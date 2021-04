Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Hofmann freut sich auf Hütter, Eberl sieht Embolo-Fall als geklärt

Hofmann glaubt, dass Adi Hütters Spielphilosophie gut zu Gladbach passt. Eberl sieht Embolo-Fall als geklärt. Alle News und Gerüchte zu Gladbach.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG vom Tage.

Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Borussia Mönchengladbach, News: Jonas Hofmann sieht Adi Hütter als richtigen Trainer

Jonas Hofmann freut sich auf seinen neuen Trainer Adi Hütter und sieht in ihm den richtigen Trainer für Borussia Mönchengladbach. Gegenüber der Bild-Zeitung äußerte sich 28-Jährige zum Nachfolger des aktuellen Gladbach-Trainers Marco Rose, der nach der Saison zu Borussia Dortmund wechselt: "Max Eberl hatte in der Vergangenheit immer ein gutes Gespür, was Trainer betrifft. Er hat jetzt jemanden geholt, der bestimmt den Weg weitergeht, den wir mit Marco vor zwei Jahren eingeschlagen haben."

Die spielerische Linie, für die Hütter steht, empfindet Hofmann als kompatibel mit der Philosophie der Gladbacher. Der Offensivspieler erwartet von Hütter "Gegenpressing, Umschaltspiel, schnelle Tiefe und impulsives Attackieren". Seiner Mannschaft traut er es zu, solch einen Spielstil auch unter Hütter auf den Platz zu bringen, die Fohlen-Mannschaft habe "eine Mannschaft, die in der Lage ist, das umzusetzen", so Hofmann.

Am Samstag kann sich Hofmann noch einmal aus nächster Nähe ein Bild von der Arbeit Hütters machen. Denn Eintracht Frankfurt tritt zum Auswärtsspiel im Borussia-Park an, somit kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Gladbach-Trainer Marco Rose und seinem Nachfolger Hütter. Die Frankfurter stehen aktuell auf Rang vier und könnten mit einem Sieg den Vorsprung auf Borussia Dortmund halten oder ausbauen, Gladbach ist aktuell Achter und braucht dringend Punkte, um die Chancen auf das internationale Geschäft zu wahren.

Borussia Mönchengladbach, News: Eberl legt Fall Embolo zu den Akten

Max Eberl sieht nach der offiziellen Strafe gegen Breel Embolo für einen Verstoß gegen die Corona-Bestimmungen keinen Grund, den Fall im Verein neu zu bewerten. "Warum Breel keinen Einspruch eingelegt hat und wofür er genau die Strafe bekommen hat, ist mir egal", sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach laut Deutscher Presse-Agentur. "Wir glauben dem Spieler. Es gibt immer noch viele Fragezeichen. Er hat die Strafe bekommen, akzeptiert und bezahlt. An unserer Wahrnehmung der Situation ändert das aber nichts."

Embolo wurde von der Stadt Essen mit einem Bußgeld in Höhe von 8400 Euro belegt. Grund ist die Teilnahme an einer illegalen Party vor knapp drei Monaten in einer Gaststätte am Essener Baldeneysee. Der Schweizer wurde aber nicht in der Lokalität von der Polizei angetroffen, sondern in einer angrenzenden Wohnung. Embolo gab damals an, nicht mitgefeiert zu haben.

Trotzdem akzeptierte er die Strafe, die Embolo aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen bekommen hat. "Der Bescheid umfasst insgesamt drei Verstöße, darunter die Teilnahme an einer Veranstaltung sowie der Verstoß gegen die Maskenpflicht", gab Stadtsprecherin Silke Lenz bekannt. Für Eberl ist der Fall damit abgeschlossen, Embolo könnte am Samstag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen, weil die beiden etatmäßigen Spielführer Lars Stindl (Muskelfaserriss) und Yann Sommer (gesperrt) fehlen.

Borussia Mönchengladbach, News: Vogts plädiert für Ablösesummen für Trainer

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts hält Ablösesummen für Trainer für gerechtfertigt. Es sei richtig von Bundesligist Borussia Mönchengladbach, "in einen Trainer mit hoher Qualität Geld zu investieren. Wenn er den Job macht, den ich ihm zutraue, lohnt sich das", schrieb der 74-Jährige, der 1972 als Spieler und 1996 als Chefcoach mit Deutschland Europameister wurde, in seiner Kolumne für die Rheinische Post.

Der zur kommenden Saison für 7,5 Millionen Euro von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt verpflichtete Trainer Adi Hütter sei für Gladbach "die beste Lösung als Nachfolger von Marco Rose", schrieb Vogts. "Damit macht Max Eberl klar, dass Borussia weiterhin ambitioniert ist", betonte Vogts und lobte die Arbeit des Österreichers bei der Eintracht: "Was Hütter in Frankfurt zusammen mit Fredi Bobic aufgebaut hat, gefällt mir sehr gut. Fast alle Spieler, die geholt wurden, sind eingeschlagen."

Borussia Mönchengladbach heute, News: Der Spielplan der kommenden Wochen