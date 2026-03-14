Am 29. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Wehen Wiesbaden. Angestoßen wird die Partie um 16.30 Uhr im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Live Stream wissen müsst.

BR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München vs. SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) heute live im TV und Live Stream?

Alle Partien der 3. Liga sind live beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport zu sehen. Auch das Aufeinandertreffen zwischen den TSV 1860 München und dem SV Wehen Wiesbaden gehört dazu. Die Übertragung startet um 16 Uhr mit der Vorberichterstattung. Folgendes Personal begleitet Euch durch die Partie:

Kommentar : Oliver Forster

: Oliver Forster Moderation: Tobias Wahnschaffe

Das Spiel ist sowohl im Pay-TV als auch im Livestream verfügbar, allerdings ausschließlich für Abonnenten. Eine Free-TV-Übertragung, etwa über den Bayerischer Rundfunk (BR), wird es nicht geben.

Anstoßzeit 1860 Munich gegen Wehen Wiesbaden

1860 Munich vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kauczinski Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Scherning

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1860 München

Zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Wehen Wiesbaden liegt derzeit nur ein Punkt Unterschied. Die Löwen haben sich mit fünf Siegen in Serie wieder an die Spitzenplätze herangekämpft. Zuletzt konnte man mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Viktoria Köln Selbstvertrauen tanken und die Erfolgsserie weiter ausbauen.

News über Wehen Wiesbaden

Die Hessen setzten sich am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart II durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

1860 Munich vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

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