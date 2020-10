Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland: Die Übertragung der EM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Es ist die letzte Chance, an der EM teilzunehmen: Goal erklärt, wie das Quali-Halbfinale zwischen Bosnien-Herzegowina und Nordirland übertragen wird.

Gleich 16 Teams spielen am Donnerstag um den Einzug in die Finals der EM-Qualifikation, auch Bosnien-Herzegowina und Nordirland gehören dazu. Das Spiel zwischen den beiden Nationalmannschaften wird heute um 20:45 Uhr im Bilino Polje in Zenica, angepfiffen.

Nordirland ist dem Balkanstaat in einer Hinsicht voraus: Die Inselbewohner haben bereits an einer Europameisterschaft teilgenommen. Im Jahr 2016 war man mit in einer Gruppe und kam sogar bis ins Achtelfinale, wo man gegen ausschied.

Bosnien-Herzegowina muss heute also auf der Hut sein. Die Südeuropäer waren noch nie bei einer EM-Endrunde dabei. Jugoslawien war zwar gleich zwei Mal im Finale der EM, allerdings will man nun die erste Teilnahme nach der Unabhängigkeit 1992 erreichen.

Mehr Teams

Das Spiel heute stellt allerdings nur das Halbfinale auf dem Weg zum Kontinentalturnier dar: Im Finale wartet dann entweder Irland oder die .

Man darf heute also getrost einen heißen Tanz erwarten. Wie das Spiel LIVE übertragen wird erklärt Goal in diesem Artikel.

Bosnien-Herzegowina empfängt Nordirland: Die EM-Qualifikation im Überblick

Duell Bosnien-Herzegowina - Nordirland Wettbewerb Qualifikation der Europameisterschaft 2021 Datum Donnerstag, 8. Oktober 2020 | 20:45 Uhr Stadion Bilino Polje, Zenica, Bosnien Herzegowina

🎥 Manager Ian Baraclough looks ahead to our massive upcoming game against Bosnia & Herzegovina 👇🏻 #GAWA pic.twitter.com/Ee0GY9ZNUu — Northern Ireland (@NorthernIreland) October 2, 2020

Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland: Das Länderspiel LIVE im TV verfolgen

Es ist die Frage, die sich alle Fans regelmäßig stellen: Wo läuft heute das Spiel meines Vereins, wo das meines Heimatlandes? Die Rechtevergabe des nationalen und internationalen Fußballs ist unübersichtlicher denn je, und davor macht auch die Qualifikation zur Europameisterschaft nicht halt: Das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Nordirland läuft nicht im TV.

Dabei ist es egal, ob man nur Zugang zu Free-TV oder auch zu Pay-TV hat: Das Spiel ist heute nicht im Fernsehen zu finden. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das Spiel vom Sofa aus auf dem Smart TV zu verfolgen.

Alles was man dafür braucht ist die DAZN-App sowie ein gültiges Abonnement. Was ihr alles zu DAZN wissen solltet und ob es das auch kostenlos gibt, steht im nächsten Absatz.

Quelle: Getty Images

Bosnien-Herzegowina - Nordirland: Läuft die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM?

Ja, das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Nordirland wird heute im LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning bei München überträgt die Partien der EM-Qualifikation, also auch die heutige.

Viel mehr als Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland: Das Angebot von DAZN

Dabei kann DAZN weitaus mehr als das: Die noch junge Plattform hat es in wenigen Jahren verstanden, eine breite Palette an Sportarten auf höchstem Niveau anzubieten. Allein beim Fußball überträgt DAZN neben den Länderspielen auch die , , sowie die meisten europäischen Top-Ligen.

Aber auch neben dem Fußball gehört DAZN zur Königsklasse. Ob NBA, NFL, Tennis, Motorsport, Handball, Leichtathletik, Boxen - hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Ihr kommt bei dem riesigen Angebot durcheinander? Hier bekommt ihr einen Überblick zum heutigen Programm.

Für die EM-Qualifikation und mehr: Kostenlos DAZN streamen mit dem Probemonat

Wenn ihr ein DAZN-Abo abschließen wollt, liefern wir euch einen heißen Tipp: Der erste Monat ist gratis! Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen, ohne Einschränkung!

30 Tage lang habt ihr kostenlos auf alles Zugriff. Ihr seid interessiert? Mehr Infos findet ihr bei DAZN News.

Weltweiter Spitzensport rund um die Uhr: Das sind die DAZN-Abos

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, könnt ihr zwischen zwei Varianten wählen: Dem Monatsabo für 11,99 Euro pro Monat oder dem Jahresabo für 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat). Das Jahresabo könnt ihr zwar nicht monatlich kündigen, dafür spart ihr hier aufs Jahr gerechnet 24 Euro.

Einen Überblick zu den beiden Möglichkeiten findet ihr hier. Außerdem hat euch DAZN News eine Übersicht zu den Bezahlmethoden sowie zu der Möglichkeit, Gutscheine zu verschenken, zusammengestellt.

Quelle: Imago Images

Nordirland reist nach Bosnien-Herzegowina: Die Aufstellungen der EM-Qualifikation

Hier werden die Aufstellungen angezeigt, sobald diese bekannt sind. Schaut also ungefähr eine Stunde vor Anpfiff noch einmal vorbei!