Borussia M'Gladbach: Thuram im Anflug, Verzögerung bei Sarr - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Gladbach plant den Kader für die neue Saison. Neues gibt es von Malang Sarr und Marcus Thuram. Alle News und Gerüchte zu BMG.

Die hat zwar verpasst, dennoch liegt eine gute Saison hinter den Fohlen, die am Ende auf Platz fünf landeten. In der kommenden Spielzeit soll es unter dem neuen Trainer Marco Rose, der aus Salzburg kam, nun noch höher hinaus gehen.

Gerüchte über weitere Neuverpflichtungen nehmen derweil gerade richtig Fahrt auf.

Gladbach verpflichtet offenbar Marcus Thuram von

Borussia Mönchengladbach hat sich offenbar die Dienste von Marcus Thuram von EA Guingamp gesichert. Das berichtet die französische L'Equipe. Gladbach-Manager Max Eberl wollte den Transfer gegenüber der Bild allerdings noch nicht bestätigen.

Die Ablösesumme für den 21-Jährigen soll rund zwölf Millionen Euro betragen, der Vertrag bis 2024 laufen. Thuram, Sohn des ehemaligen Profis Lilian Thuram, kann sowohl auf der linken Außenbahn als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden.

Borussia Mönchengladbach: Transfer von Malang Sarr in der Warteschleife

Malang Sarr hat das Interesse von Borussia Mönchengladbach auf sich gezogen. Der Abwehrspieler, der noch bis 2021 bei unter Vertrag steht, dürfte um die 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Doch nun könnte es zur einer Verzögerung kommen.

Die Besitzverhältnisse beim Klub aus der sind derzeit vage, der englische Milliardär Jim Ratcliffe steht kurz davor, sich für 100 Millionen Euro die Besitzrechte am OGC zu kaufen. Somit könnte bald er es sein, der über einen Verkauf entscheiden darf.

Laut Rheinischer Post würde Sarr bei BMG gerne den nächsten Karriereschritt machen, auch soll interessiert sein. Aus sportlicher Sicht dürfte Nizza aber ohnehin nicht gewillt sein, den 20-jährigen Fan-Liebling und Leistungsträger abzugeben.

Neue Rückennummer für Mamadou Doucoure bei Gladbach

Mamadou Doucoure erhält bei Borussia Mönchengladbach eine neue Rückennummer. Der 21-jährige Innenverteidiger war bislang immer mit der Nummer 29 für die Profis von BMG aufgelaufen, für die zweite Mannschaft trug er die Nummern 11 und 5.

In der neuen Saison geht der Franzose nun mit der Rückennummer 4 an den Start.

Michael Lang vor Aus bei Borussia M'Gladbach

Rechtsverteidiger Michael Lang, der erst im vergangenen Sommer nach Gladbach gewechselt war, hat offenbar keine Zukunft bei der Borussia.

Wie der kicker berichtet, soll der neue Trainer Marco Rose dem Schweizer mitgeteilt haben, dass er in der kommenden Saison ohne ihn plant und dass er sich einen neuen Klub suchen darf.

Gladbach angeblich mit Interesse an Flavien Tait

Borussia Mönchengladbach ist angeblich an Flügelspieler Flavien Tait vom französischen Erstligisten dran. Das berichtet France Football.

Tait verzeichnete in der abgelaufenen Saison fünf Tore und neun Assists in 37 Pflichtspielen für Angers. Allerdings sollen auch noch Klubs wie Rennes, Saint-Etienne, Krasnodar und Celta de Vigo an ihm dran sein.