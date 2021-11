Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute live: Der Endspurt der WM-Qualifikation live im TV und LIVE-STREAM

Auch am heutigen Samstagnachmittag (13. November 2021) rollt die Kugel bei der WM-Qualifikation wieder. Finnland ist zu Gast in Bosnien-Herzegowina. Anpfiff der Partie im bosnischen Zenica ist um 15:00 Uhr.

Beim letzten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden Mannschaften 2:2. Der ehemalige Schalker Teemu Pukki erzielte dabei beide Tore für die Finnen. Betrachtet man die Tabelle, stehen beide Teams nah beieinander. Mit acht Punkten liegt Finnland auf Platz drei, Bosnien-Herzegowina mit nur einem Punkt weniger auf dem vierten Rang. Angeführt wird die Gruppe übrigens vom aktuellen Weltmeister Frankreich. Dieser trifft ebenfalls heute auf den Gruppenletzten Kasachstan.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Bosnien-Herzegowina vs. Finnland Wettbewerb WM-Qualifikation Anpfiff 13. November - 15:00 Uhr Spielort Bilino Polje-Stadion (Zenica)

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute live: Wie läuft die TV-Übertragung der Qualifikation?

Heutzutage immer durchzublicken, wer welche Fußballspiele eigentlich überträgt, was im Free-TV zu sehen ist und was nicht, ist nicht so leicht. Wir schaffen etwas Abhilfe und erklären Euch wie die Übertragung der WM-Qualifikation funktioniert. Zuständig dafür sind sowohl der Streamingdienst DAZN als auch der TV-Sender RTL. Auf letzterem werden allerdings nur die vollen 90 Minuten der Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Alle anderen Partien gibt es nur bei DAZN zu sehen.

Das bedeutet also, dass das heutige Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Finnland leider nicht im Free-TV zu sehen sein wird. Wie Ihr trotzdem zusehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Wie oben beschrieben ist DAZN zuständig für alle Spiele der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung. Ihr wisst nicht genau was DAZN ist oder wie Ihr dort zusehen könnt? Wir klären Euch auf.

Bei DAZN handelt es sich um einen reinen Streamingdienst, d.h. einen TV-Sender dazu gibt es nicht und das Programm wird nur per LIVE-STREAM auf der DAZN-Website gezeigt. Um jetzt Zugriff auf diese LIVE-STREAMS zu bekommen braucht Ihr neben einem internetfähigen Gerät auch ein kostenpflichtiges Abo dort. Die Kosten dafür bewegen sich zwischen 14,99€ monatlich und 149,99€ für ein Jahresabo. Aber was könnt Ihr mit DAZN jetzt eigentlich alles sehen?

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr Euch auf einem internetfähigen Gerät mit euren gültigen Zugangsdaten auf der DAZN-Website eingeloggt, könnt Ihr ganz bequem dort den LIVE-STREAM zur Partie ab 15 Uhr verfolgen.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Dann haben wir mit dem LIVE-TICKER von Goal genau das Richtige für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald ein Tor fällt, oder eine gelbe Karte gezückt wird.

Bosnien-Herzegowina vs. Finnland heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald beide Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.