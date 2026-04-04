Am heutigen Samstag, den 4. April, stehen sich in der 3. Liga der TSV 1860 München und der SV Waldhof Mannheim gegenüber. Die Partie des 31. Spieltags wird um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße (München) ausgetragen.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

BR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Wer das Drittligaspiel zwischen den Löwen und Mannheim live verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Wie alle Spiele der 3. Liga ist die Partie bei MagentaSport zu sehen. Um 13.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, Alexander Küpper fungiert dabei als Moderator, Alexander Klich als Kommentator. Darüber hinaus wird auch eine Konferenz, die alle Parallelspiele beinhaltet, beim Pay-TV-Sender zur Verfügung gestellt.

Doch es wird auch eine Free-TV-Übertragung angeboten. Dieser Aufgabe hat sich der Bayerische Rundfunk angenommen.

Anstoßzeit TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim

TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München kassierte vor der Länderspielpause eine 1:2-Niederlage gegen den MSV Duisburg. Man liegt auf Rang sieben, vom Aufstiegskampf hat man sich aber noch nicht verabschiedet.





News über Waldhof Mannheim

Die Mannheimer liegen in der Tabelle der 3. Liga im Mittelfeld auf Platz neun. Der Rückstand auf 1860 beträgt vier Zähler.

Form

Bilanz direkte Duelle

TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

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