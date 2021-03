Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

Bosnien-Herzegowina trifft in der WM-Qualifikation auf Titelverteidiger Frankreich. So könnt Ihr die Partie heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen.

Bosnien-Herzegowina trifft zum Abschluss der ersten Länderspielpause des Jahres in der WM-Qualifikation auf Frankreich. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in Sarajevo.

Noch vor der Europameisterschaft wirft die WM in Katar ihre Schatten voraus. Der Titelverteidiger aus Frankreich startete dabei zuletzt durchwachsen in die Qualifikation. So kam die Euqipe Tricolore zum Auftakt gegen die Ukraine nicht über ein Remis hinaus, gewann dann aber mit 2:0 in Kasachstan.

Auch der heutige Gegner aus Bosnien musste sich gegen Finnland mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nach der verpassten EM-Quali wollen Miralem Pjanic, Edin Dzeko und Co. bei der Wüsten-WM wieder mit von der Partie sein.

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 3. Spieltag Begegnung Bosnien-Herzegowina - Frankreich Ort Stadion Grbavica, Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) Anpfiff Mittwoch, 31. März 2021, 20.45 Uhr

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Die WM-Qualifikation heute live im TV verfolgen - geht das?

Wenn Ihr Bosnien gegen Frankreich heute live im TV sehen wollt, haben wir leider schlechte Nachrichten: Lediglich die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalelf werden live im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte für die Spiele der europäischen WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung hält hingegen der Streamingdienst DAZN. Wie Ihr die Partie dort im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Der LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN zeigt alle Spiele der europäischen WM-Qualifikation mit Ausnahme des DFB-Teams. Die Übertragung zum heutigen Duell zwischen Bosnien und Frankreich beginnt kurz vor Anpfiff um 20.45 Uhr.

Neben der WM-Quali seht Ihr bei DAZN unter anderem ausgewählte Partien der Champions League und der Bundesliga sowie alle Spiele der Europa League und ausgewählte europäische Top-Ligen. Auch Fans anderer Sportarten kommen beim Ismaninger Internetsender auf ihre Kosten. So zeigt DAZN alle großen US-Ligen, Darts, Tennis, Handball, UFC und vieles mehr.

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM: Der Probemonat bei DAZN

Das riesige Live-Sport-Programm von DAZN gibt es für Neukunden im ersten Monat gratis. Anschließend habt Ihr zwei Abo-Varianten zur Auswahl. Im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro, das Jahresabo kostet hingegen einmalig 119,99 Euro

Die Streams von DAZN könnt ihr auf fast jedem handelsüblichen Smartphone, Tablet, Laptop, TV-Stick oder Smart-TV ansehen. Unter diesem Link findet Ihr eine Übersicht über alle verfügbaren Apps.

Hier geht's zum Gratismonat von DAZN!

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? DAZN bietet Euch bereits kurz nach Abpfiff alle Highlights der WM-Qualifikation auf Abruf. Zudem könnt Ihr Euch das Spiel in voller Länge im Relive ansehen.

Während der Streaminganbieter die deutschen Spieler zwar nicht live überträgt, sind auch die Highlights der DFB-Elf auf der Plattform abrufbar. Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo haben, könnt Ihr auch auf dem YouTube-Kanal des Internetsenders vorbeischauen.

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Die WM-Qualifikation im LIVE-TICKER

Ihr seid unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen, um die Partie im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann hält Euch Goal auf dem Laufenden.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos auf unserer Homepage oder in der App für iOS und Android aufrufbar.

Bosnien-Herzegowina vs. Frankreich: Die Aufstellungen

Mit welcher Startaufstellung gehen Bosnien-Herzegowina und Frankreich ins Rennen? Das erfahrt Ihr zirka eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Bosnien vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick