Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Das ist der Stand bei Xabi Alonso, Wendt verlässt die Fohlen

Gelingt der Borussia mit Xabi Alonso ein Trainer-Coup? Kramer kritisiert die Diskussion über Rose. Alle News und Gerüchte zu Gladbach.

Borussia Mönchengladbach heute am Dienstag. Diese News, Informationen und Gerüchte müsst Ihr heute über die Fohlen aus der Bundesliga wissen.

Alle wichtigen Nachrichten zu Gladbach aus den letzten Tagen gibt es hier:

Philipp Lahm befürwortet Xabi Alonso als Gladbach-Trainer: Wäre ein "toller Schachzug"

Philipp Lahm hat sich für seinen früheren Teamkollegen Xabi Alonso als Trainer von Bundesligist Borussia Mönchengladbach ausgesprochen. "Xabi Alonso hat alles, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht", sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014 im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.

Laut Medienberichten soll Alonso bei Gladbach auf Trainer Marco Rose folgen, der zum Ligakonkurrenten nach Dortmund wechselt. Sollte dieses Vorhaben gelingen, "wäre das ein toller Schachzug von Max Eberl", sagte Lahm.

Derzeit trainiert Alonso noch die zweite Mannschaft von Real Sociedad.

Lahm kennt den 39 Jahre alten Spanier noch aus der gemeinsamen Zeit bei Rekordmeister Bayern München. "Als Spieler war er ein absoluter Stratege und Spielversteher, er hat Ruhe und Stärke ausgestrahlt und war auf seiner Position zentral im Mittelfeld prägend", sagte Lahm.

Quelle: SID

Gladbach, News: Das ist der Stand bei Xabi Alonso

Borussia Mönchengladbach arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Xabi Alonso (39) als Nachfolger für Trainer Marco Rose (44). Das berichtet die Bild, verweist aber auch auf Gespräche des Klubs mit mindestens einem Alternativkandidaten.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Bayern München und Real Madrid trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Er hatte seine aktive Karriere im Sommer 2017 beendet. Rose wechselt im Sommer für fünf Millionen Euro zum Ligarivalen Borussia Dortmund.

Die Borussia wollte die Personalie Alonso auf Anfrage von Bild und SID nicht kommentieren. Die spanische Marca zitiert eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld Alonsos mit den Worten: "Es gibt Interesse, aber es ist noch nichts bestätigt."

Laut Rheinische Post soll in Gladbach nur ein kleiner Kreis über den aktuellen Stand informiert sein, Eberl habe bei der Trainersuche freie Hand. Alonso wäre eine echte Überraschung: Zuletzt wurde über Oliver Glasner, Florian Kohfeldt, Adi Hütter, Ralf Rangnick, Jesse Marsch oder Gerardo Seoane als Rose-Nachfolger spekuliert.

Oscar Wendt verlässt Gladbach nach zehn Jahren

Linksverteidiger Oscar Wendt wird Borussia Mönchengladbach zum Saisonende verlassen. Das teilten die Fohlen am Dienstag mit.

Der 35-jährige Schwede kehrt in seine Heimat zu IFK Göteborg zurück.

"Für meine fantastische Zeit bei Borussia bin ich sehr dankbar. Ich bin zu 100 Prozent Borusse und natürlich traurig, den Verein im Sommer zu verlassen. Für meine Familie und mich ist es aber an der Zeit, nach Hause nach Schweden zu gehen", äußerte sich Wendt zu Wort.

Gladbach, News: DFB-Präsident Keller kritisiert Vogel-Strafe: "Unbegreiflich"

DFB-Präsident Fritz Keller hat das Vorgehen im Fall Heiko Vogel kritisiert und den Fußballerinnen seine Unterstützung zugesagt. Nach einer digitalen Videokonferenz mit Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp und Torhüterin Almuth Schult erklärte Keller: "Es war ein wertvoller und offener Austausch, in dem es darum ging, welche Steine unseren Fußballerinnen in den Weg gelegt werden. Sie werden teilweise immer noch massiv strukturell benachteiligt. Das ist nicht akzeptabel."

Das Verhalten des U23-Trainers von Borussia Mönchengladbach, der gegenüber Schiedsrichterassistentinnen "ausfallend" geworden war, nannte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) "unmöglich". Die vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) verhängte Sanktion, eine Frauenmannschaft zu trainieren, fand Keller "unbegreiflich". Dies sei "nur Ausdruck im Fußball leider auch heute noch viel zu weit verbreiteter Denkmuster", so Keller: "Umso wichtiger ist es, dass wir alle gemeinsam weiter dagegen ankämpfen. Ich habe unseren Spielerinnen dabei meine volle Unterstützung zugesagt."

Vogel war vom WDFV-Verbandsgericht nach dem Vorfall während eines Regionalliga-Spiels gegen den SV Bergisch Gladbach Ende Januar mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro und einem Innenraum-Verbot für zwei Spiele belegt worden. Zudem sei ihm "auferlegt" worden, so formuliert es der WDFV, sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft zu leiten.

In einem Offenen Brief hatten am Wochenende die Spielerinnen der 1. und 2. Bundesliga ihr Unverständnis geäußert und den DFB zum Handeln aufgefordert. Auch DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg hatte das Urteil kritisiert, welches das WDFV-Präsidium überprüfen will.

Quelle: SID

Gladbach, News: "Brutaler Quatsch" - Kramer über Trainer-Diskussionen bei den Fohlen

Gladbachs Christoph Kramer ärgert sich über die Diskussionen um Trainer Marco Rose nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum BVB. "Ich find's brutalen Quatsch, diese Diskussion um den Trainer und ob wir alles für ihn geben", meinte der 30-jährige ehemalige Weltmeister im ZDF-Sportstudio am Samstag.

"Wenn sich jeder hinterfragt und selber mal fragt, was passiert, wenn der Chef kündigt, dann ist dir ja nicht auf einmal alles egal. Und dem Chef ist ja auch nicht alles egal", zieht Kramer den Vergleich. "Jeder Mensch kann seine eigene Antwort finden, was er machen würde, wenn seine Situation so ist. Da sagt keiner: 'Ach, morgen gebe ich mir keine Mühe mehr, in dem, was ich mache.'"

Den Grund für die sieben Niederlagen in Folge vor dem Sieg gegen den FC Schalke 04 am Wochenende sieht der Gladbacher in der Stärke der Gegner. An der Mentalität habe sich jedoch nichts geändert. "Ich kann jedem versprechen, dass alles genauso war. Die Stimmung war genauso, wir haben uns nicht anders auf ein Spiel vorbereitet.", sagte der Borussia-Spieler.

Innerhalb der sieben Pflichtspielniederlagen war Borussia Mönchengladbach gegen starke Teams wie Leipzig, Dortmund und Leverkusen angetreten. Zudem unterlag man in der Champions League in zwei Partien dem englischen Tabellenführer Manchester City mit 0:2. Jedoch kassierte Gladbach ebenfalls Niederlagen gegen Mainz und Augsburg.

Die Bundesliga-Highlights von FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach 0:3

Der kommende Spielplan von Gladbach nach der Länderspielpause