Boxen: Benn vs. Formella heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

In London kommt es zum Showdown zwischen dem Briten Conor Benn und dem Deutschen Sebastian Formella im Weltergewicht . Der Kampfabend wird ungefähr um 20 Uhr beginnen.

Der alte Hase Formella kämpft gegen den jungen Conor Benn - ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Formella verlor im August den ersten Kampf seiner Karriere gegen Shawn Porter. Sein heutiger Gegner Benn ist in seiner Laufbahn noch ungeschlagen - jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Giganten!

In diesem Artikel erklärt Goal Euch, wie und wo Benn vs. Formella heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

🗣️ "It's been cool in the bubble! This will be a good fight, I'm ready for this test" - Sebastian Formella #BennFormella pic.twitter.com/gO3qzBEAMj