Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen: So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Borussia Mönchengladbach trifft am Bundesliga-Sonntag auf Werder Bremen. Wir erklären, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bundesliga, 11. Spieltag: Der SV Werder Bremen ist am Sonntagmittag um 13.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das Duell steigt im Borussia-Park.

Die Stimmung bei ? Hervorragend. Die Fohlen feierten am Donnerstag den ersten Sieg in der Europa League. Am vierten Gruppenspieltag gewannen die Gladbacher gegen die AS Rom mit 2:1 (zum Spielbericht). Der umjubelte Held an diesem Abend: Marcus Thuram. Der Stürmer erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit das Siegtor.

HIER GEHT'S DIREKT ZU DEN AUFSTELLUNGEN

Auch in der läuft es für Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose führt die Tabelle der Bundesliga an. kommt dagegen mit fünf Unentschieden in Folge im Gepäck nach Gladbach. Nur im DFB-Pokal konnte sich der SV Werder zuletzt über einen Sieg freuen: 4:1 gegen den 1. FC Heidenheim.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen: Goal hat für Euch in diesem Artikel alle Infos zusammengestellt, wie Ihr das Bundesliga-Duell heute live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie die Highlights bei DAZN.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick

Duell Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen Datum Sonntag, 10. November 2019 || 13.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 59.724 Plätze

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM verfolgen

Am 11. Spieltag der Bundesliga gibt es drei Sonntagsspiele. Warum? Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg waren allesamt am Donnerstag in der Europa League im Einsatz. Da aus diesem Trio keine zwei Teams am Sonntag gegeneinander spielen, gibt es drei Sonntagspartien.

Die Überraschung der bisherigen Saison grüßt von der Tabellenspitze. Kann @werderbremen der @borussia am Sonntag die Partystimmung versauen? #BMGSVW pic.twitter.com/f9tJBR3WX2 — DAZN DE (@DAZN_DE) November 8, 2019

Normalerweise ist Bezahlsender Sky für den kompletten Bundesliga-Sonntag zuständig. Sobald es aber drei Duelle am Sonntag gibt, ist dies nicht mehr der Fall. Sky überträgt das Spiel um 13.30 Uhr - also Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen - nicht live im Pay-TV.

Auch im Free-TV wird das Duell zwischen Gladbach und Werder nicht live übertragen. Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1, Eurosport und Co. besitzen die Übertragungsrechte der Bundesliga. Wer zeigt also dann Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen? Die Antwort lautet: DAZN!

Die Bundesliga live bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt ...

... alle Freitagsspiele.

... alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

... alle Montagsspiele.

... alle Relegationsspiele.

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Damit ist klar: DAZN ist für alle 13.30-Uhr-Sonntagsspiele der Bundesliga verantwortlich und überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Bundesliga-Übertragung:

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Wie könnt Ihr das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN schauen? Ganz einfach: Mit dem DAZN-Gratismonat! DAZN schenkt allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch also schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes.

Das frühe Sonntagsspiel der Bundesliga ist allerdings längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Das Übertragungspaket des Streamingdienstes umfasst Top-Ligen, Top-Wettbewerbe sowie Spitzenfußball live und in voller Länge. Die Champions League und Europa League, dazu die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 - all das und noch viel mehr bekommt Ihr bei DAZN.

Bock auf Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen live bei DAZN? Hier entlang:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann bitte:

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute live im TV verfolgen

Wird das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen heute live im TV übertragen? Könnt Ihr das frühe Sonntagsspiel der Bundesliga mit DAZN live auf Eurem Fernseher schauen? Die Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Wollt Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen live im klassischen TV-Programm verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Aber warum? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN jedes Livesport-Event ausschließlich im LIVE-STREAM .

Ihr müsst aber dennoch nicht darauf verzichten, Gladbach vs. Werder auf Eurem Fernseher genießen zu können. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. So bringt Euch DAZN Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Bock auf Gladbach vs. Werder live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Erlebt Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Spiel zwischen den Fohlen und den Werderanern verpasst? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Die Highlights zu Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen bei DAZN!

Lange auf die Highlights warten? Nein, danke. Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform.

Wem die Highlights nicht ausreichen, für den hat DAZN eine weitere Möglichkeit: Der Streamingdienst zeigt die kompletten 90 Minuten zwischen Gladbach und Werder noch einmal im Re-Live .

DAZN ist ohnehin die Nummer eins in puncto Highlights. Ihr bekommt nicht nur die Zusammenfassungen der DAZN-Spiele beim Streamingdienst. Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der 1. und jeweils 40 Minuten nach Spielende. Schaut mal rein!

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid gerade auf der Suche nach einer passenden Alternative, weil Ihr das Bundesliga-Sonntagsspiel um 13.30 Uhr leider nicht live bei DAZN verfolgen könnt? Dann aufgepasst. Wir haben da was für Euch:

Während des gesamten Spiels bleibt Ihr hautnah am Ball, weil wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Informationen rund um das Spielgeschehen im Borussia-Park versorgen. Somit verpasst Ihr im LIVE-TICKER von Goal keine wichtige Szene und erst recht keinen Treffer.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr holt Euch die kostenlose Goal-App für Eure mobilen Geräte:

Das ist die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Kramer - Bénes - Herrmann, Plea, Thuram

Bank: Grün, Strobl, Raffael, Stindl, Beyer, Traore, Wendt, Hofmann, Neuhaus

Gladbach tritt mit vier Startelfwechseln im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (2:1-Sieg in der gegen am Donnerstag) an. Neu im Team sind Rami Bensebaini, Patrick Herrmann, Christoph Kramer und Alassane Plea. Florian Neuhaus, Lars Stindl und Oscar Wendt sitzen heute zunächst auf der Bank, Tony Jantschke fehlt aufgrund einer Oberschenkelverletzung im Kader.

Im Vergleich zum letzten Gladbacher Ligaspiel (2:1 in Leverkusen) sind es bei der Borussia ebenfalls 4 Änderungen in der Startelf. Bénes, Bensebaini, Pléa und Zakaria spielen anstelle von Jonas Hofmann sowie Jantschke, Neuhaus und Wendt.

Werder Bremen setzt zu Beginn auf folgende Aufstellung

Pavlenka - Friedl, Veljkovic, Toprak, Gebre Selassie - Sahin, Klaassen, Maxi Eggestein - Osako, Bittencourt, Rashica

Bank: Kapino - Langkamp, Lang, Groß - Bargfrede, Goller - Jojo Eggestein, Pizarro, Sargent

Never change a DRAWING team: Bremen läuft mit derselben Startelf auf wie im letzten Pflichtspiel, beim 2:2 gegen Freiburg am vergangenen Samstag.

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen: Die Bilanz beider Teams in der Bundesliga

Borussia M'gladbach insgesamt bislang 100 BL-Duelle Werder Bremen 38 Siege 38 24 Unentschieden 24 38 Niederlagen 38 169 Tore 153

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick

BORUSSIA M'GLADBACH vs. WERDER BREMEN im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (nur Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Gladbach vs. Werder Bremen live: Der Vorbericht zur Partie heute - Immer wieder Thuram: Gladbach tanzt wieder auf zwei Hochzeiten

Dank "Eckfahnen-Jubler" Marcus Thuram liegt Borussia Mönchengladbach auch in Europa auf Kurs. Am Sonntag soll der Franzose den Fohlen Rang eins in der Liga sichern.

Mönchengladbach (SID) Die Bären-Unterhose kam diesmal nicht zum Vorschein, dafür entwendete Marcus Thuram wieder einmal das Stadion-Interieur: Mit der Eckfahne in der Hand und seinem Trikot obenauf tanzte Borussia Mönchengladbachs Matchwinner nach dem späten 2:1 gegen AS Rom über den Rasen, der ungewöhnliche Jubel ist längst zum Ritual geworden. "Wir sind überglücklich und werden das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen", sagte der 22-Jährige nach dem so wichtigen Last-Minute-Sieg in der Europa League.

Thuram, immer wieder Thuram. Beim Arbeitssieg gegen den italienischen Topklub hatte der Franzose mit seinem Tor in der Nachspielzeit maßgeblichen Anteil daran, dass der Bundesliga-Tabellenführer auch im Europapokal wieder voll im Geschäft ist. "Es war fantastisch, in der letzten Minute das entscheidende Tor zu schießen", sagte der seit Wochen in Topform spielende Neuzugang. Auch das Eigentor zum 1:0 durch Federico Fazio (35.) hatte Thuram erzwungen.

Kein Wunder, dass der selbsterklärte Fan gewagter Unterhosen ("mit Flammen oder kleinen Bären") nach Schlusspfiff von seinen Teamkollegen ausgiebig geherzt wurde. "Ich habe mir die Stimmbänder rausgeschrien. Marcus ist unglaublich wichtig für uns", sagte Torhüter Yann Sommer. Nico Elvedi sprach von "Gänsehaut am ganzen Körper", Jonas Hofmann von einem "Abend, den man nicht oft hat in seiner Karriere."

Auch Marco Rose schloss sich den Lobeshymnen ohne Umschweife an. "Marcus leistet im Moment Unglaubliches. Er ist ein sehr guter Fußballer, trotz seiner Größe, und immer wieder ein Unruheherd", sagte der Trainer und erfreute sich auch am erneuten Eckfahnenjubel seines Torjägers: "Ich habe das Gefühl, dass es schon Kult geworden ist. Wir freuen uns über alles Außergewöhnliche - und das gehört dazu."

Außergewöhnlich sind auch die Last-Minute-Qualitäten der Borussia: Im dritten Europa-League-Spiel in Folge traf Gladbach in der Nachspielzeit, Lohn ist Platz zwei in der hart umkämpften Gruppe J. "Wenn so etwas ein paar Mal gelingt, dann glaubt man irgendwann daran", sagte Rose. Die nächste Gelegenheit bietet sich schon am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen. Dort reicht ein Punkt, um auch am fünften Spieltag in Folge die Tabellenführung zu behaupten.

"Es wäre schön, wenn wir auch in der Länderspielpause ganz oben stehen. Dafür müssen wir noch einmal unseren Schweinehund überwinden", sagte Hofmann angesichts des Borussia-Lazaretts, das durch den Ausfall von Tony Jantschke wieder größer geworden ist. "Wir müssen alle nochmal richtig auf die Zähne beißen", sagte auch Rose, der für Sonntag Änderungen in der Startelf ankündigte: "Und dann versuchen wir, unsere Serie auszubauen." Im Zweifel muss es eben wieder Marcus Thuram richten.

Quelle: SID