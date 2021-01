Gladbach, News und Gerüchte: Toulouse-Talent kommt wohl, Embolo fehlt wegen möglichem Corona-Verstoß - Alle Infos zu Borussia Mönchengladbach heute

Borussia Mönchengladbach - News und Gerüchte: Marco Rose zeigt Verständnis für den Elfmeter-Fehlpfiff von Felix Brych

Trainer Marco Rose von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat versöhnlich auf das Fehlereingeständnis von Schiedsrichter Felix Brych bei der Nutzung des Videobeweises im Punktspiel der Rheinländer bei Aufsteiger (2:2) reagiert. "Es zeigt menschliche Größe, wenn er sich vor die Kameras stellt und seinen Fehler zugibt - deshalb ist alles okay", sagte der Coach der Bild-Zeitung: "Auch Schiedsrichter können mal daneben liegen."



Gladbach hatte am vergangenen Samstag in Stuttgart in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Foulelfmeter den Ausgleich zum Endstand kassiert (90.+6). Nachdem Brych unmittelbar im Anschluss an die strittige Szene zunächst weiterspielen ließ, revidierte der Referee seine Entscheidung im Anschluss an einen Hinweis von Video-Assistentin Bibiana Steinhaus. Schon kurz nach dem Abpfiff räumte Brych vor TV-Kameras ein, bei der Begutachtung der Bilder entscheidende und gegen einen Strafstoß sprechende Details übersehen zu haben.

Gladbach: Stürmer Breel Embolo wegen möglichem Corona-Verstoß aus dem Kader gestrichen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das Spiel gegen am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gestrichen. Der Schweizer Nationalspieler habe "möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen", teilte der Tabellenachte mit. Der 23-Jährige werde erst wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, wenn negative Coronatests von ihm vorlägen.



Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, der Angreifer sei nach ihren Informationen eine von 23 Personen gewesen, die in der Nacht zu Sonntag bei einer illegalen Party in Essen von der Polizei erwischt wurden. Embolo nahm am späten Montagabend via Instagram Stellung. "Ich bin in der Nacht auf Sonntag nach der Rückkehr vom Spiel in Stuttgart mit einem Freund nach Essen gefahren", schrieb er in einem Statement: "Das war in der heutigen Zeit ein Fehler." Den Vorwürfen, er habe an einer Party teilgenommen, widersprach Embolo: "Das ist eine falsche Darstellung. Die Wohnung, in der ich war, befand sich im unmittelbaren Umfeld des Lokals, in dem diese Party stattfand."



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte erst kürzlich an das Verantwortungsbewusstsein der Fußballprofis und Vereine angesichts der schwierigen Corona-Lage appelliert. Es sei "weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit aller Beteiligten erforderlich, am Arbeitsplatz und im Privatleben. Hier ist jeder Einzelne verantwortlich", sagte Tim Meyer, der Leiter der medizinischen Taskforce der DFL. Die ist von den Einschränkungen zur Pandemie-Eindämmung durch die Politik weit weniger betroffen als viele andere gesellschaftliche Bereiche. Der Spitzensport darf derzeit mit Hygienekonzepten und ohne Zuschauer seinen Betrieb aufrechterhalten.

Gladbach - News und Gerüchte: Mittelfeld-Talent Kouadio Kone soll Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben

Der Wechsel von Kouadio Kone vom zu Borussia Mönchengladbach steht offenbar unmittelbar bevor. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky soll der 19-Jährige noch in dieser Woche einen Fünf-Jahres-Vertrag bei den Fohlen unterschreiben. Kone wird sofort für den Rest der Saison zurück zum FC Toulouse in die zweite französische Liga verliehen.

Damit könnten die Gladbacher einen möglichen Abgang von Denis Zakaria oder Florian Neuhaus im Sommer bereits im Vorfeld kompensieren. Der defensive Mittelfeldspieler Kone bestritt in der laufenden Ligue 2-Saison 18 Spiele für den FC Toulouse und erzielte dabei ein Tor.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Auftakt in die englische Woche der Bundesliga! Am Dienstagabend stehen sich um 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen gegenüber - es geht für beide Teams wieder einmal um wichtige Punkte.

Während die Fohlen am vergangenen Wochenende in Stuttgart einen Last-Minute-Treffer zum 2:2-Unentschieden kassierten, war in Bremen die Freude groß: Das Team von Florian Kohfeldt setzte sich gegen den mit 2:0 durch und verschaffte sich in der unteren Tabellenhälfte ein wenig Luft.

Marco Roses Gladbacher hingegen konnten nicht an den 3:2-Sieg gegen Bayern München anknüpfen und stecken derzeit weiter auf Rang acht fest. Heute muss deswegen ein Sieg her, wenn man an den Top-Teams dranbleiben will.

Wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt, zeigen wir Euch im verlinkten Artikel.

Borussia Mönchengladbach: Die kommenden Spieltermine

Datum Gegner Wettbewerb 19. Januar SV Werder Bremen (H) Bundesliga, 17. Spieltag 22. Januar (H) Bundesliga, 18. Spieltag 30. Januar 1. FC (A) Bundesliga, 19. Spieltag 03. Februar VfB Stuttgart (A) , Achtelfinale