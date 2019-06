Borussia Mönchengladbach: Robben kommt nicht, Breel Embolo im Gespräch - Alle News und Transfergerüchte zu BMG

Borussia Mönchengladbach will mit dem neuen Trainer Marco Rose kommende Saison für Furore sorgen. Alle News und Gerüchte zu BMG gibt es hier.

Die hat zwar verpasst, dennoch liegt eine gute Saison hinter den Fohlen, die am Ende auf Platz fünf landeten. Kommende Spielzeit soll es unter dem neuen Trainer Marco Rose, der aus Salzburg kam, nun noch höher hinaus gehen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gerüchte über weitere Neuverpflichtungen nehmen derweil gerade so richtig Fahrt auf.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Freitag wichtig sind.

Arjen Robben ist kein Kandidat bei Borussia Mönchengladbach

Die Zukunft von Ex-Bayern-Star Arjen Robben ist nach wie vor offen. Der langjährige Münchner ist in diesem Sommer ablösefrei. Ihm liegen zahlreiche Angebote vor, unter anderem von seinem Ex-Klub . Aber auch Vereine aus der sollen zu den Interessenten am 35-jährigen Angreifer zählen. Borussia Mönchengladbach gehört nicht dazu.

Sportchef Max Eberl stellte klar, dass die Fohlen Robben trotz der Suche nach einem Nachfolger für Thorgan Hazard nicht als Neuzugang im Visier haben. Der Bild sagte er über eine Verpflichtung des Rechtsaußen: "Das ist kein Gedanke für uns."

Holt Borussia Mönchengladbach Schalke-Stürmer Breel Embolo?

Breel Embolo von Bundesligist Schalke 04 steht bei Borussia Mönchengladbach auf der Wunschliste. Das schreibt die WAZ am Freitagvormittag.

Demnach will sich der Ligakonkurrent von S04 die Dienste des Schweizer Nationalspielers bereits in diesem Sommer sichern. Bei der Elf vom Niederrhein sieht man den 22 Jahre alten Angreifer trotz seiner Verletzungsanfälligkeit als Offensivoption.

Gerücht: BVB zeigt Interesse an Alassane Plea von Borussia Mönchengladbach

Es ist kein Geheimnis, dass noch einen Stürmer für die kommende Saison verpflichten möchte. Es wird nach einer Alternative zu Paco Alcacer gesucht und gemäß Yahoo Sports führt die Spur dabei zum Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach.

Das französische Portal meldet, der BVB zeige Interesse an Fohlen-Angreifer Alassane Plea. Details werden nicht genannt. Der 26-Jährige hat eine starke erste Saison in hinter sich und erzielte 15 Tore in 35 Pflichtspielen. Dazu sammelte er vier Assists.

Ein Kauf Pleas wäre allerdings wohl kein leichtes und vor allem kein günstiges Unterfangen: Sein Vertrag bei BMG läuft noch bis 2023 und über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.

Alassane Plea ( Monchengladbach) intéresserait le Borussia Dortmund ! pic.twitter.com/2mJMKfXKuM — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 20. Juni 2019

Gladbach und Leipzig wohl an Nizza-Talent Malang Sarr dran

Borussia Mönchengladbach und sind Berichten von Nice Matin und Sky zufolge an dem jungen Innenverteidiger Malang Sarr vom interessiert.

Laut Sky würde der 20-Jährige rund 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Aktuell weilt Sarr, dessen Vertrag in Nizza noch bis 2021 datiert ist, mit Frankreichs Auswahl bei der in .

Gladbach wirft ein Auge auf 17-jähriges -Talent

Josh McPake, 17-jähriges Talent vom schottischen Topklub Glasgow Rangers, steht offenbar bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Davon berichtet jedenfalls die Daily Mail .

Der Rechtsaußen lief in der abgelaufenen Saison für das U18-Team der Rangers auf, für die erste Mannschaft hat McPake bisher noch nicht gespielt.

Gladbach: Lorient-Talent will zur Borussia

Alexis Claude-Maurice vom FC Lorient hat über seinen Abschied aus Frankreich gesprochen und bei seinen Planungen einen Transfer in die Bundesliga in Erwägung gezogen.

"Ich wollte mit meinem Jugendklub groß werden, aber jetzt finde ich, dass es Zeit ist, zu gehen. Ich will bei einem Verein auf höherem Niveau spielen", sagte der 21-jährige Offensivspieler des französischen Zweitligisten L'Equipe .

Zudem hat der Zehner von Lorient, dem in der abgelaufenen Saison 14 Treffer und vier Assists in der Ligue 2 gelangen, schon eine Vorstellung, wo er seine Schuhe künftig schnüren will: "Ich will zu Borussia Mönchengladbach. Das ist ein Klub, der jungen Spielern Vertrauen schenkt, der eine gute Organisation besitzt und auch noch in der spielt. Diese Aufgabe reizt mich und passt gleichzeitig auch noch perfekt zu mir."