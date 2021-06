Julio Cesar Martinez kämpft gegen Joel Cordova. Goal erklärt, wie und wo Boxen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute Nacht ist Boxen! Die beiden Mexikaner Julio Cesar Martinez und Joel Cordova werden in Guadalajara aufeinandertreffen. Wer wird den Fliegengewichtskampf für sich entscheiden?

Der wohl aktuell beste Fliegengewichtskämpfer der Welt, Julio Cesar Martinez, wird von seinem Landsmann Joel Cordova herausgefordert. Im mexikanischen Guadalajara wird der Kampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgetragen werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Boxen live: Martinez vs. Cordova heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Kampf Martinez vs. Cordova Gewichtsklasse Fliegengewicht Datum Sonntag, 27. Juni Uhrzeit 01 Uhr Ort Arena Alcalde, Guadalajara

Martinez vs. Cordova heute im LIVE-STREAM sehen

Wir haben gute Nachrichten, denn Boxen live: Martinez vs. Cordova wird heute im LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte. Los geht's in der Nacht von Samstag (26. Juni) auf Sonntag (27. Juni) um 1 Uhr. Ihr braucht also gar nicht erst ins Bett zu gehen. Die Übertragung beginnt um 1 Uhr, aber wann genau der Hauptkampf beginnt, ist schwer vorherzusagen, denn es kommt immer darauf an, wie lange die Vorkämpfe dauern. Wir empfehlen allerdings, dass ihr um 1 Uhr in der Früh bereit seid, damit Ihr den Hauptkampf auf keinen Fall verpasst. Die DAZN-Übertragung ist für Neukunden kostenlos.

Martinez vs. Cordova heute im TV und LIVE-STREAM sehen: DAZN

Am besten schaut Ihr Martinez vs. Cordova über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download und sie ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Martinez vs. Cordova heute im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer nicht so lange aufbleiben möchte, der kann sich die Highlights des Kampfes zwischen Martinez und Cordova auf DAZN anschauen. Dort könnt Ihr auswählen, ob ihr die Zusammenfassung oder das komplette Event im Re-Live schauen möchtet.

Auf DAZN gibt es auch die Highlights zu allen Spielen der Europameisterschaft. Das Portal ist im ersten Monat gratis. Danach kostet es 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Ab August wird der Preis auf 14,99 bzw. 149,99 Euro steigen. DAZN ist jederzeit kündbar.

