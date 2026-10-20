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Europa League
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Vitality Stadium
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Bournemouth gegen AC Mailand in der UEFA Europa League: Marco Roses Team will gegen die explosiven Rossoneri auf europäischer Bühne ein Ausrufezeichen setzen

Bournemouth - AC Mailand
Europa League
Bournemouth
AC Mailand

Bournemouths Serie von Heimspielen ohne Gegentor steht vor der härtesten Bewährungsprobe: Der dynamische AC Mailand reist mit einer treffsicheren Offensive, die sieben Tore erzielt hat, zum richtungsweisenden Duell am 3. Spieltag ins Vitality Stadium.

AFC Bournemouth gegen AC Milan: Spieldetails

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Europa League - Spielwoche 3
Vitality Stadium

Die Partie zwischen AFC Bournemouth und AC Milan wird am 22. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) angepfiffen.

Torstarke Italiener treffen auf Bournemouths heimstarke Defensive

Marco Roses Bournemouth empfängt den siebenmaligen Europapokalsieger AC Milan in Dorset und kann dabei auf eine zuletzt starke Heimbilanz in der Defensive bauen. Bournemouth geht nach zwei Zu-null-Siegen in Folge am Vitality Stadium in den dritten Spieltag: einem 2:0 gegen Sunderland und einem 3:0 gegen Sturm Graz. Doch nun wartet die bislang größte Herausforderung auf die Abwehr. Milan erzielte in seinen letzten beiden Partien sieben Tore, zunächst beim 4:0 gegen Red Bull Salzburg auf europäischer Bühne und anschließend beim umkämpften 3:2 gegen Atalanta in der Serie A.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouths souveräner Heimsieg gegen Sunderland

Bournemouth geht mit einem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Sunderland in der Premier League am Sonntag, dem 18. Oktober, in die Partie am Donnerstagabend. Marcus Tavernier brachte sein Team bereits in der sechsten Minute in Führung, ehe Evanilson kurz nach der Halbzeitpause erhöhte (48.). Der Ligasieg folgte auf das 3:0 gegen Sturm Graz am zweiten Spieltag der Europa League am 15. Oktober. Damit feierte die Mannschaft von Marco Rose am Vitality Stadium zwei Zu-null-Siege in Folge, zu denen Stürmer Evanilson und der auf dem Flügel spielende Spielmacher Marcus Tavernier maßgeblich beitrugen.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Milan feiert zwei torreiche Siege in Folge

AC Milan reist mit einer zuletzt starken Offensive nach England. Am Sonntag, dem 18. Oktober, gewann Milan im San Siro ein packendes Serie-A-Spiel gegen Atalanta mit 3:2. Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot und Mario Gila trafen. Zuvor hatte der Klub am zweiten Spieltag der Europa League (15. Oktober) auswärts beim FC Red Bull Salzburg deutlich mit 4:0 gewonnen. Mit Luka Modrić und Adrien Rabiot als kreativen Spielgestaltern sowie Christian Pulisic als Gefahr über die Außenbahn bringt Milan auch für die Partie am Donnerstag erhebliche Torgefahr mit.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Schlüsselduell: Evanilson gegen Strahinja Pavlović

Treffsicherer Mittelstürmer: Evanilson führt Bournemouths Angriff in starker Form an. Er traf sowohl beim 3:0 gegen Sturm Graz am zweiten Spieltag der Europa League als auch beim 2:0 gegen Sunderland in der Premier League am Sonntag.

Stütze der Defensive: Der serbische Verteidiger Strahinja Pavlović ist eine zentrale Stütze von Milans Abwehr. Er soll Evanilsons körperliche Präsenz in den Griff bekommen und Marcus Tavernier sowie Rayan bei Gegenstößen keinen Raum lassen.

Team-News & Kader

Bournemouth vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Rose

Bei Marco Roses Bournemouth gibt es vor der Partie keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren. Weitere Neuigkeiten zum Team werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch zu Ruben Amorims AC Milan liegen derzeit keine bestätigten Kaderinformationen vor. Angaben zur Verfügbarkeit der Spieler werden ergänzt, sobald der Klub vor dem Spiel Informationen veröffentlicht.

Form

BOU

BOU - Form

RSO
S1-2
LIV
N0-1
CHE
N5-1
SGR
S3-0
SUN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIL

MIL - Form

BEN
N0-2
LEC
S3-0
SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bournemouth hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League ein 2:0 gegen Sunderland, davor ein 3:0 gegen Sturm Graz in der Europa League. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum kassierte Bournemouth gegen Chelsea, das sich in der Liga mit 5:1 durchsetzte, und gegen Liverpool, das mit 1:0 gewann. Die Mannschaft von Rose erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Ihre Bilanz auf europäischer Bühne fällt dabei deutlich besser aus als die in der Liga.

Milan reist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Zuletzt stand das 3:2 gegen Atalanta in der Serie A, davor ein 4:0 gegen Salzburg in der Europa League. In diesen Zeitraum fallen auch ein 1:1 gegen Sassuolo und ein 3:0 gegen Lecce. Die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Benfica auf europäischer Bühne. Die Mannschaft von Amorim erzielte in den fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

BournemouthUnentschiedenAC Mailand
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Die beiden Klubs sind nach den vorliegenden Aufzeichnungen erst einmal aufeinandergetroffen: in einem Freundschaftsspiel im September 2016, das AC Milan am Vitality Stadium mit 2:1 gewann. Bei nur einer bisherigen Begegnung gibt es kaum Anhaltspunkte aus der Vergangenheit. Dieses Europa-League-Spiel dürfte daher den Ton für eine mögliche künftige Rivalität zwischen den beiden Mannschaften vorgeben.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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