Brasilien vs. Argentinien: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Highlights und Co. - Die Übertragung des Halbfinales der Copa America 2019

Im Halbfinale der Copa America trifft Brasilien auf Argentinien. Goal verrät, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer zieht ins Finale der Copa America 2019 ein? Im Halbfinale kommt es zum spannenden Duell zwischen Brasilien und Argentinien. Die Partie findet Mittwochnacht um 02.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Crunchtime! Nur noch ein Spiel trennen die brasilianische und argentinische Nationalmannschaft vom Finale. Es ist das Traumhalbfinale der Copa America. Welche Mannschaft am Ende die besseren Karten hat, ist schwierig vorauszusagen. Schließlich ist die Bilanz praktisch ausgeglichen. Während Rekordweltmeister 35-mal und 34-,al gewinnen konnte, trennten sich beide Teams in 18 Begegnungen mit einem Remis.

Die Argentinier fanden nur schwer in das Turnier in Brasilien. Im Viertelfinale gelang der Elf um Superstar Lionel Messi ein 2:0-Zittersieg gegen Venezuela. Brasilien musste in der Runde zuvor den Umweg über die Verlängerung und das Elfmeterschießen gehen. Gegen Paraguay avancierte Keeper Allisson Becker zum Helden, indem er zwei Strafstöße parierte.

Brasilien oder Argentinien - wer sichert sich das Ticket fürs Finale der Copa America? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Halbfinale live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem gibt es alle Informationen rund um unseren LIVE-TICKER und die Möglichkeit, sich die Highlights anzuschauen.

Brasilien vs. Argentinien: Das Halbfinale der Copa America im Überblick

Duell Brasilien vs. Argentinien Datum Mittwoch, 03.. Juli 2019 || 02.30 Uhr Ort Mineirao, Belo Horizonte (Brasilien) Zuschauer 62.160 Plätze

Brasilien vs. Argentinien live im TV verfolgen - Geht das?

Es ist DAS Duell der Copa America - Brasilien gegen Argentinien. Wer schafft den Sprung ins Finale und trifft dort auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Chile und Peru? Klar, so ein Duell zwischen Brasilien und Argentinien lockt zahlreiche Fußballfans vor die Bildschirme. Doch wird das Duell überhaupt live im TV übertragen?

Läuft Brasilien vs. Argentinien live im Free-TV?

ARD oder ZDF? RTL oder Sport 1? Sat.1 oder Kabel eins? Überträgt einer dieser Sender das spannende Halbfinale zwischen Brasilien und Argentinien? Nein, das ist nicht der Fall. Brasilien vs. Argentinien wird nicht live im deutschen Free-TV zu sehen sein. Das liegt daran, dass sich keiner der genannten Sender die Übertragungsrechte der Copa America gesichert hat.

Noch bei der letzten Südamerikameisterschaft zeigten Sat.1 und Kabel eins ausgewählte Spiele des Turniers. In diesem Jahr haben sich beide Sender aber dagegen entschieden, die Copa America zu übertragen.

Zeigt / überträgt Sky Brasilien vs. Argentinien live im TV?

Die Bundesliga, Champions League und kommende Saison wieder die Premier League. Sky ist in bekannt für Spitzenfußball in Live-Übertragungen. Doch für die Copa America besitzt auch Sky keine Übertragungsrechte und zeigt Brasilien vs. Argentinien dementsprechend nicht live im TV.

Der Bezahlsender verzichtet aufgrund der fehlenden Rechte auf eine Übertragung der Partie. Dabei spielt es keine Rolle, ob TV oder LIVE-STREAM: Brasilien vs. Argentinien wird weder im TV-Programm des Pay-TV-Kanals noch im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket zu sehen sein.

Brasilien vs. Argentinien im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Das Traumhalbfinale der Copa America wird nicht live im TV gezeigt. Doch es gibt eine Alternative. Brasilien gegen Argentinien wird im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Brasilien vs. Argentinien im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, die Copa America live und in voller Länge zu verfolgen. Nur der Streamingdienst hat sich in Deutschland die Übertragungsrechte am größten Turnier Südamerikas gesichert und zeigt alle Spiele der Copa im LIVE-STREAM - somit auch Brasilien vs. Argentinien. Im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Traumhalbfinales zwischen den beiden Top-Teams.

Wie gewohnt geht DAZN wenige Minuten vor dem Anpfiff, der Mittwochnacht um 02.30 Uhr erfolgen wird, auf Sendung und versorgt Euch mit den heißesten Fakten rund um die Partie. Die Nachschicht bei DAZN zu Brasilien vs. Argentinien übernehmen Kommentator Max Gross und Experte Ralph Gunesch.

Brasilien vs. Argentinien kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - So geht's!

Um den LIVE-STREAM zu Brasilien vs. Argentinien nutzen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN erforderlich. Nur wenn Ihr beim Streamingdienst angemeldet seid, könnt Ihr das Halbfinale der Copa America schauen. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr Brasilien vs. Argentinien sogar vollkommen kostenlos erleben. Sichert Euch dafür einfach einen Gratismonat und schaut alle LIVE-STREAMS der DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Schließt Ihr den Gratismonat jetzt ab, könnt Ihr alle Spiele der Copa America live sehen - inklusive des zweiten Halbfinales und des Endspiels. Doch damit nicht genug: DAZN zeigt in diesem Sommer auch die Frauenfußball-WM sowie den Afrika-Cup und den CONCACAF Gold-Cup in voller Länge im LIVE-STREAM. Hat Euch der Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Verfügbar ist DAZN auf nahezu allen mobilen Geräten sowie auf Eurem Laptop/Computer oder Eurem Smart-TV. Holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App in den gängigen Portalen:

Brasilien vs. Argentinien: So seht Ihr die Highlights

Schlaf geht vor? Verständlich, schließlich findet das Traumhalbfinale der Copa America zwischen Brasilien und Argentinien unter der Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 02:30 Uhr deutscher Zeit statt. Falls Ihr also darauf verzichten wollt, Euch die Partie live und in voller Länge im Stream bei DAZN anzuschauen, haben wir dennoch eine richtig gute Nachricht für Euch.

Denn bei DAZN wird Euch kein Treffer und keine wichtige Szene im Duell der südamerikanischen Giganten vorenthalten. Schon wenige Minuten nach Abpfiff stellt DAZN die Highlights von Brasilien vs. Argentinien auf die Plattform. Die Zusammenfassung ist jederzeit abrufbar. Ihr könnt also beruhigt schlafen gehen und Euch die Highlights der Partie am Mittwochmorgen oder wann immer Ihr wollt anschauen.

Wem die Highlights nicht ausreichen, der kann sich Brasilien vs. Argentinien auch noch einmal in voller Länge im Re-Live reinziehen. Highlights oder Re-Live - Bei DAZN habt Ihr die Wahl!

Brasilien vs. Argentinien im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid Mittwochnacht unterwegs und könnt Euch das Traumhalbfinale der Copa America nicht im LIVE-STREAM anschauen? Kein Problem, wir haben die Lösung für Euch parat. Klickt Euch in den LIVE-TICKER von Goal zu Brasilien vs. Argentinien und verpasst keine Entscheidung des ultra-spannenden Duells.

Gewohnt detailliert lassen wir Euch am Spielgeschehen in unserem LIVE-TICKER teilhaben. Egal, ob wichtige Chancen, Tore oder Platzverweise: Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Spielszene zwischen Brasilien und Argentinien.

Und das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Argentinien? Die Übertragung der Copa America im Überblick