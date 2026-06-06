Brasilien gegen Marokko – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe C New York/New Jersey Stadium

Das Spiel Brasilien gegen Marokko beginnt am 13. Juni 2026 um 22:00 Uhr GMT und 18:00 Uhr EST.

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Brasilien gegen Marokko: Hintergrund

Der Anpfiff in East Rutherford kommt für beide Teams, die sich in einer starken Gruppe behaupten wollen, zum entscheidenden Zeitpunkt. Unter großem Druck im eigenen Land muss Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti zeigen, dass sein direktes, auf Raumgewinn ausgerichtetes System auf der Weltbühne unter hohen Erwartungen funktioniert. Marokko stellt sich mit einer erfahrenen Mannschaft unter dem neuen Taktiker Mohamed Ouahbi entgegen, der eine talentierte Generation führt und den Halbfinaleinzug von vor vier Jahren wiederholen oder übertreffen will. Vor einem jubelnden weltweiten Publikum im modernen New York New Jersey Stadium hat das Duell alles, was einen sofortigen WM-Klassiker ausmacht.

In Gruppe C warten mit Schottland ein Turnier-Schwergewicht und mit Haiti ein sehr dynamisches Team, daher kann ein Fehlstart am ersten Spieltag schwerwiegende Folgen haben. Für Brasilien ist das Spiel eine Gelegenheit, seine fußballerische Klasse zu zeigen, die jüngsten Qualifikationsprobleme hinter sich zu lassen und den Fortschritt unter dem ersten ausländischen Trainer seit Jahrzehnten zu belegen. Für Marokko ist es der erste Test einer neuen Ära, in der das Team von einer defensiven Ordnung zu einer mutigen taktischen Maschine wechselt, die sich mit den Besten der Welt messen will. Wenn die Scheinwerfer den Rasen von New Jersey erhellen, verwandelt der Druck des Eröffnungsspiels den Platz in einen Kochtopf, in dem taktische Ausdauer und das Öffnen von Räumen entscheiden, wer die drei Punkte holt.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Brasiliens Weg nach Nordamerika

Brasiliens Weg zur Weltmeisterschaft 2026 verlief holprig: Die Seleção musste durch eine turbulente CONMEBOL-Qualifikationsrunde, die schließlich zu einem Trainerwechsel führte. In den ersten Runden der südamerikanischen Qualifikation strauchelte das Team und kassierte bittere Niederlagen, darunter ein 1:4 gegen Argentinien unter der alten Führung, wodurch es in der Tabelle abrutschte.

Der Wendepunkt folgte mit der Verpflichtung des erfahrenen italienischen Trainers Carlo Ancelotti. Er sollte das Team wieder auf Kurs bringen und das individuelle Talent in eine Einheit gießen. Bei seinem Antritt lag Brasilien mit 21 Punkten auf Platz vier. In den letzten Runden 2025 holte die Mannschaft die nötigen Ergebnisse und sicherte Rang fünf. Mit der direkten Qualifikation für Nordamerika bewahrte der fünfmalige Weltmeister seine Serie, bei allen Endrunden dabei zu sein, und bekommt nun in New Jersey die Chance zur Rehabilitation.

Marokkos Meisterleistung in der Qualifikation

Im Gegensatz dazu marschierten die Atlaslöwen verlustpunktfrei durch die afrikanische Qualifikation. Gestützt auf den Schwung des vierten Platzes bei der WM 2022 in Katar setzte Marokko ein Zeichen kontinentaler Stärke.

Unter Walid Regragui gewann Marokko alle acht Spiele in Gruppe E. Die Mannschaft kombinierte stabile Abwehr mit schneller Offensive über die Flügel. Regragui trat im März 2026 zurück, um der Weiterentwicklung der Mannschaft Raum zu geben. Sein Nachfolger Mohamed Ouahbi übernahm eine funktionierende Einheit, die sich von keinen Favoriten beeindrucken ließ und sich als beste afrikanische Mannschaft früh das Turnierticket sicherte.

Brasilien vs. Marokko – Mannschaftsaufstellungen

Kader von Brasilien

Cheftrainer Carlo Ancelotti nominierte einen 26 Spieler umfassenden Kader, dessen Kern aus Europameistern besteht. Das Hauptthema vor dem Auftaktspiel ist Neymar Jr. Seine Rückkehr auf die WM-Bühne nach zweieinhalb Jahren Pause bedroht ein Muskelödem, das er sich bei Santos zuzog. Ancelotti bestätigte, dass das medizinische Team den Stürmer individuell betreut, damit er im Kader bleibt, auch wenn er in den späteren Turnierphasen pausiert.

Da das Team Neymar schonen will, tragen nun Real Madrids Star Vinicius Junior und Barcelonas Flügelstürmer Raphinha die Verantwortung im Angriff. Ancelotti lobte Raphinha öffentlich als weltweit besten Spieler im Angriff auf den tiefen Raum und deutete an, ihn flexibel im offensiven Mittelfeld einzusetzen. In der Abwehr trägt Champions-League-Finalist Marquinhos die Kapitänsbinde und bildet mit Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhães das zentrale Abwehrduo.

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Kader von Marokko

Marokko geht unter der neuen taktischen Leitung von Mohamed Ouahbi in das Turnier. Nach dem Titelgewinn mit der U-20-Mannschaft 2025 beförderte der Verband ihn auf direktem Weg in das Amt des Cheftrainers der A-Nationalmannschaft. Nach dem 2:1-Testspielsieg gegen den Kosovo hat Ouahbi keine größeren Verletzungssorgen und stellt eine erfahrene, eingespielte Startelf auf.

Die größte Neuerung im Kader ist die Nominierung seiner U-20-Schützlinge Othmane Maamma und Yassir Zabiri; beide sollen von der Bank für frischen Schwung sorgen. Achraf Hakimi, Weltklasse-Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain, bleibt die tragende Säule der Mannschaft. Er stabilisiert den Abwehrblock und treibt Marokkos Flügelangriffe an.

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Trainerprofile & taktische Philosophien

Carlo Ancelotti (Brasilien)

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Carlo Ancelotti, den viele als einen der erfolgreichsten Trainer der Fußballgeschichte sehen, feiert bei diesem Turnier sein Debüt als erster ausländischer Coach Brasiliens seit Jahrzehnten. Der italienische Taktiker setzt auf gute Beziehungen zwischen den Spielern und auf flexible Strukturen. Sein System gibt den Angreifern viel Freiheit, verlangt aber auch klare Defensivarbeit.

Ancelotti setzt auf ein ausgewogenes 4-2-3-1, das sich in eine vertikale Konterwaffe verwandelt. Er verlangt von seinen Mittelfeldspielern, nach der Balleroberung sofort nach vorne zu spielen und lange Seitenwechsel zu vermeiden, um den Raum hinter den gegnerischen Abwehrreihen zu nutzen. Seine größte Herausforderung in East Rutherford lautet, das defensive Mittelfeld-Duo so zu steuern, dass es die Abwehr schützt, wenn die offensiven Außenverteidiger weit aufrücken.

Mohamed Ouahbi (Marokko)

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Mohamed Ouahbi übernahm erst drei Monate vor dem Turnier die A-Nationalmannschaft. Er gilt als mutiger Taktiker, der junge Spieler schnell integriert. Der 49-jährige in Belgien geborene Coach führte ein Jugendteam zum Weltmeistertitel. Er setzt auf dynamischen Ballbesitz und überlädt dabei die Flügel.

Er bewahrt den kompakten tiefen Block, der Marokko 2022 bekannt machte, führt aber ein vertikaleres Angriffsspiel ein. Er setzt auf ein athletisches Dreiermittelfeld, das aggressiv auf den zweiten Ball presst, und startet dann schnelle Kombinationen zwischen Außenverteidigern und auf der gegenüberliegenden Seite spielenden Flügeln, um gegnerische Reihen zu durchbrechen – ein offeneres Spiel als unter seinem Vorgänger.

26-köpfige WM-Kader

Brasiliens WM-Kader

Torhüter: Alisson, Ederson, Weverton

Verteidiger: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Mittelfeld: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Stürmer: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Marokkos WM-Kader

Torhüter: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Verteidiger: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Mittelfeld: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Stürmer: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Brasilien gegen Marokko: Die wichtigsten Duelle

Vinicius Junior gegen Achraf Hakimi: Ein Duell auf der Außenbahn, das für Spannung sorgt. Vinicius Junior will seinen Ballon-d’Or-Status untermauern und nutzt sein starkes Dribbling, um Verteidiger im 1-gegen-1 auszuspielen. Hakimi zählt zu den wenigen Außenverteidigern weltweit, die mit Geschwindigkeit, Kraft und Taktik dem Brasilianer Paroli bieten können. Wer dieses Duell gewinnt, beeinflusst die Lage in Gruppe C.

Raphinha gegen Marokkos zentrales Mittelfeld: Ancelotti fordert von Raphinha, nah an der Abwehrlinie zu spielen, um vertikale Räume zu nutzen. Marokkos Mittelfeldanker müssen ihn stoppen. Sofyan Amrabat soll Raphinhas Bewegungen im Zentrum verfolgen und verhindern, dass der Barcelona-Star den Ball in der Drehung annehmen und Brasiliens überlappende Läufer bedienen kann.

Gabriel Magalhães gegen Youssef En-Nesyri: Ein zermürbender Luft- und Zweikampf im Strafraum. En-Nesyri ist ein unermüdlicher Zielspieler, der sich durch intensive Laufarbeit bei Flankenangriffen auszeichnet und Innenverteidiger aus dem Gleichgewicht bringt. Arsenals Gabriel muss seine Positionierung und körperliche Stärke nutzen, um seinen Verteidigungsbereich zu dominieren und Marokko klare Torchancen nach Standardsituationen und Flanken zu verwehren.

Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form





Bilanz

BRA Letztes Spiel MAR 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Marokko 2 - 1 Brasilien 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1





Tabelle

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