Borussia Mönchengladbach: Lainer kommt, Interesse an Nizza-Talent Sarr? Alle News und Transfergerüchte zu den Fohlen

Borussia Mönchengladbach will mit dem neuen Trainer Marco Rose kommende Saison für Furore sorgen. Alle News und Gerüchte zu BMG gibt es hier.

Die hat zwar verpasst, dennoch liegt eine gute Saison hinter den Fohlen, die am Ende auf Platz fünf landeten. Kommende Spielzeit soll es unter dem neuen Trainer Marco Rose, der aus Salzburg kam, nun noch höher hinaus gehen.

Die ersten Weichen dafür wurden mit der Verpflichtung von Stefan Lainer, der seinem Coach Rose aus Salzburg nach Gladbach folgt, bereits gestellt. Gerüchte über weitere Neuverpflichtungen nehmen derweil gerade so richtig Fahrt auf.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Donnerstag wichtig sind.

Gladbach und Leipzig wohl an Nizza-Talent Malang Sarr dran

Borussia Mönchengladbach und sind Berichten von Nice Matin und Sky zufolge an dem jungen Innenverteidiger Malang Sarr vom interessiert.

Laut Sky würde der 20-Jährige rund 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Aktuell weilt Sarr, dessen Vertrag in Nizza noch bis 2021 datiert ist, mit Frankreichs Auswahl bei der in .

Gladbach wirft ein Auge auf 17-jähriges -Talent

Josh McPake, 17-jähriges Talent vom schottischen Topklub Glasgow Rangers, steht offenbar bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Davon berichtet jedenfalls die Daily Mail.

Der Rechtsaußen lief in der abgelaufenen Saison für das U18-Team der Rangers auf, für die erste Mannschaft hat McPake bisher noch nicht gespielt.

Gladbach: Lorient-Talent will zur Borussia

Alexis Claude-Maurice vom FC Lorient hat über seinen Abschied aus Frankreich gesprochen und bei seinen Planungen einen Transfer in die Bundesliga in Erwägung gezogen.

"Ich wollte mit meinem Jugendklub groß werden, aber jetzt finde ich, dass es Zeit ist, zu gehen. Ich will bei einem Verein auf höherem Niveau spielen", sagte der 21-jährige Offensivspieler des französischen Zweitligisten L'Equipe.

Zudem hat der Zehner von Lorient, dem in der abgelaufenen Saison 14 Treffer und vier Assists in der Ligue 2 gelangen, schon eine Vorstellung, wo er seine Schuhe künftig schnüren will: "Ich will zu Borussia Mönchengladbach. Das ist ein Klub, der jungen Spielern Vertrauen schenkt, der eine gute Organisation besitzt und auch noch in der spielt. Diese Aufgabe reizt mich und passt gleichzeitig auch noch perfekt zu mir."

Borussia Mönchengladbach holt Stefan Lainer aus Salzburg

Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Marco Rose hat seinen bisherigen Spieler Stefan Lainer vom österreichischen Meister RB Salzburg zum niederrheinischen Europa-League-Teilnehmer gelockt. Die Fohlen nahmen den österreichischen Nationalverteidiger nach eigenen Angaben bis 2024 unter Vertrag.

Der 26-Jährige spielte in den vergangenen beiden Jahren in Salzburg unter Rose. Zur Ablöse für Lainer, der in seiner Geburtsstadt noch einen Vertrag bis 2022 besaß, machten die Gladbacher keine Angaben.

, 1. Runde: Gladbach muss nach Sandhausen

Borussia Mönchengladbach muss in der 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 beim Zweitligisten antreten. Das ergab die Auslosung am letzten Samstag.