Boxing Day live, Premier League: Diese Spiele werden im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Alle Jahre wieder! Auch 2021 freuen sich Liebhaber der Premier League sowie Fußballfans aus aller Welt auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Der Grund: In England findet der Boxing Day statt. Zu mehreren Anstoßzeiten kann am 26. Dezember also Fußball live geschaut werden.

Auch in diesem Jahr ist der Spielplan der Premier League am Boxing Day reich gefüllt. Insgesamt sieben Partien des 19. Spieltags werden absolviert.

Los geht es um 16 Uhr mit fünf zeitgleich beginnenden Spielen. Mit Manchester City, dem FC Arsenal, West Ham United und Tottenham Hotspur sind vier Teams aus der Top 7 der Tabelle zur Mittagszeit im Einsatz.

Danach wird es ruhiger! Um 18.30 Uhr empfängt Aston Villa Champions-League-Sieger FC Chelsea, ehe um 21 Uhr der Boxing Day mit dem Duell zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford abgeschlossen wird.

Es ist wieder Boxing Day! In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Spiele im LIVE-STREAM und live im TV sehen könnt. Zudem informieren wir Euch darüber, welche Partien als Einzelspiele verfügbar sind und welche Spiele in der Konferenz gezeigt werden.

Boxing Day: Die Spiele der Premier League am 26.12. in der Übersicht

Begegnung Anstoßzeit Manchester City - Leicester City 16 Uhr Norwich City - FC Arsenal 16 Uhr Tottenham Hotspur - Crystal Palace 16 Uhr West Ham United - FC Southampton 16 Uhr Aston Villa - FC Chelsea 18.30 Uhr Brighton & Hove Albion - FC Brentford 21 Uhr

Boxing Day live: So wird die Premier League übertragen

Beginnen wir an dieser Stelle mit einer schlechten Nachricht für alle Boxing-Day-Fans! Die Premier League wird in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen, deshalb wird es auch am 2. Weihnachtsfeiertag keine Livebilder von den acht Spielen im frei empfangbaren Fernsehen geben.

Auf eine schlechte Nachricht folgt meist eine gute - hier ist sie! Sky ist noch bis einschließlich der Saison 2024/25 im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League. Der Pay-TV-Sender zeigt alle 380 Saisonspiele, entweder live oder zeitversetzt in voller Länge.

Zur fußballreichen Zeit rund um die Jahreswende widmet Sky der Premier League sogar einen eigenen Kanal. Sky Sport1 heißt noch bis 7. Januar Sky Sport Premier League. Diesen Namen werdet Ihr im weiteren Verlauf dieses Artikels noch das ein oder andere Mal lesen, werden auf diesem Kanal auch Spiele am Boxing Day live zu sehen sein werden.

Boxing Day live, Premier League: Diese Spiele werden im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Wir haben heute mehrere gute Nachrichten für Euch! Am Boxing Day werden alle Spiele von Sky live im Pay-TV und im LIVE-STREAM gezeigt - was will das Herz eines Fußballfans mehr.

Alle sieben Partien können einzeln live verfolgt werden. Zudem wird eine Konferenz angeboten, welche die fünf Partien mit Spielbeginn 16 Uhr beinhaltet.

Boxing Day live, Premier League: Diese Spiele zeigt Sky live im Pay-TV

Die insgesamt knapp siebenstündige Live-Übertragung des Boxing Day beginnt bei Sky bereits um 15.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt begrüßen euch Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Manuel Baum.

So sieht das Programm von Sky am Boxing Day im Detail aus:

Begegnung Anstoßzeit Übertragung Manchester City - Leicester City 16 Uhr Sky Sport 3 (HD) Norwich City - FC Arsenal 16 Uhr Sky Sport 5 (HD) Tottenham Hotspur - Crystal Palace 16 Uhr Sky Sport 4 (HD) West Ham United - FC Southampton 16 Uhr Sky Sport 6 (HD) Konferenz 16 Uhr Sky Sport Premier League (HD) Aston Villa - FC Chelsea 18.30 Uhr Sky Sport Premier League (HD) Brighton & Hove Albion - FC Brentford 21 Uhr Sky Sport Premier League (HD)

Boxing Day live, Premier League: Diese Spiele zeigt Sky im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, kann das komplette Sky-Programm am Boxing Day auch im LIVE-STREAM abgerufen werden.

Dafür stehen Euch mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen zur Verfügung. Der Inhalt der Streams ist jeweils identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist. Ihr könnt Sky Go auf verschiedenen Devices anwenden, nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen mit Euren Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen? Dann ist ein Sky Ticket perfekt für Euch. Ein Sky Ticket kann man ab einem Betrag von 24,99 Euro pro Monat buchen. Auch diese App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store. Weitere Infos zu Sky Ticket gibt es HIER!

Boxing Day live, Premier League: Diese Spiele werden im TV und LIVE-STREAM gezeigt - Das kostet ein Sky-Abo

Sky kann generell nur nach Abschluss eines kostenpflichtiges Abos empfangen werden.

Um die Spiele der Premier League am Boxing Day live verfolgen zu können benötigt Ihr mindestens das Sport Paket zum monatlichen Preis von 20 Euro.

Ihr könnt aber auch gleich das kombinierte Paket Sport und Bundesliga (32,50 Euro pro Monat) buchen. Mit diesem seht Ihr zusätzlich noch alle Einzelspiele und Konferenzen der von Sky gezeigten Bundesligaspiele.

Hier findet Ihr eine Übersicht der von Sky angebotenen Pakete!