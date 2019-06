Brasiliens Formiga stellt WM-Altersrekord auf: 41-Jährige löst Christie Rampone als älteste Teilnehmerin ab

Brasiliens Formiga ist seit der Partie gegen Jamaika die älteste WM-Teilnehmerin aller Zeiten. Sie löst damit Christie Rampone aus den USA ab.

Die brasilianische Nationalspielerin Formiga hat bei der WM in für einen Altersrekord gesorgt. Beim 3:0 (1:0) am Sonntag in der Partie gegen Jamaika in Grenoble zählte Formiga ("Ameise") 41 Jahre und 98 Tage. So alt war zuvor noch keine WM-Teilnehmerin.

Die bisherige Bestmarke hielt die US-Amerikanerin Christie Rampone (39 Jahre und 357 Tage). Auch die siebte Endrunden-Teilnahme Formigas bedeutet einen Rekord.

Brasiliens Formiga bereits älteste WM-Torschützin

Die bisher älteste WM-Torschützin ist Formiga, die mit bürgerlichem Namen Miraildes Maciel Mota heißt, bereits seit dem 9. Juni 2015. Damals traf sie im Alter von 37 Jahren und 98 Tagen gegen .

Zudem ist die 186-malige Nationalspielerin vom französischen Spitzenklub die einzige Spielerin, die an allen bisher ausgetragenen Frauenturnieren bei Olympia teilgenommen hat.