Bosnien-Herzegowina gegen Polen heute live im TV und Live-Stream sehen: Alles zur Übertragung der Nations League

Nächster Spieltag in der Nations League: Bosnien-Herzegowina empfängt Polen. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der empfängt Bosnien-Herzegowina die polnische Nationalmannschaft. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Zenica angepfiffen.

Bosnien-Herzegowina hat in der Gruppe 1 der Liga A mit , und heftige Gegner erwischt, alle vier Teams kämpfen um den Einzug in das Endturnier der Nations League. Da die Bosnier in der Weltrangliste niedriger gerankt sind als die anderen Gruppenmitglieder, könnten sie bei Siegen wichtige Punkte auch für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 sammeln.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Mannschaften.

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : UEFA Nations League

: UEFA Nations League Datum : Montag, 07. September 2020

: Montag, 07. September 2020 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Zenica

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV sehen, geht das?

Die Nations League ist inzwischen ein attraktiver Wettbewerb geworden, die Übertragungsrechte waren heiß umworben. Letzten Endes sind jedoch alle TV-Sender leer ausgegangen.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning darf alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv im LIVE-STREAM übertragen.

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im LIVE-STREAM

DAZN geht heute Abend ab ca. 20.30 Uhr auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Als Neukunde ist der erste Monat bei DAZN für Euch gratis, Ihr könnt Bosnien-Herzegowina gegen Polen also kostenlos sehen!

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im LIVE-STREAM: DAZN

Es bietet sich an, die DAZN-App zu nutzen, so könnt Ihr die Streams in aller Ruhe verfolgen. Die App ist unter anderem für das Smartphone, den Laptop, das Tablet, die Konsole und den Smart-TV kompatibel. DAZN ist in und Österreich empfangbar.

Hier gibt’s die wichtigsten Links zum Download der App:

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit? Dann schaut die Highlights auf DAZN und verpasst keine Tore der Nations League.

Falls Ihr DAZN jetzt abonniert, bekommt Ihr zum Beispiel folgende Wettbewerbe kostenlos zu sehen: , La Liga, , , NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, Motorsport, Radsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des Probemonats kostet das Portal 11,99 Euro, oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr seid unterwegs und habt nur noch wenig Datenvolumen? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein und verpasst nichts Wichtiges vom Spiel!

Bosnien-Herzegowina gegen Polen live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich