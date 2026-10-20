AFC Bournemouth gegen AC Milan: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Die Partie zwischen AFC Bournemouth und AC Milan wird am 22. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) angepfiffen.

Torstarke Italiener treffen auf Bournemouths heimstarke Defensive

Marco Roses Bournemouth empfängt den siebenmaligen Europapokalsieger AC Milan in Dorset und kann dabei auf eine zuletzt starke Heimbilanz in der Defensive bauen. Bournemouth geht nach zwei Zu-null-Siegen in Folge am Vitality Stadium in den dritten Spieltag: einem 2:0 gegen Sunderland und einem 3:0 gegen Sturm Graz. Doch nun wartet die bislang größte Herausforderung auf die Abwehr. Milan erzielte in seinen letzten beiden Partien sieben Tore, zunächst beim 4:0 gegen Red Bull Salzburg auf europäischer Bühne und anschließend beim umkämpften 3:2 gegen Atalanta in der Serie A.

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Bournemouths souveräner Heimsieg gegen Sunderland

Bournemouth geht mit einem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Sunderland in der Premier League am Sonntag, dem 18. Oktober, in die Partie am Donnerstagabend. Marcus Tavernier brachte sein Team bereits in der sechsten Minute in Führung, ehe Evanilson kurz nach der Halbzeitpause erhöhte (48.). Der Ligasieg folgte auf das 3:0 gegen Sturm Graz am zweiten Spieltag der Europa League am 15. Oktober. Damit feierte die Mannschaft von Marco Rose am Vitality Stadium zwei Zu-null-Siege in Folge, zu denen Stürmer Evanilson und der auf dem Flügel spielende Spielmacher Marcus Tavernier maßgeblich beitrugen.

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Milan feiert zwei torreiche Siege in Folge

AC Milan reist mit einer zuletzt starken Offensive nach England. Am Sonntag, dem 18. Oktober, gewann Milan im San Siro ein packendes Serie-A-Spiel gegen Atalanta mit 3:2. Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot und Mario Gila trafen. Zuvor hatte der Klub am zweiten Spieltag der Europa League (15. Oktober) auswärts beim FC Red Bull Salzburg deutlich mit 4:0 gewonnen. Mit Luka Modrić und Adrien Rabiot als kreativen Spielgestaltern sowie Christian Pulisic als Gefahr über die Außenbahn bringt Milan auch für die Partie am Donnerstag erhebliche Torgefahr mit.

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Schlüsselduell: Evanilson gegen Strahinja Pavlović

Treffsicherer Mittelstürmer: Evanilson führt Bournemouths Angriff in starker Form an. Er traf sowohl beim 3:0 gegen Sturm Graz am zweiten Spieltag der Europa League als auch beim 2:0 gegen Sunderland in der Premier League am Sonntag.

Stütze der Defensive: Der serbische Verteidiger Strahinja Pavlović ist eine zentrale Stütze von Milans Abwehr. Er soll Evanilsons körperliche Präsenz in den Griff bekommen und Marcus Tavernier sowie Rayan bei Gegenstößen keinen Raum lassen.

Team-News & Kader

Bei Marco Roses Bournemouth gibt es vor der Partie keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren. Weitere Neuigkeiten zum Team werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch zu Ruben Amorims AC Milan liegen derzeit keine bestätigten Kaderinformationen vor. Angaben zur Verfügbarkeit der Spieler werden ergänzt, sobald der Klub vor dem Spiel Informationen veröffentlicht.

Form

Bournemouth hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League ein 2:0 gegen Sunderland, davor ein 3:0 gegen Sturm Graz in der Europa League. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum kassierte Bournemouth gegen Chelsea, das sich in der Liga mit 5:1 durchsetzte, und gegen Liverpool, das mit 1:0 gewann. Die Mannschaft von Rose erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Ihre Bilanz auf europäischer Bühne fällt dabei deutlich besser aus als die in der Liga.

Milan reist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Zuletzt stand das 3:2 gegen Atalanta in der Serie A, davor ein 4:0 gegen Salzburg in der Europa League. In diesen Zeitraum fallen auch ein 1:1 gegen Sassuolo und ein 3:0 gegen Lecce. Die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Benfica auf europäischer Bühne. Die Mannschaft von Amorim erzielte in den fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele Bournemouth BOU 1 AC Mailand MIL 2 END 1 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Die beiden Klubs sind nach den vorliegenden Aufzeichnungen erst einmal aufeinandergetroffen: in einem Freundschaftsspiel im September 2016, das AC Milan am Vitality Stadium mit 2:1 gewann. Bei nur einer bisherigen Begegnung gibt es kaum Anhaltspunkte aus der Vergangenheit. Dieses Europa-League-Spiel dürfte daher den Ton für eine mögliche künftige Rivalität zwischen den beiden Mannschaften vorgeben.