Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 17.30 Uhr geht am 14. Spieltag in der Bundesliga das Match Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg über die Bühne. Hierbei empfängt der Elfte den Fünften, wobei die Fohlen und die Breisgauer 18 und 22 Zähler holten.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Die von Adi Hütter trainierten Gastgeber mussten sich am 27. November in Köln mit 1:4 geschlagen geben. Damit endete eine Positivserie von drei Punktgewinnen. Hierbei gab es für die Fohlen zwei Heimsiege gegen Bochum und Fürth und ein 1:1 in Mainz.

🎙 Die Spieltags-PK vor dem Heimspiel gegen den @scfreiburg mit Max Eberl und Adi Hütter. Los geht's um 13:00 Uhr. #BMGSCF



📺 Livestream: https://t.co/csgiCXiHQI

👇 Die wichtigsten Aussagen im Ticker pic.twitter.com/wBdNRjYJyU — Borussia (@borussia) December 3, 2021

Der SC Freiburg schrieb zuletzt Ende Oktober gegen Greuther Fürth an. Danach unterlag das Team von Christian Streich bei Bayern München. Und es riss offensichtlich der Faden. Denn: Es folgten ein 0:2 gegen Eintracht Frankfurt sowie am 27. November ein 1:2 in Bochum. In der Vorsaison erreichte Borussia Mönchengladbach gegen Freiburg ein Auswärtsunentschieden und einen Heimerfolg.

Heute findet in der Bundesliga das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg statt. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg Datum: Sonntag, 5. Dezember 2021 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg heute live im TV schauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 darf dank der Ausstrahlungsrechte an der Bundesliga einzelne Spiele im Free-TV zeigen. Konkret sendet SAT.1 in der regulären Saison die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde und eine Begegnung vom 17. Spieltag. Dazu kommen die Relegationsspiele und der Supercup. Aber was gilt für die Übertragung der Partie Gladbach vs. Freiburg?

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

In der regulären Saison dürfen also lediglich jeweils ein Match der 1., der 17. und der 18. Runde im Free-TV ausgestrahlt werden. Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg geht allerdings am 14. Spieltag über die Bühne. Außerdem ist es ein Sonntagsspiel. Deswegen besitzt DAZN diesmal die Exklusivrechte.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live im TV bei DAZN

In anderen Worten heißt das, dass Ihr zum Zeitpunkt des Anpfiffs Kunden des Pay-per-View-Anbieters sein müsst. Hierbei könnt Ihr Euch für einen Jahresvertrag für 149,99 Euro oder für einen Monatsvertrag für 14,99 Euro entscheiden. Mit der erstgenannten Option bindet Ihr Euch für längere Zeit und legt zehnmal so viel Geld auf den Tisch. Da das Abonnement jedoch für zwölf Monate gilt, spart Ihr 30 Euro. Hier bietet Euch GOAL alle relevanten Informationen zur den Abonnements bei DAZN.

Hinsichtlich der Bundesliga könnt Ihr dort alle Freitags- und Sonntagspartien sowie die Highlight Show am Samstag ansehen. Es handelt sich allerdings nicht um die einzige Top-Liga, an der DAZN die Rechte hält. Der Bezahlanbieter liefert Euch nämlich unter anderem sämtliche Partien aus Spanien, Frankreich und Italien ins Haus. Hinzu kommen die Champions League der Männer ebenso wie jene der Frauen und etliche Länderspiele. Außerdem zählen die NBA, die NFL, die Handball-Europacup-Spiele, Boxen, viele Wintersportarten und Darts zum Angebot.

Die Anmeldung erfolgt binnen weniger Minuten. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Schritt. Wenn Ihr einen Smart-TV Euer Eigen nennt, gilt es, die kostenlose App zu installieren. Andernfalls könnt Ihr Euer gewöhnliches Fernsehgerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook koppeln. Nun findet Ihr nachfolgend die Eckdaten des Matches zwischen Gladbach und Freiburg:

Übertragungsbeginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt unter anderem die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga genauso auf Eurem Notebook mitverfolgen. Das liegt daran, dass DAZN alle Sportereignisse auch im LIVE-STREAM ausstrahlt. Hierbei habt Ihr bei einer passenden Internetverbindung die Möglichkeit, das Match Gladbach vs. Freiburg genauso gut mit dem Smartphone oder dem Tablet anzuschauen.

Zu Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Das Internet ist also eine Voraussetzung. Dazu kommen die Zeitkapazitäten sowie der Wille oder die Möglichkeit, Geld für dieses Spiel auszugeben. Egal, woran es scheitert, es steht Euch eine weitere Option zur Verfügung. Dabei handelt es sich um den LIVE-TICKER bei GOAL. Damit halten wir Euch auch mithilfe von Push-Nachrichten zu allen Höhepunkten bei Gladbach vs. Freiburg auf dem Laufenden.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg

Außerdem könnt Ihr Euch ab Montag im YouTube-Kanal der Sportschau alle Schlüsselszenen der 14. Runde kostenlos ansehen. Hierzu zählen natürlich auch jene des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg. Damit steht Euch ein Gesamtüberblick des Spieltags zur Verfügung.

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden ungefähr eine Stunde vor dem Spielbeginn bekanntgegeben.