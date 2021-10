In der Bundesliga trifft Mönchengladbach auf den VfB Stuttgart. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

In der Bundesliga steht nach der Länderspielpause der 8. Spieltag auf dem Programm. Am heutigen Samstag, 16. Oktober , empfängt Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart zum Abendspiel. Im Borussia-Park wird das Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen.

Nach einem schwachem Saisonstart ist Borussia Mönchengladbach mit zwei Siegen vor der Länderspielpause in der Bundesliga wieder in die Spur gekommen. Mit Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg besiegten die Fohlen zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel.

Mit zehn Punkten liegt das Team von Trainer Adi Hütter auf Tabellenplatz zehn. In der noch frühen Saisonphase liegen die Klubs noch eng beisammen, so dass die Borussia mit einem Sieg gegen Stuttgart in der Tabelle weiter nach oben klettern kann. Es bleibt aber abzuwarten, ob Gladbach die gute Form durch die gut zweiwöchige Pause gebracht hat.

Der VfB Stuttgart liegt in der Tabelle zwei Punkte und zwei Plätze hinter dem heutigen Gegner. Am vergangenen Spieltag zeigten die Schwaben aufsteigende Form und gewannen das Derby gegen die TSG Hoffenheim.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Datum Samstag, 16. Oktober Anstoss 18.30 Uhr ( im LIVE-TICKER von Goal ) Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Die Live-Übertagungsrechte der Bundesligaspiele liegen in der Saison 2021/22 bei SAT.1, dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Gemäß den Vereinbarungen wird das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach nicht live im Free-TV zu verfolgen sein.

Die Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga liegen auch in dieser Saison bei Sky. Der Unterföhringer Bezahlsender zeigt dementsprechend heute Mönchengladbach gegen Stuttgart live im Pay-TV und im LIVE-STREAM.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im Pay-TV: Sky

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die Übertragung mit Hintergrundinformationen aus dem Stadion bereits um 17.30 Uhr. Für Freunde des gestochen scharfen Bildes empfiehlt es sich, den Kanal Sky Sport Bundesliga UHD zu wählen.

Um das Spiel live auf Sky verfolgen zu können, muss man den Sender natürlich abonniert haben. Eine Übersicht über die Abo-Angebote gibt es auf der Sky-Homepage.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM: Sky

Bei Sky gibt es auch die Möglichkeit, sich das Spiel im LIVE-STREAM anzusehen. Dafür gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Über die Apps könnt Ihr Euch die Spiele auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, ...) live ansehen. Doch auch der Zugriff über die Homepage auf Eurem PC und Laptop ist natürlich möglich. Wer sich das Spiel lieber auf dem TV-Gerät im Wohnzimmer ansehen will, kann dies - sofern man im Besitz eines Smart-TV ist - über die dazugehörige App machen oder den Laptop mittels eines HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät verbinden.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go im Vertrag mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, Euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr Bundesligafußball und mehr auf Sky Go sehen.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr wollt keine langfristigen Vertrag eingehen, um das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket, welches Ihr noch heute buchen könnt.

Ab 19,99 Euro im Monat bekommt Ihr über ein Sky Ticket Zugang zu den unterschiedlichen Sportübertragungen des Bezahlsenders. Was alles im Ticket enthalten ist und welche unterschiedlichen Varianten es gibt, erfahrt Ihr hier.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live: Highlights auf DAZN

DAZN zeigt heute zwar keine Bundesligaspiele im LIVE-STREAM, der Streamingdienst hält dafür aber die Rechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen, Bundesligafußball ist heute dennoch zu sehen.

In einer linearen Highlightshow die in einer Dauerschleife gesendet wird könnt ihr Euch ab 17.30 Uhr die Höhepunkte der bis dahin schon beendeten Partien des 8. Spieltags ansehen. Sobald das Abendspiel zwischen Mönchengladbach und Stuttgart beendet ist, werden die hoffentlich vielen Höhepunkte des Spiels in die Highlightshow integriert.

Um auf DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Für ein solches bezahlt Ihr entweder monatlich 14,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 149,99 Euro. Mit dem Abo seht Ihr fast jeden Tag Spitzenfußball live - sei es aus der Bundesliga, Champions League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Frage, mit welcher Aufstellung die Teams antreten werden, beschäftigt vor allem die Fans der in das Spiel involvierten Mannschaften brennend. An dieser Stelle erfahrt Ihr etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Auflösung.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Ihr könnt Euch das Spiel heute nicht live bei Sky im TV oder im LIVE-STREAM ansehen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr garantiert nichts. Wir halten Euch im Minutentakt auf dem Laufenden und liefern zudem noch interessante Fakten und Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart!

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick