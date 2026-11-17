So seht Ihr Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosnien und Herzegowina empfängt Rumänien im Stadion Bilino Polje in Zenica zum Spiel in Gruppe 4 der Liga B der UEFA Nations League. Beide Mannschaften gehen mit sehr unterschiedlichen Gemütslagen in die Partie.

Die Mannschaft von Sergej Barbarez hat gerade eine 2:3-Niederlage gegen Schweden am 14. November hinnehmen müssen. Damit sind ihre Aufstiegshoffnungen dahin, während Schwedens Rückkehr in Liga A feststeht. Bosnien belegt in der Gruppe den zweiten Platz, doch die Mannschaft ist in einer entscheidenden Phase ins Stocken geraten.

Rumänien reist mit einem seltenen Erfolgserlebnis an. Die Mannschaft von Gheorghe Hagi gewann ihr jüngstes Nations-League-Spiel gegen Polen mit 2:1 und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen in Folge in diesem Wettbewerb. Zuvor hatte Rumänien gegen Polen eine 0:6-Klatsche kassiert und gegen Schweden mit 0:1 verloren. Dieser Sieg hat daher echte Bedeutung.

Auch die Bilanz der direkten Duelle verleiht der Partie zusätzliches Gewicht. Bosnien gewann das Aufeinandertreffen in Zenica im bisherigen Verlauf dieser Nations-League-Saison mit 4:2 und besiegte Rumänien zudem im November 2025 in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:1. Rumänien will diese Bilanz auf bosnischem Boden verbessern.

Rumänien steht am Ende der Gruppe 4 und braucht Punkte, um den Abstieg zu vermeiden. Bosnien wiederum will sich von der Niederlage gegen Schweden erholen. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie also viel auf dem Spiel.