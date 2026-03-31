Am heutigen Dienstag, den 31. März, treffen im Finale der WM-Playoffs Bosnien-Herzegowina und Italien aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 20.45 Uhr im Bilino Polje in der bosnisch-herzegowinischen Stadt Zenica.

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Bosnien-Herzegowina vs. Italien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Playoffs?

DAZN zeigt heute das Playoff-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien exklusiv im TV und Livestream. Kommentiert wird das Duell am Abend von Carsten Fuß.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option, das Länderspiel in der Konferenz zu verfolgen, zusammen mit den drei weiteren Playoff-Finalspielen am Abend. Die Konferenz seht Ihr am Abend ab 20.15 Uhr im TV auf DAZN 2 oder im Livestream.

Die Livestream-Übertragung von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website.

Anstoßzeit Bosnien-Herzegowina gegen Italien

Bosnien-Herzegowina vs. Italien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina war am vergangenen Donnerstag im Playoff-Halbfinale gegen Wales im Einsatz. Die heutigen Hausherren konnten sich in einer dramatischen Partie letztlich im Elfmeterschießen durchsetzen.

Nach 120 Minuten stand es zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina 1:1, nachdem Edin Dzeko seinem Team nach Rückstand in der 86. Minute den Ausgleich bescherte. Im Elfmeterschießen hatte das Team von Sergej Barbarez schließlich die besseren Nerven und gewann dort mit 4:2.

News über Italien

Italien löste seine Aufgabe im Halbfinale der WM-Playoffs in der vergangenen Woche letztlich recht souverän. Gegen Nordirland steigerten sich die Italiener nach einer schwachen ersten Halbzeit klar und gewannen so die Partie mit 2:0.

Bosnien-Herzegowina und Italien trafen zuletzt im Jahr 2024 aufeinander. Das Testspiel in Italien vor der EM 2024 gewannen die Italiener knapp mit 1:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bosnien und Herzegowina vs. Italien: Die Tabellen

Getty

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