Boxing Day in der Premier League, Bedeutung: Das steckt hinter dem Namen des Spieltags am 26. Dezember

Was fällt Euch zu Weihnachten ein? Geschenke? Die Zusammenkunft der Familie? Gutes Essen vor einem geschmückten Baum? In England würden zahlreiche Menschen hier noch ein Ereignis nennen, das einzigartiger nicht sein könnte - der Boxing Day in der Premier League!

Weltweit ist dieser besondere Tag bei Fußballfans aktuell Gesprächsthema Nummer eins. Hochklassiger Fußball treibt dabei am zweiten Weihnachtsfeiertag viele Anhänger:innen und deren Familien in die Stadien des Landes oder vor die Fernseher.

Diese Tradition ist älter als jeder Fan und wir kennen und verraten Euch die Bedeutung hinter dem Spektakel an Weihnachten.

Boxing Day in England: Die Geschichte neben dem Fußball

Übersetzt kann der Boxing Day auch als "Geschenkschachtel-Tag" verstanden werden. Im Brauchtum der Engländer bekommen Arbeitnehmer vom Arbeitgeber am zweiten Weihnachtsfeiertag eine sogenannte "christmas box".

Neben dieser Tradition sind an diesem Tag, trotz Feiertags-Status, Ladengeschäfte geöffnet und es herrscht eine Rabattschlacht, die vergleichbar mit dem Black Friday ist. Der Andrang auf Geschäfte ist an diesem Tag so groß, dass der Boxing Day zu den umsatzstärksten Tagen des englischen Einzelhandels im ganzen Jahr gehört.

Premier League am 26. Dezember: So ist der Boxing Day entstanden

Neben dem kommerziellen Aspekt und den Geschenken der Arbeitgeber spielt der Boxing Day auch im englischen Fußball eine bedeutende Rolle. Die Anfänge der Tradition im Mutterland des Fußballs liegen bereits mehr als 150 Jahre zurück. Damals - im Jahr 1860 spielten die zwei ältesten Klubs der Welt, FC Sheffield und FC Hallam das erste Derby aus. Das Datum dieser Begegnung, der 26. Dezember, ging fortan in die Geschichtsbücher des englischen Fußballs ein.

Bis dies allerdings zur Tradition, die sich auch heute noch weltweiter Beliebtheit erfreut, reifen konnte, vergingen noch einige Jahre. Auch der FC Everton kann als Mitbegründer der Tradition genannt werden. Die "Toffees" bestritten am zweiten Weihnachtsfeiertag 1888 ganze drei Spiele. Rund 2.000 Zuschauer ließen sich dieses Spektakel im Stadion gefallen. Zusätzlicher Weihnachtszauber wurde dem Event verliehen, da einige Fans sich vor Ort Geschenke übergaben und das Weihnachtsessen ins Stadion verlagert wurde.

Fortan wurde der 26. Dezember in den Spielplan der englischen Liga integriert. Und hört man sich in England um, so wird nicht selten als "Geschenk der Liga" über den Boxing Day gesprochen.

Boxing Day in der Premier League, Bedeutung: Das Weihnachtswunder des FC Fulham

Spricht man vom Boxing Day, so wird auch immer wieder ein Rekord genannt: Im Jahre 1963 fielen am 26. Dezember unglaubliche 66 Tore in zehn Spielen.

Beim 10:1 Erfolg des FC Fulham gegen Ipswich erzielte Graham Leggat den schnellsten Hattrick der Geschichte - die drei Tore konnte er innerhalb von nur vier Minuten erreichen. Dieser Rekord ist bis heute unerreicht in der Premier League.

Boxing Day in der Premier League, die Gegenwart: Dieser Spieltag erwartet uns in der Saison 21/22

Das Event findet am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2021, statt.

Insgesamt könnt Ihr an diesem Tag über 10 Stunden an Live-Fußball, mit teils hochklassigen Partien verfolgen! Neben der aktuelle Tabellenkonstellation sorgen zahlreiche Spitzenpartien für Spannung.

Zu den Top-Begegnungen des diesjährigen "Fußball-Feiertages" gehören unter anderem die Partie zwischen Aston Villa und Chelsea oder Norwich City vs. Arsenal. Die mit der größten Spannung erwartete Partie findet allerdings in Manchester statt: Manchester City empfängt Leicester zum Kräftemessen.

Die weiteren Begegnungen sind:

West Ham vs. Southhampton

Brighton vs. Brentford

Tottenham vs. Crystal Palace

Boxing Day in der Premier League, die Übertragung: Dieser Sender zeigt das Event live im TV und STREAM

Die Übertragungsrechte für die Premier League liegen auch in dieser Saison beim Bezahlsender Sky.

Wer am 26. Dezember also live dabei sein möchte, benötigt daher ein Abonnement beim beliebten Sportsender aus Unterföhring!

Sky überträgt am Boxing Day jede Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz.

