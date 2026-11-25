So sehen Sie Braga gegen KuPS mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Municipal de Braga

Braga empfängt KuPS im Estadio Municipal de Braga zu einem Spiel der Ligaphase der Conference League.

Die portugiesische Mannschaft ist in den nationalen Wettbewerben gut in Form. Das Team von Franclim Carvalho gewann sein jüngstes Spiel in der Taca de Portugal auswärts bei Vitoria de Guimaraes mit 2:0.

Zuvor hatte Braga in der Liga mit 1:0 bei Rio Ave und mit 3:0 gegen Famalicao gewonnen. In Europa spielte Braga zuvor im November gegen AGF torlos unentschieden.

KuPS reist in deutlich schlechterer Form nach Portugal. Das Team von Miika Nuutinen hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt verlor es in der Veikkausliiga mit 0:2 gegen FC Inter Turku.

In Europa bewies der finnische Klub allerdings Widerstandskraft. KuPS holte in der Conference League ein 0:0 gegen Gent, am selben Abend, an dem Braga gegen AGF unentschieden spielte.

Die Tabelle zeigt den Abstand zwischen den beiden Teams: Braga steht in der Conference League auf Platz 17, KuPS auf Platz 33.

Das ist bisher darüber bekannt, wie Sie das Spiel verfolgen können.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Braga gegen KuPS liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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