Boxen heute kostenlos sehen: Joshua vs. Usyk im LIVE-STREAM auf DAZN

Boxsport der Extraklasse heute in London: Anthony Joshua und Oleksandr Usyk kämpfen um die Krone im Schwergewicht. So seht Ihr den Kampf kostenlos.

Das Boxen wird heute um ein historisches Kapitel reicher werden. In London bekommt es Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua mit dem ukrainischen Herausforderer Oleksandr Usyk zu tun. Und Fans in Deutschland können den Kampf sogar kostenlos sehen! Alle Infos dazu folgen jetzt.

Im neuen Fußballtempel von Tottenham Hotspur riecht es heute Abend nach Sportgeschichte. In einem absoluten Boxhighlight trifft Lokalmatador Anthony Joshua auf den Ukrainer Oleksandr Usyk und muss seine vier Schwergewichtsgürtel nach Version der IBF, IBO, WBO und WBA verteidigen.

Während Joshua am Horizont den noch größeren Vereinigungskampf gegen WBC-Weltmeister Tyson Fury bereits im Blick hat, sollte er sich davor hüten, Usyk auch nur ein wenig zu unterschätzen. Der 34-Jährige dominierte in seiner Profikarriere bereits das Cruisergewicht und ist auch im Schwergewicht noch ungeschlagen. Gelingt Usyk die Überraschung und entthront er Joshua? Oder wird der Brite seiner Favoritenrolle gerecht?

Boxen der Extraklasse heute in London. Aber wie kann der Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk live verfolgt werden? Hier gibt es alle Infos zur kostenlosen Übertragung.

Boxen heute live: Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk in der Übersicht

KAMPF Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk TITEL Weltmeisterschaft im Schwergewicht | IBF, IBO, WBO, WBA AUSTRAGUNGSORT Tottenham Hotspur Stadium | London KAMPFBEGINN zwischen 22 und 23 Uhr deutscher Zeit KAMPFDISTANZ max. 12 Runden zu je drei Minuten

Boxen heute live: Die Übertragung im kostenlosen LIVE-STREAM von DAZN

Im deutschen Free-TV ist Boxen nur noch selten vertreten, wenn, dann höchstens bei Kämpfen mit deutscher Beteiligung. Highlights wie WM-Kämpfe im Schwergewicht sind mit dem Abschied der Klitschko-Brüder jedoch auch aus dem frei empfangbaren Fernsehen verschwunden. Was auch daran liegt, dass solche Kämpfe für die Sender inzwischen extrem teuer geworden sind.

Um diese Ausgaben wieder auszugleichen, ist das Boxen immer mehr zu einem Pay-per-View-Sport geworden. Vor allem in den USA müssen die Zuschauer teils enorme Kosten für eine Übertragung aufbringen, um überhaupt nur einen Boxabend sehen zu können.

In Deutschland ist es noch nicht so weit. Denn auch wenn der Kampf heute nicht im Free-TV zu sehen ist, so halten sich die Kosten in Grenzen - und wer clever ist, zahlt sogar keinen Cent! Denn der Kampf läuft beim Streamingdienst DAZN, und dieser hat noch für kurze Zeit ein besonderes Angebot auf Lager.

Boxen heute live: So seht Ihr den Kampf im LIVE-STREAM auf DAZN kostenlos

Dieses Angebot nennt sich Gratismonat. Denn der LIVE-STREAM von DAZN ist zwar grundsätzlich kostenpflichtig, wer allerdings noch nicht dort registriert ist, der kann noch bis Ende September einen kostenlosen Probemonat abschließen. Das heißt: Ihr könnt einen Monat lang das gesamte Programm von DAZN nutzen, ohne irgendetwas dafür bezahlen zu müssen. Ihr registriert Euch also einfach unter diesem Link und schon könnt Ihr loslegen. Nutzbar ist die DAZN-App auf vielen Geräten, sodass Ihr den Kampf auch auf Eurem heimischen Fernseher sehen könnt.

Wer jetzt den Gratismonat abschließt, sieht in den kommenden Wochen auf DAZN unter anderem die Champions League im Fußball und Handball, die Fußball-Bundesliga, die NFL, Wrestling und vieles mehr. Wer auch nach dem Gratismonat an Bord bleiben will, der zahlt dann entweder das Monatsabo in Höhe von 14,99 Euro oder das Jahresabo zum Preis von 149,99 Euro.

Für das Event heute Abend gilt es neben der normalen Registrierung aber zu beachten, dass für den Kampf ein Altersnachweis gefordert wird. Dafür müsst Ihr Euch identifizieren. Dieses Prozedere läuft über ein Ausweisdokument Eurer Wahl und nimmt ein paar Minuten in Anspruch, weshalb Ihr nicht erst auf den letzten Drücker mit der Identifikation beginnen solltet, um auch alle Runden sehen zu können.

Boxen heute live: So überträgt DAZN den Kampfabend

Um 19 Uhr beginnt der Streamingdienst mit der Übertragung der Vorkämpfe. Diese lauten unter anderem:

Maxim Prodan vs. Florian Marku | Weltergewicht

Callum Smith vs. Lenin Castillo | Halbschwergewicht

Campbell Hatton vs. Sonni Martinez | Leichtgewicht

Lawrence Okolie vs. Dilan Prasovic | Cruisergewicht (WBO-Weltmeisterschaft)

Mark Bergmann wird die Vorkämpfe gemeinsam mit Experte Sebastian Hackl kommentieren.

Ab 22.15 Uhr wird es auf DAZN dann richtig ernst. Dann beginnt die Übertragung des Main Events zwischen Joshua und Usyk. Diesen Kampf wird Uli Hebel kommentieren, der ehemalige Klitschko-Manager Bernd Bönte und Andreas Selak stehen als Experten parat.

Boxen heute live: Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk im Direktvergleich

Anthony Joshua Oleksandr Usyk Spitzname "AJ" "The Cat" Nationalität Großbritannien Ukraine Alter 31 34 Größe 1,98 m 1,91 m Gewicht 109 kg 100 kg Reichweite 2,08 m 1,98 m Auslage Normalauslage Rechtsauslage Kampfrekord 25 Kämpfe | 24 Siege | 1 Niederlage | 22 KOs 18 Kämpfe | 18 Siege | 13 KOs

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Der Vorbericht zum Boxkampf

London/Berlin (SID) Anthony Joshua starrte tief in die Augen von Alexander Usyk, der mit der Glatze und dem knallroten Anzug wie ein Bond-Bösewicht aussah. Eigentlich hätte es Tyson Fury sein sollen, diesen Showdown wünscht sich Box-Weltmeister Joshua so sehr. Doch plötzlich steht am Samstag (23.00 Uhr/DAZN) auch noch Usyk zwischen ihm und dem Traum von der unumstrittenen Regentschaft im Schwergewicht.

Joshua (31) gab sich vorab cool wie immer, obwohl der brandgefährliche und ungeschlagene Ukrainer einst selbst "Undisputed Champion" war - eine Klasse tiefer im Cruisergewicht. "Wenn sie mir sagen würden, dass ich gegen King Kong kämpfe, würde ich es versuchen, ganz ehrlich", sagte der Brite, dessen Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF im Tottenham Stadium von London auf dem Spiel stehen.

Dass es noch nicht mit dem gigantischen Vereinigungsfight gegen WBC-Weltmeister Fury klappte, hat Joshua verwunden. "Offensichtlich haben wir zuvor versucht, den unangefochtenen Kampf zu bekommen, aber das hat nicht geklappt", sagte er bei DAZN. Fury muss wegen vertraglicher Verpflichtungen erst am 9. Oktober zum dritten Mal gegen Deontay Wilder ran, ehe er mit Joshua in den Ring steigen kann.

Um seine Gürtel nicht zu riskieren, tritt Joshua nun gegen WBO-Pflichtherausforderer Usyk an. Und sie verbindet die Erinnerung an London. Beide wurden 2012 dort Olympiasieger: Joshua im Superschwergewicht, Usyk im Schwergewicht. Während sich der Ukrainer danach schrittweise zum König des Cruisergewichts hocharbeitete, wurde Joshua ein Weltstar. Spätestens mit dem Sieg 2017 gegen Usyks Landsmann Wladimir Klitschko.

"Natürlich habe ich Klitschko unterstützt und angefeuert", sagte der 34-jährige Usyk, der sich selbst als gefährlichsten Schwergewichtsboxer überhaupt sieht: "Aber ich wusste schon damals, dass ich in Zukunft gegen Joshua kämpfen werde." 2019 stieg der Weltklasse-Techniker in die Königsklasse auf und bestritt dort bislang zwei Kämpfe, die er gewann. So wie die 16 Profi-Fights davor. Joshua wird gewarnt sein.