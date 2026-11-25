So sehen Sie Brann gegen AGF mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Brann Stadion

Brann empfängt AGF in der Conference League im Brann Stadion in Bergen. Die norwegische Mannschaft will auf ihrer guten Position in der Ligaphase aufbauen.

Das Team von Eirik Horneland ist seit fünf Spielen ungeschlagen. In diesem Zeitraum gab es drei Siege und zwei Unentschieden, zuletzt einen 4:3-Auswärtssieg bei KFUM in der Eliteserien.

Brann steht in der Conference-League-Tabelle auf Platz sechs. Das 1:1 gegen St.Truiden Anfang des Monats zeigte, dass die Mannschaft auch in Europa punkten kann. Allerdings kassierte sie in jedem ihrer letzten fünf Spiele Gegentore, mit Ausnahme des Pokalsiegs bei Grorud.

AGF reist unter Jakob Poulsen als Gast nach Bergen und steht in der Tabelle auf Platz 24. Die Mannschaft zeigte in den vergangenen Wochen Widerstandskraft und gewann erst vor wenigen Tagen in der Superliga mit 2:1 gegen Lyngby.

Zuvor hatte AGF mit 2:0 gegen AC Horsens gewonnen und in der Conference League ein torloses Unentschieden gegen Braga erreicht. Poulsens Team hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen.

Die unterschiedlichen Tabellenpositionen in der Ligaphase machen das Spiel interessant: Brann will seine Position festigen, AGF braucht Punkte. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie verfolgen können.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Brann gegen AGF liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Personal und Kader