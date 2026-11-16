So sehen Sie Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosnien und Herzegowina empfängt Rumänien im Bilino-Polje-Stadion in Zenica zum Spiel der Gruppe 4 in der Liga B der UEFA Nations League. Die beiden Mannschaften gehen mit sehr unterschiedlicher Stimmung in die Partie.

Die Mannschaft von Sergej Barbarez musste zuletzt am 14. November eine 2:3-Niederlage gegen Schweden hinnehmen. Damit waren ihre Aufstiegshoffnungen dahin, während Schwedens Rückkehr in die Liga A feststand. Bosnien steht in der Gruppe auf Platz zwei, doch die Mannschaft ist in einer entscheidenden Phase ins Stocken geraten.

Rumänien reist dagegen mit neuem Auftrieb an. Die Mannschaft von Gheorghe Hagi gewann ihr jüngstes Nations-League-Spiel gegen Polen mit 2:1 und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen in Folge in diesem Wettbewerb. Zuvor hatte Rumänien gegen Polen eine 0:6-Niederlage kassiert und gegen Schweden mit 0:1 verloren. Entsprechend bedeutsam ist dieser Sieg.

Auch die Bilanz der direkten Duelle verleiht der Begegnung zusätzliche Bedeutung. Bosnien gewann das Aufeinandertreffen in Zenica zu Beginn dieser Nations-League-Saison mit 4:2 und setzte sich im November 2025 auch in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:1 gegen Rumänien durch. Rumänien will diese Bilanz auf bosnischem Boden verbessern.

Rumänien steht am Tabellenende der Gruppe 4 und braucht Punkte, um den Abstieg zu vermeiden. Bosnien wiederum will sich von der Niederlage gegen Schweden erholen. Damit steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien live zu sehen.

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