Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der Bundesliga

Am 30. Spieltag der Bundesliga trifft Gladbach auf RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM seht.

Die -Partie zwischen Gladbach und Leipzig findet am heutigen Samstagabend um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist der Borussia-Park in Mönchengladbach.

liegt nach vier Siegen in Folge mit 58 Zählern auf Rang 3. Damit haben die roten Bullen sieben Punkte Vorsprung auf den heutigen Gegner aus dem Rheinland. Dieses Spiel ist für RBL die Generalprobe für das -Halbfinale am kommenden Dienstag in Hamburg.

Die Gladbacher dagegen konnten in der Rückrunde noch nicht richtig Fuß fassen. Erst am vergangenen Spieltag gelang dem Team von Dieter Hecking ein 1:0-Erfolg in Hannover. Die letzte Mission von Hecking mit den Fohlen ist der Einzug in die . Momentan haben die Gladbacher einen Punkt Rückstand auf die Frankfurter Eintracht, die am Montag in Wolfsburg antritt.

Das Hinspiel zwischen Gladbach und Leipzig endete mit 2:0 für die Roten Bullen.

Im Duell um die Champions-League-Ränge spielt gegen RB Leipzig. Was ihr über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und LIVE-Stream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei Goal.

Gladbach vs. RB Leipzig: Das Duell in der Übersicht

Duell Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig Datum Samstag, 20. April 2019, 18.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 46.279 Zuschauer

Gladbach vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM schauen

Die heutige Partie wird nicht im Free-TV , sondern vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Übertragungen starten nach den Nachmittagsspielen der Bundesliga um 17.30 Uhr, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Gladbach gegen Leipzig heute live im TV bei Sky

Der Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Bundesliga 1 zeigen das Spiel. Moderator Sebastian Hellman führt mit Experte Lothar Matthäus durchs Geschehen. Kommentator des Spiels ist Michael Born.

Live dabei sein könnt Ihr aber nur, wenn Ihr das Sky Bundesliga Paket gebucht habt. Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

Gladbach - Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich zur TV-Übertragung kann die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig auch im LIVE-STREAM geschaut werden. Doch auch dieser LIVE-STREAM der Bundesliga ist nur für Sky-Kunden verfügbar.

Mit Sky Go können alle Abonnenten des Bundesliga-Paketes auch unterwegs dabei sein, wenn zwischen Gladbach und Leipzig der Ball rollt. Der LIVE-STREAM liefert dabei die identische Übertragung wie im TV.

Alles was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App , die in allen gängigen Stores (darunter der Apple Store und Google Play-Store ) zum kostenlosen Download bereitsteht. Der LIVE-STREAM kann dann auf den meisten mobilen Geräten gestartet werden.

Gladbach gegen Leipzig: Die Highlights heute Abend bei DAZN

Falls ihr das Spiel verpasst habt oder Euch nochmal die wichtigsten Szenen der Partien anschauen wollt, ist DAZN die richtige Adresse.

Der Streamingdienst zeigt bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie. Neben zahlreichen Highlight-Clips bietet Euch DAZN unter anderem die UEFA Champions League, UEFA und die Premier League live an.

Des Weiteren zeigt DAZN auch die , Serie, und viele weitere Spiele anderer europäischer Top-Ligen. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat.

Und das Beste daran: Die ersten vier Wochen gibt's das Abonnement bei DAZN im Rahmen eines Probemonats kostenlos zum Ausprobieren.

Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer Übersicht .

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute live im TICKER

Wenn ihr das Spiel zwischen den beiden Teams nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt, ist der LIVE-TICKER von Goal zu Gladbach vs. Leipzig die richtige Adresse für Euch.

Hier verpasst ihr garantiert keine Highlights. Neben dem Spielgeschehen versorgt Euch der zuständige Tickerer mit ausführlichen Informationen rund um die Partie. Dazu bekommt ihr Push-Benachrichtigungen – natürlich alles für lau.

Gladbach vs. Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Gladbach:

Dieter Hecking muss unter anderem auf Michael Lang (muskuläre Probleme) und Lars Stindl (Schienbeinbruch) verzichten.

Sommer – Strobl, Ginter, Elvedi – Zakaria, Kramer, Herrmann, Neuhaus, Hazard – Plea, Raffael

Voraussichtliche Aufstellung Leipzig:

Bei den Leipzigern wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Tyler Adams (Adduktorenbeschwerden) weiter ausfallen. Ebenfalls muss Trainer Ralf Rangnick auf Dayot Upamecano (Knieverletzung) verzichten.

Gulasci – Klostermann, Orban, Konate, Halstenberg – Kampl, Laimer – Sabitzer, Forsberg – Werner, Poulsen

