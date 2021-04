Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach heute den SC Freiburg. Goal hat alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt am heutigen Samstag, 3. April, Borussia Mönchengladbach den SC Freiburg . Das Spiel wird zu einer für Samstagspiele ungewöhnlichen Zeit angepfiffen - nämlich um 20.30 Uhr im Borussia-Park.

Die Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause! Für Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg steht heute gleich eine wichtige Begegnung an.

Mönchengladbach beendete vor der Bundesligapause wegen der WM-Qualifikationsspiele mit einem Sieg gegen Schalke 04 seine Negativserie. Davor waren die "Fohlen" in neun Spielen sieglos geblieben, achtmal verlor Mönchengladbach gar. Das heutige Spiel ist für das Team von Trainer Marco Rose ein Schlüsselspiel. Mit einem Sieg könnte es noch einmal die internationalen Plätze in Angriff nehmen. Auf Bayer Leverkusen auf Tabellenplatz sechs hat die Borussia derzeit einen Rückstand von vier Punkten.

Mit einem Zähler mehr steht der SC Freiburg als Achter zwei Plätze vor Mönchengladbach. Auch für das Streich-Team zählt heute: Im Kampf um einen Platz in einem internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison sollte ein Dreier her.

Borussia Mönchengladbach trifft heute auf den SC Freiburg . Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM gibt es hier.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live: Das Bundesliga-Duell in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga, 27. Spieltag Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Anstoß Samstag, 3. April, 20.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen:

In der heutigen Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg steckt einiges an Brisanz. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel heute sehen könnt.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live: Wer überträgt die Bundesliga

Die Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga in der Saison 2020/21 liegen größtenteils bei Sky und DAZN . Das ZDF zeigte dazu am 1,. 17. und 18. Spieltag jeweils eine Begegnung live im Free-TV.

Sky präsentiert an jedem Spieltag alle Spiele am Samstag, zudem überträgt der Pay-TV-Sender die Sonntagspartien mit Spielbeginn um 15.30 Uhr und 18 Uhr. Der Streamingdienst DAZN ist für die Übertragung der Freitagsspiele, sowie für die Übertragung der nur an manchen Spieltagen ausgetragenen Partien samstags um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und montags um 20.30 Uhr verantwortlich.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung bei DAZN

Gemäß der beschriebenen Rechte-Situation könnt Ihr das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg heute live und exklusiv bei DAZN verfolgen.

Die Übertragung beginnt heute um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Ralph Gunesch

Um den LIVE-STREAM heute sehen zu können, müsst im Besitz eines Abonnements von DAZN sein. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo .

Falls Ihr das umfangreiche DAZN-Angebot erst testen wollt, gibt es eine starke Option: DAZN schenkt Euch nämlich den ersten Monat. Nach dem Gratismonat könnt Ihr Euch dann entscheiden, ob Ihr DAZN weiter nutzen wollt.

Der DAZN-LIVE-STREAM ist auf Smartphones, Tablets, Laptops oder PCs empfangbar.

Hier geht's zum Gratismonat!

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live am TV sehen: So geht's

Selbstverständlich könnt Ihr das heutige Spiel auch am TV sehen, da es kostenlose DAZN-App auch für SMART-TVs gibt. Solltet Ihr ein älteres TV-Gerät besitzen, müsst Ihr dieses nur mit einem HDMI-Kabel mit Eurem Laptop verbinden und schon steht Euch das Spiel am TV zur Verfügung.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live: Die Highlights auf DAZN

Etwa 40 Minuten nach Spielende stellt DAZN alle Höhepunkte des Spieles auf seiner Plattform zur Verfügung. Dies ist generell bei allen Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga der Fall. Auch im Re-Live könnt Ihr bei DAZN das Spiel noch einmal ansehen.

DAZN hat neben ausgewählten Spielen der Bundesliga auch die Champions League, die Europa League und viele weitere europäische Topligen und Pokalwettbewerbe in seinem Programm. Zum Angebot gehören auch US-Sport (NBA, NFL, MLB), Kampfsport, Tennis, Darts oder Wintersport.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute im LIVE-TICKER: Goal

Goal bietet zu jedem Bundesligaspiel einen LIVE-TICKER an. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene und werdet zudem noch mit aktuellen Statistiken versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live: Die Aufstellungen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen der beiden Teams bekannt gegeben. Diese erfahrt Ihr dann hier.

Borussia Mönchengladbach vs, SC Freiburg: Die Übertragungen im Überblick