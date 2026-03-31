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Bosnien-Herzegowina vs. Italien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs?

Bosnien und Herzegowina - Italien
Bosnien und Herzegowina
Italien
WM-Qualifikation

Im Finale der WM-Playoffs kommt es heute zum Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 31. März, treffen im Finale der WM-Playoffs Bosnien-Herzegowina und Italien aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 20.45 Uhr im Bilino Polje in der bosnisch-herzegowinischen Stadt Zenica. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Bosnien-Herzegowina vs. Italien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs?

DAZNHier ansehen

DAZN zeigt heute das Playoff-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien exklusiv im TV und Livestream. Kommentiert wird das Duell am Abend von Carsten Fuß.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option, das Länderspiel in der Konferenz zu verfolgen, zusammen mit den drei weiteren Playoff-Finalspielen am Abend. Die Konferenz seht Ihr am Abend ab 20.15 Uhr im TV auf DAZN 2 oder im Livestream.

Die Livestream-Übertragung von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website. 

WM-Qualifikation
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Bosnien und Herzegowina
BIH
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Italien
ITA

Anstoßzeit Bosnien-Herzegowina gegen Italien

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
Bilino Polje Stadium

Bosnien-Herzegowina vs. Italien: Aufstellungen

Bosnien und Herzegowina vs Italien Voraussichtliche Aufstellungen

Bosnien und HerzegowinaHome team crest

4-4-2

Aufstellung

3-5-2

Home team crestITA
1
N. Vasilj
18
N. Katic
5
S. Kolasinac
7
A. Dedic
4
T. Muharemovic
20
E. Bajraktarevic
14
I. Sunjic
6
B. Tahirovic
15
A. Memic
23
H. Tabakovic
11
E. Dzeko
1
G. Donnarumma
13
R. Calafiori
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
7
M. Politano
3
F. Dimarco
18
N. Barella
5
M. Locatelli
8
S. Tonali
9
M. Retegui
11
M. Kean

3-5-2

ITAAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Barbarez

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • G. Gattuso

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina war am vergangenen Donnerstag im Playoff-Halbfinale gegen Wales im Einsatz. Die heutigen Hausherren konnten sich in einer dramatischen Partie letztlich im Elfmeterschießen durchsetzen.

Nach 120 Minuten stand es zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina 1:1, nachdem Edin Dzeko seinem Team nach Rückstand in der 86. Minute den Ausgleich bescherte. Im Elfmeterschießen hatte das Team von Sergej Barbarez schließlich die besseren Nerven und gewann dort mit 4:2.

News über Italien

Italien löste seine Aufgabe im Halbfinale der WM-Playoffs in der vergangenen Woche letztlich recht souverän. Gegen Nordirland steigerten sich die Italiener nach einer schwachen ersten Halbzeit klar und gewannen so die Partie mit 2:0.

Bosnien-Herzegowina und Italien trafen zuletzt im Jahr 2024 aufeinander. Das Testspiel in Italien vor der EM 2024 gewannen die Italiener knapp mit 1:0. 

Form

BIH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

ITA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BIH

Letzte 5 Spiele

ITA

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

2

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bosnien und Herzegowina vs. Italien: Die Tabellen

ItalienGetty

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