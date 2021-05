Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Wechsel-Gerüchte um Gladbach-Stammspieler, Eberl entschuldigt sich

An Stammspielern von Borussia Mönchengladbach haben andere Vereine Interesse. BMG-Manager Max Eberl entschuldigt sich für Verbalattacke. Die BMG-News.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG vom Tage.

Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Interesse anderer Klubs an Gladbach-Eckpfeilern

Auch wenn die Saison für Borussia Mönchengladbach eher durchwachsen verlief, stehen einige Spieler auf dem Zettel anderer Vereine. Nach Informationen der Sport Bild gibt es vor allem an Florian Neuhaus, Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Denis Zakaria Interesse. Vieles hängt auch von den Plänen des neuen Trainers Adi Hütter ab, zur neuen Saison könnte der eine oder andere Spieler den Verein verlassen.

Von Florian Neuhaus liegt beispielsweise wohl kein internes Bekenntnis vor, auch kommende Saison für die Fohlen zu spielen. Der 24-Jährige würde gerne in der Champions League oder der Europa League auflaufen. Die Ausstiegsklausel für Neuhaus liegt aber in Höhe von 40 Millionen Euro, was in Corona-Zeiten für nicht allzu viele Vereine zu stemmen ist.

An Matthias Ginter hat dem Bericht zufolge Inter Mailand Interesse. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft bis 2022, es könnte also schon in diesem Sommer zu einer Entscheidung kommen, weil Gladbach - sollte eine Vertragsverlängerung nicht zustandekommen - Ginter wohl nicht ablösefrei abgeben möchte.

Jonas Hofmann wird mit Vereinen aus England in Verbindung gebracht. Der Vertrag des 28-jährigen Nationalspielers läuft bis 2023 (ohne Ausstiegsklausel). Er kann sich wohl einen Wechsel ins Ausland vorstellen.

Im Vertrag von Marcus Thuram ist eine festgeschrieben Ablösesumme von 30 Millionen Euro verankert. Nach einer durchwachsenen Saison sei es fraglich, ob es zahlreiche Vereine gibt, die diese Summe bezahlen möchten. Bei Denis Zakaria könnte das anders aussehen. Der 24-Jährige liebäugelt wohl mit einem Abschied und hat einen Vertrag bis 2022. Vielleicht kommt Gladbach zugute, dass sich Hütter und Zakaria aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Young Boys Bern (2015 bis 2017) kennen.

Borussia Mönchengladbach, News: Eberl entschuldigt sich für Anschuldigungen gegen Flick

Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat sich für seinen verbalen Angriff auf Bayerns Trainer Hansi Flick beim vergangenen Bundesligaspiel entschuldigt. "Bei einem Bundesligaspiel kochen die Emotionen schon mal hoch, selbst wenn es 5:0 oder 0:5 steht. Selbstkritisch muss ich zugeben, dass ich mich da besser zurückgehalten hätte", sagte Eberl dem Sportbuzzer.

Eberl hatte bei der 0:6-Niederlage der Fohlen in München FC-Bayern-Trainer Hansi Flick unterstellt, dass er ihm den Vogel gezeigt habe. Zuvor hat es Diskussionen um den Platzverweis für Tanguy Nianzou gegeben. Flick hatte in Richtung Schiedsrichter Tobias Stieler "Mein Gott" gerufen, weil er die Rote Karte als zu harte Entscheidung empfand. Eberl rief daraufhin in Richtung Bayern-Bank: "Ihr seid deutscher Meister und führt 5:0. Ein bisschen Kulanz ist angesagt!"

Daraufhin fiel die besagte Aussage: "Zeig mir keinen Vogel, Hansi! Ich mag das nicht." Flick hatte im Interview bei Sky danach diese Anschuldigung dementiert. Auf den TV-Bildern wurde diese Szene nicht eingefangen.

Borussia Mönchengladbach, News: Gladbach will Platz sieben halten

Nach der 0:6-Pleite will Borussia Mönchengladbach in den letzten beiden Saisonspielen Platz sieben absichern, um den Einzug in die Play-offs der neuen Europa Conference League zu schaffen. Mit Ausnahme der beiden Langzeitverletzten Torben Müsel und Mamadou Doucoure steht Trainer Marco Rose der komplette Kader zur Verfügung.

Allerdings gilt es, die deutliche 0:6-Pleite gegen die Bayern zu verdauen. "Um wieder erfolgreich zu sein, werden wir ein ganz anderes Gesicht zeigen müssen", sagt Rose laut kicker. Rechnerisch wäre auch Platz sechs und der Einzug in die Europa League möglich, allerdings hat Bayer Leverkusen fünf Punkte Vorsprung. Wichtiger ist es, am Ende weiterhin vor Union Berlin (punktgleich mit Gladbach), dem SC Freiburg (zwei Zähler weniger) und dem VfB Stuttgart (vier Punkte Rückstand) zu liegen.

Deswegen kommt dem Spiel gegen Stuttgart am Samstag eine große Bedeutung zu. "Wir haben einen klaren Auftrag für die letzten beiden Spiele", sagt Rose laut kicker. "Nämlich unsere eigenen Hausaufgaben zu erledigen." Im Vorfeld werden die Gladbacher das verpflichtende Quarantäne-Trainingslager im Borussia-Park und dem angrenzenden Hotel Borussia-8-Grad beziehen.

Borussia Mönchengladbach, News: Das Restprogramm von Gladbach in der Bundesliga