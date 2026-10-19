AFC Bournemouth gegen AC Mailand: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth und AC Mailand spielen am 22. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Bournemouth empfängt den italienischen Spitzenklub zu einem historischen Abend

AFC Bournemouth empfängt den siebenmaligen Europapokalsieger AC Mailand am 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 im Vitality Stadium. Die Mannschaft von der englischen Südküste will zu Hause ein Zeichen setzen und ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte der Europa League festigen. AC Mailand reist unterdessen nach einer Reihe torreicher Auftritte in nationalen und europäischen Wettbewerben nach Dorset und will auf englischem Boden weitere drei Punkte holen.

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Bournemouths souveräner Heimsieg gegen Sunderland

Bournemouth geht nach einem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Sunderland in der Premier League am Sonntag, dem 18. Oktober, in die Partie am Donnerstagabend. Marcus Tavernier brachte die Gastgeber bereits in der sechsten Minute in Führung, bevor Evanilson den Vorsprung kurz nach der Halbzeit verdoppelte (48.). Zuvor hatte Bournemouth am 15. Oktober am 2. Spieltag der Europa League mit 3:0 gegen Sturm Graz gewonnen. Damit feierte die Mannschaft von Marco Rose, angetrieben von Stürmer Evanilson und dem Spielmacher auf dem Flügel Marcus Tavernier, im Vitality Stadium zwei Siege in Folge ohne Gegentor.

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AC Mailands zwei torreiche Siege in Folge

AC Mailand reist mit einer starken Offensive nach England. Am Sonntag, dem 18. Oktober, feierte Mailand im San Siro einen packenden 3:2-Sieg gegen Atalanta in der Serie A. Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot und Mario Gila trafen dabei. Zuvor hatte der Klub am 2. Spieltag der Europa League (15. Oktober) auswärts beim FC Red Bull Salzburg deutlich mit 4:0 gewonnen. Mit Luka Modrić und Adrien Rabiot als kreativen Spielgestaltern sowie Christian Pulisic als Gefahr auf dem Flügel verfügt Mailand auch bei der Reise am Donnerstag über beträchtliche Torgefahr.

Team-News und Kader

Bei Bournemouth von Marco Rose liegen vor dieser Partie keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Neuigkeiten zum Kader werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch zu AC Mailand von Ruben Amorim gibt es derzeit keine bestätigten Kaderinformationen. Angaben zur Verfügbarkeit von Spielern werden ergänzt, sobald der Klub vor dem Spiel Informationen veröffentlicht.

Form

Bournemouth hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Premier League mit 2:0 gegen Sunderland, davor besiegte sie Sturm Graz in der Europa League mit 3:0. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Chelsea, das Bournemouth in der Liga mit 5:1 schlug, und Liverpool, das mit 1:0 gewann. Die Mannschaft von Rose erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Ihre Bilanz im europäischen Wettbewerb ist dabei deutlich besser als die in der Liga.

Mailand reist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen an. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Serie A mit 3:2 gegen Atalanta, nachdem sie zuvor in der Europa League Salzburg mit 4:0 besiegt hatte. Auch ein 1:1 gegen Sassuolo und ein 3:0-Sieg gegen Lecce gehören zu dieser Serie. Die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Benfica im europäischen Wettbewerb. Die Mannschaft von Amorim erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele Bournemouth BOU 1 AC Mailand MIL 2 END 1 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Die beiden Klubs trafen bisher nur einmal aufeinander: In einem Freundschaftsspiel im September 2016 gewann AC Mailand im Vitality Stadium mit 2:1. Da lediglich diese eine Begegnung dokumentiert ist, gibt es kaum eine gemeinsame Vorgeschichte. Das Duell in der Europa League dürfte daher den Ton für eine mögliche künftige Rivalität zwischen den beiden Mannschaften setzen.