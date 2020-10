Bosnien-Herzegowina - Niederlande: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - alle Infos zur Nations League

Bosnien-Herzegowina empfängt die Niederlande. Hier erfahrt Ihr, wo das Nations-League-Duell heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 3. Spieltag der UEFA trifft Bosnien-Herzegowina auf die . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 11. Oktober, um 18 Uhr im Bilino Polje Stadion in Zenica.

Bosnien-Herzegowina ist in der Gruppenphase der Nations League bislang noch sieglos: Nach dem 1:1 gegen Italien verlor das Team am zweiten Spieltag mit 1:2 gegen Polen .

Die Niederlande setzte sich derweil gegen Polen durch (1:0) , musste sich jedoch Italien geschlagen geben (0:1).

Die Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM: In diesem Artikel erfahrt ihr, wo die Partie Bosnien-Herzegowina vs. Niederlande am Sonntagabend gezeigt wird.

Bosnien-Herzegowina - Niederlande: Das Duell im Überblick

Duell Bosnien-Herzegowina - Niederlande Datum Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr Ort Bilino Polje, Zenica

Bosnien-Herzegowina - Niederlande: Die Nations League heute live im LIVE-STREAM verfolgen

Um das Nations-League-Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und der Niederlande heute ab 18 Uhr live erleben zu können, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Und so funktioniert's:

Bosnien-Herzegowina - Niederlande heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN hat einen Großteil der Übertragungsrechte für die Nations League und zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung via LIVE-STREAM - somit also auch Bosnien-Herzegowina vs. Niederlande.

Die Übertragung beginnt bei DAZN kurz vor Anpfiff, welcher heute um 18 Uhr erfolgt. Flo Hauser begleitet Euch durch den Abend und kommentiert das Spielgeschehen in Zenica.

Bosnien-Herzegowina - Niederlande heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN

Um den LIVE-STREAM zu Bosnien-Herzegowina vs. Niederlande zum Laufen zu bringen, benötigt man ein Abonnement bei DAZN. Sofern Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und den kompletten Service vier Wochen lang ausprobieren.

Natürlich könnt Ihr mit dem DAZN-Gratismonat nicht nur Bosnien-Herzegowina - Niederlande live und kostenlos verfolgen, sondern habt Zugriff auf das gesamte Angebot von DAZN. Hier findet Ihr eine Übersicht, was der Streamingdienst so zu bieten hat.

Sobald der Gratismonat abgelaufen ist, kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen. Sollte Euch das Angebot von DAZN nicht überzeugt haben, könnt Ihr natürlich auch jederzeit kündigen.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

Bosnien-Herzegowina - Niederlande heute live im TV verfolgen - geht das?

Neben der Übertragung im LIVE-STREAM besteht zudem die Möglichkeit, die Partie Bosnien-Hezegowina vs. Niederlande heute auf dem eigenen TV-Gerät zu verfolgen .

Zwar wird das Nations-League-Duell nicht nicht von gängigen TV-Sendern gezeigt, allerdings könnt Ihr das Spiel problemlos auch auf Eurem Smart-TV anschauen.

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr Euch die DAZN-App runterladet und dann dort das Spiel anschaut. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

Bosnien-Herzegowina - Niederlande im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Meldet Euch bei DAZN an .

Genießt Bosnien-Herzegowina vs. Niederlande im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Bosnien-Herzegowina - Niederlande: Die Highlights der Nations League auf DAZN

Sollte Ihr den LIVE-STREAM zu Bosnien-Herzegowina vs Niederlande verpasst habt, könnt Ihr Euch danach auch noch die Highlights der Nations-League-Partie ansehen.

Bereits kurze Zeit nach Abpfiff stellt DAZN die besten Szenen des Spiels online. Wem die Highlights nicht reichen, kann dort auch noch mal die kompletten 90 Minuten im Re-Live schauen.

Einzige Voraussetzung für den Zugang zum Streaming-Portal ist das DAZN-Abonnement. Das gibt es einen Monat kostenlos zum Testen. Wer das Abo anschließend weiterführen möchte, zahlt 11,99 Euro monatlich . Hier gibt' alle Infos zur Anmeldung!

Bosnien-Herzegowina - Niederlande heute live: Die Aufstellungen

Bosnien-Herzegowina - Niederlande heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Sobald die Aufstellungen von Bosnien-Herzegowina und der Niederlande bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Ihr habt keine Möglichkeit, die Nations-League-Partie heute live zu verfolgen? Kein Problem: Der LIVE-TICKER von Goal zu Bosnien-Herzegowina vs. Niederlande versorgt euch mit allen wichtigen Infos rund um die Partie der Nations League.

Neben von stetigen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert.