelf Norwegen

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Wichtige Statistiken zu Brasilien gegen Norwegen

Gabriel Martinelli erzielte in der 95. Minute gegen Japan das späteste Tor der regulären Spielzeit in der WM-K.-o.-Runde.

Bruno Guimarães führt das Turnier mit vier Vorlagen an; nur Pelé gab für Brasilien bei einer einzigen Weltmeisterschaft mehr Vorlagen.

Der 2:1-Erfolg gegen Japan war der erste Sieg Brasiliens nach einem Rückstand in einem WM-K.-o.-Spiel seit 2002.

Norwegens 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste war der erste Erfolg des Landes in einem WM-K.-o.-Spiel.

Martin Ødegaard bereitete in drei WM-Spielen in Folge ein Tor vor – als erster Spieler seit Dirk Kuyt 2010.

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Der 26-köpfige Kader Brasiliens

Torhüter: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Verteidiger: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Mittelfeld: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Stürmer: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Norwegens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Verteidiger: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genua), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Mittelfeld: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Team-News & Aufstellungen

Carlo Ancelotti plagt sich vor dem Spiel mit Verletzungssorgen. Lucas Paquetá droht nach seiner im Spiel gegen Japan erlittenen Verletzung der Ausfall für den Rest der brasilianischen WM-Kampagne. Sein Einsatz ist sehr fraglich. Positiv: Raphinha kehrte ins Training zurück und bietet Ancelotti eine Option auf den Außenbahnen. Eine voraussichtliche Startelf bestätigte der Trainer noch nicht; weitere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auf norwegischer Seite hat Staale Solbakken noch keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben. Die Kaderdaten verzeichnen keine Verletzungen oder Sperren, doch die Aufstellung soll vor dem Anpfiff aktualisiert werden.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

BRA Letztes Spiel NOR 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Norwegen 1 - 1 Brasilien 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Bilanz der direkten Begegnungen zwischen beiden Nationen ist dünn. Die Daten zeigen nur ein 1:1-Freundschaftsspiel im August 2006, als Norwegen Brasilien empfing. Dieses eine Ergebnis liefert kaum Kontext für ein WM-K.o.-Spiel zwei Jahrzehnte später.

Tabelle

Brasilien gewann Gruppe C, Norwegen wurde Zweiter in Gruppe I.