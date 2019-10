Borussia Mönchengladbach: Interesse an LASK-Angreifer Goiginger, Zakaria im Fokus zahlreicher Top-Klubs - Alle News und Transfergerüchte zu BMG

Gladbach zeigt angeblich Interesse an LASK-Angreifer Goiginger. Zakaria ruft zahlreiche Top-Klubs auf den Plan. Alle News zu Borussia Mönchengladbach.

ist am Samstag zu Gast bei (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) und trifft dort auf Ex-Trainer Lucien Favre. Der BVB-Coach äußert sich im Vorfeld der Partie zur aktuellen Gemengelage in Gladbach.

In Sachen Transfers gerät die Personalie Thomas Goiginger vom Linzer ASK in den Fokus. Einem Bericht zufolge soll Gladbach eine Verpflichtung des Rechtsaußen im kommenden Winter anvisieren.

Mit 81.365 Zuschauern ist das -Spitzenspiel des 8. Spieltags im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausverkauft. #DieFohlen werden vor Ort von etwa 8.000 Fans unterstützt. #BVBBMG pic.twitter.com/KMpWtOmHtV — Borussia (@borussia) October 17, 2019

Derweil gibt es Spekulationen um einen etwaigen Abgang von Denis Zakaria, der bei zahlreichen europäischen Top-Klubs gehandelt wird.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Transfergerüchte zu Gladbach vom heutigen Freitag.

Bericht: Gladbach zeigt Interesse an LASK-Angreifer Goiginger - Transfer im Winter?

Borussia Mönchengladbach ist offenbar an einer Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers Thomas Goiginger vom Linzer ASK interessiert. Das berichtet Sky Austria.

Demnach soll der Gladbach-Sportdirektor Max Eberl bereits im vergangenen Sommer den Versuch unternommen haben, den 26-Jährigen zu verpflichten. Ein erneutes Bemühen um den Rechtsaußen soll folglich im kommenden Winter stattfinden.

Goiginger war in der laufenden Saison bereits an acht Toren direkt beteiligt (fünf Treffer, drei Assists). Sein Vertrag beim LASK läuft noch bis 2022.

Bericht: BVB und FC Bayern unter den Interessenten für Gladbachs Denis Zakaria

Borussia Dortmund und der FC Bayern gehören zu den zahlreichen Interessenten für Mittelfeldspieler Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die Bild.

Neben den beiden Bundesliga-Spitzenklubs haben demnach auch , und ihre Fühler nach dem Schweizer ausgestreckt. Vor allem FCB-Trainer Niko Kovac soll großer Fan von Zakaria sein.

VIDEO - BVB-Coach Lucien Favre über Gladbach: "Eine gefährliche Mannschaft"

Gladbach-Coach Marco Rose sieht beim BVB "keine Krise" - Stindl vor Comeback

Borussia Mönchengladbach geht mit dem Selbstbewusstsein des Tabellenführers in das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ). "Wir haben wohl ein paar Dinge richtig gemacht, das sollte uns ein gutes Gefühl geben", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag während der Pressekonferenz: "Den positiven Eindruck wollen wir mitnehmen und weiter Spiele gewinnen."

Die Borussia hatte vor der Länderspielpause den ersten Platz in der Bundesliga erobert, Dortmund ist vier Punkte zurück nur Achter. "Ich kann bei ihnen keine Krise erkennen. Sie hätten alle ihre Spiele auch gewinnen können", sagte Rose jedoch. Der BVB hat zuletzt in der Liga dreimal in Serie 2:2 gespielt.

Sportdirektor Max Eberl sieht im Tabellenstand nach sieben Spieltagen noch keinen Trend. "In der vergangenen Saison hatten die Bayern auch ihre Herbstkrise", betonte er: "Momentan sind acht oder neun Mannschaften enger zusammen. Wir haben uns die 16 Punkte und die Tabellenführung verdient."

Weiteren Rückenwind gibt die Rückkehr von Kapitän Lars Stindl, der sechs Monate nach seinem Schienbeinbruch vor dem Comeback steht. "Lars ist ab sofort eine Option. Er ist wieder da", sagte Rose.